OTKRILA I IME
Lana Jurčević je rodila drugo dijete: 'Stigao nam je najslađi uskrsni pilić na sam Uskrs'
Pjevačica Lana Jurčević objavila je najsretnije vijesti. Rodila je djevojčicu Meli u 23.11 sati na Uskrs. Objavila je kako je curica teška 3940 grama i dugačka 52 cm.
- Stigao nam je najslađi uskrsni pilić na sam Uskrs - napisala je Lana ispod seta fotografija iz rodilišta.
Krenule su i čestitke, a fanovi su joj zaželjeli i brz oporavak.
Podsjetimo, Lana s partnerom Filipom ima kćerkicu Maylu Lily (2). Par je zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna mnogo.
Njegove društvene mreže su zaključane, no u opisu stoji kako je osnivač Lanine tvrtke La Piel, kao i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova.
