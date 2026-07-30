Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Iako je svjestan da je povrijedio ženu koju voli, Serhat pokušava ispuniti obećanje da će Yıldız omogućiti školovanje i ostanak u konaku, no ona odbija njegovu pomoć i sva objašnjenja, uvjerena da ju je izdao.

La Promesa

HRT1 13:20

Kolege kritiziraju Teresu. Vera se suprotstavi glavnoj sluškinji i okrivi je za Lopeov odlazak. Martina i Adriano još izbjegavaju razgovor o svom poljupcu. Angela je slaba i dezorijentirana, ali živa. Curro se brine o njoj u kolibi daleko od La Promese.

Chicago P.D.

RTL2 20:10

Cook svjedoči prometnoj nesreći i pokušava pomoći žrtvi, ocu koji shvati da je njegova obitelj oteta i da se traži otkupnina. Tim ne uspijeva pronaći dovoljno novca za otkupninu, što prisiljava Cook da posudi od majke, s kojom nije u kontaktu.

Foto: You tube

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Dok Cihan pokušava zaštititi Meryem od novih prijetnji, postaje svjestan da svaki njegov potez dodatno ugrožava odnos s Alyom. Boran iskorištava Meryemin povratak kako bi manipulirao Alyom i okrenuo je protiv Cihana.

San snova

RTL 20:15

Nakon objave preljuba po Maju i Alena stvari krenu jako loše jer Sonja svoj bijes širi na sve strane i nimalo ih ne štedi. Bubalovi razgovori s Marićem i dalje su neozbiljni, a klub se mora vratiti na pobjedničke staze. Maja se priprema na veliki zaokret. Mirko se odjednom zainteresirao za Zvonimira, a Sonja se inati.

Foto: Marko Todorov



Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Zé potajno razgovara s Joãom u hotelu. Kaže mu da će Miguel saznati da Alexandreovo tijelo nikad nije bilo na autopsiji. Zé bi da João kaže da je platio kako bi preskočili autopsiju i brzo prevezli tijelo u Portugal.

