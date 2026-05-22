Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Divlje pčele

RTL 20:15

Kad dozna za Katarinino priznanje, Ante je zamalo ubije golim rukama. Ivica je slomljen Katarininom izdajom i laganjem. Rajka uskoči Mirjani u pomoć i daje joj novac za Domazeta. Katarina je u opasnosti pa se Domazet odluči sabrati i ostaviti se droge kako bi joj mogao pomoći.

La Promesa

HRT1 13:20

Dok se Petra bori za život, Samuel kreće u potragu za serumom protiv tetanusa koji bi je mogao spasiti. Martina se posveti brizi za djecu i posvađa se s Jacobom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Burgess i Ruzek pronalaze djevojčicu koja sama luta ulicama. Otkrivaju da je njezina obitelj ubijena te da je ona jedini svjedok. Upton dobiva ponudu za posao u FBI-u u New Yorku, koju odbija, te konačno pokaže osjećaje prema Halsteadu.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Martin i Matija se svatko na svoj način nose s iščekivanjem presude o skrbništvu, koja na kraju ispadne neočekivana. Po Luci pljušte odjeci afere, a njezinom raspoloženju ne doprinosi ni Anđela kojoj je Martin uvjerljivo na prvome mjestu. Šank je u depresiji jer Zvone ne priča s njim.

Crno more

NOVA TV 18:10

Şerif nastavlja provocirati Adila zbog njegove ljubavi prema Esme, ali ona uspijeva dokazati da je njihov brak godinama postojao samo na papiru i napokon se službeno razvesti. Adila duboko pogađa spoznaja koliko je Esme dugo sama nosila teret.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ana se sukobi s Albertom, ali on šuti. Poslije razgovara sa Sarom koja potvrđuje njegovu nevjeru. Carlos iskorištava tu situaciju i vodi Anu k sebi. Predlaže joj da odu na Tjedan mode u Parizu.