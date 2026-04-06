Lana Jurčević je rodila drugo dijete: 'Stigao nam je najslađi uskrsni pilić na sam Uskrs'

Pjevačica Lana Jurčević objavila je najsretnije vijesti. Rodila je djevojčicu Meli u 23.11 sati na Uskrs. Objavila je kako je curica teška 3940 grama i dugačka 52 cm.

- Stigao nam je najslađi uskrsni pilić na sam Uskrs - napisala je Lana ispod seta fotografija iz rodilišta.

Krenule su i čestitke, a fanovi su joj zaželjeli i brz oporavak.

Podsjetimo, Lana s partnerom Filipom ima kćerkicu Maylu Lily (2). Par je zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna mnogo.

Njegove društvene mreže su zaključane, no u opisu stoji kako je osnivač Lanine tvrtke La Piel, kao i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova.