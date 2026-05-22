Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
2
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog petka 22. svibnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Kad dozna za Katarinino priznanje, Ante je zamalo ubije golim rukama. Ivica je slomljen Katarininom izdajom i laganjem. Rajka uskoči Mirjani u pomoć i daje joj novac za Domazeta. Katarina je u opasnosti pa se Domazet odluči sabrati i ostaviti se droge kako bi joj mogao pomoći.

La Promesa 

HRT1 13:20

Dok se Petra bori za život, Samuel kreće u potragu za serumom protiv tetanusa koji bi je mogao spasiti. Martina se posveti brizi za djecu i posvađa se s Jacobom.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Burgess i Ruzek pronalaze djevojčicu koja sama luta ulicama. Otkrivaju da je njezina obitelj ubijena te da je ona jedini svjedok. Upton dobiva ponudu za posao u FBI-u u New Yorku, koju odbija, te konačno pokaže osjećaje prema Halsteadu.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Martin i Matija se svatko na svoj način nose s iščekivanjem presude o skrbništvu, koja na kraju ispadne neočekivana. Po Luci pljušte odjeci afere, a njezinom raspoloženju ne doprinosi ni Anđela kojoj je Martin uvjerljivo na prvome mjestu. Šank je u depresiji jer Zvone ne priča s njim.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Şerif nastavlja provocirati Adila zbog njegove ljubavi prema Esme, ali ona uspijeva dokazati da je njihov brak godinama postojao samo na papiru i napokon se službeno razvesti. Adila duboko pogađa spoznaja koliko je Esme dugo sama nosila teret.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ana se sukobi s Albertom, ali on šuti. Poslije razgovara sa Sarom koja potvrđuje njegovu nevjeru. Carlos iskorištava tu situaciju i vodi Anu k sebi. Predlaže joj da odu na Tjedan mode u Parizu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Marija Šerifović o srpskom žiriju na Eurosongu: 'Nula bodova za Hrvatsku je vrhunac tog finala'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

Marija Šerifović o srpskom žiriju na Eurosongu: 'Nula bodova za Hrvatsku je vrhunac tog finala'

Mariju Šerifović veseli što su si Hrvatska i Srbija dale po 12 bodova prema glasovima publike, a komentirala je i ocjenu srpskog žirija.
Zadranin u Milijunašu pao na 10. pitanju o hit pjesmi Novih fosila: Znate li vi odgovor?
TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ

Zadranin u Milijunašu pao na 10. pitanju o hit pjesmi Novih fosila: Znate li vi odgovor?

Aleksandar nije bio siguran u naziv pjesme pa je zatražio prvi džoker. Odlučio se za publiku koja je čak 74 % glasova dala za jedan odgovori, koji je, nažalost, bio netočan
Kolinda se za 24sata prisjetila svojih zadnjih dana školovanja: Ovako smo mi 'norili' u Americi
VESELJE JE TRAJALO DUGO

Kolinda se za 24sata prisjetila svojih zadnjih dana školovanja: Ovako smo mi 'norili' u Americi

Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je za 24sata detalje o svojim posebnim danima završetka srednje škole u Los Alamosu, a koje su obilježili kampiranje, jacuzzi party i posebne pogodnosti za maturante...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026