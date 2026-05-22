Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
Divlje pčele
RTL 20:15
Kad dozna za Katarinino priznanje, Ante je zamalo ubije golim rukama. Ivica je slomljen Katarininom izdajom i laganjem. Rajka uskoči Mirjani u pomoć i daje joj novac za Domazeta. Katarina je u opasnosti pa se Domazet odluči sabrati i ostaviti se droge kako bi joj mogao pomoći.
La Promesa
HRT1 13:20
Dok se Petra bori za život, Samuel kreće u potragu za serumom protiv tetanusa koji bi je mogao spasiti. Martina se posveti brizi za djecu i posvađa se s Jacobom.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Burgess i Ruzek pronalaze djevojčicu koja sama luta ulicama. Otkrivaju da je njezina obitelj ubijena te da je ona jedini svjedok. Upton dobiva ponudu za posao u FBI-u u New Yorku, koju odbija, te konačno pokaže osjećaje prema Halsteadu.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Martin i Matija se svatko na svoj način nose s iščekivanjem presude o skrbništvu, koja na kraju ispadne neočekivana. Po Luci pljušte odjeci afere, a njezinom raspoloženju ne doprinosi ni Anđela kojoj je Martin uvjerljivo na prvome mjestu. Šank je u depresiji jer Zvone ne priča s njim.
Crno more
NOVA TV 18:10
Şerif nastavlja provocirati Adila zbog njegove ljubavi prema Esme, ali ona uspijeva dokazati da je njihov brak godinama postojao samo na papiru i napokon se službeno razvesti. Adila duboko pogađa spoznaja koliko je Esme dugo sama nosila teret.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Ana se sukobi s Albertom, ali on šuti. Poslije razgovara sa Sarom koja potvrđuje njegovu nevjeru. Carlos iskorištava tu situaciju i vodi Anu k sebi. Predlaže joj da odu na Tjedan mode u Parizu.
