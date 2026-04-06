OTKRILA I IME

Lana Jurčević je rodila drugo dijete: 'Stigao nam je najslađi uskrsni pilić na sam Uskrs'

Piše Stela Kovačević,
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Glazbenica je na društvenim mrežama otkrila najsretnije vijesti. Naime, jučer je na sam Uskrs dobila drugo dijete s partnerom Filipom. Objavila je fotke iz rodilišta i otkrila i ime curice

Pjevačica Lana Jurčević objavila je najsretnije vijesti. Rodila je djevojčicu Meli u 23.11 sati na Uskrs. Objavila je kako je curica teška 3940 grama i dugačka 52 cm.

Foto: instagram

- Stigao nam je najslađi uskrsni pilić na sam Uskrs - napisala je Lana ispod seta fotografija iz rodilišta.

GESTACIJSKI DIJABETES Lana Jurčević: 'Zbog šećera u trudnoći ne smijem sve jesti, kad rodim natući ću 300 kila'
Lana Jurčević: 'Zbog šećera u trudnoći ne smijem sve jesti, kad rodim natući ću 300 kila'

Krenule su i čestitke, a fanovi su joj zaželjeli i brz oporavak.

Podsjetimo, Lana s partnerom Filipom ima kćerkicu Maylu Lily (2). Par je zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna mnogo.

Njegove društvene mreže su zaključane, no u opisu stoji kako je osnivač Lanine tvrtke La Piel, kao i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova. 

Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda
SIMPATIČNA NJEMICA

Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda

Prvo smo ju gledali u Gospodinu Savršenom, a u tom se showu Klara pojavila čak dvaput. Nakon toga gledali smo je u Ljubavi na selu. Ipak, ljubav tamo nije pronašla
FOTO Evo kako su naši poznati proveli Uskrs: Neki bili na špici, drugi pokazali sređene domove
INTIMNI TRENUCI

FOTO Evo kako su naši poznati proveli Uskrs: Neki bili na špici, drugi pokazali sređene domove

Iva Todorić pokazala je pregršt pisanica pa poslala poruku za blagdane. Severina je pozirala s majkom i sinom, a Marko Grubnić je pokazao kako je ukrasio dom
Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

