Doznajte što vas očekuje ovog utorka, 15. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Catarina i Luísa iznenade Miguela u njegovoj kući. Dolaze mu reći da je Luísa dobila rastavu i žele to proslaviti. Ganuti Miguel odluči da će živjeti zajedno u kući Marreirosovih.
La promesa
HRT1 13:20
U interesu mira i sklada, Alonso organizira sučeljavanje između Leocadije i Manuela. Santos otkrije Leocadiji da je Teresa dala Cristóbalu dar.
Kumovi
NOVA TV 20:30
Lucini podcasti imaju sve veću publiku. Luce redom odbija medije, no kad izađe novi negativan članak o njoj u Mediumu, Stanislav je uvjeri da iskoristi Spomenkin radijski eter i kaže svoju istinu.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Automobil je sletio u jezero Michigan i tim je pozvan u pomoć. Casey i Severide sukobljavaju se oko spašavanja nestalog vozača. Casey odmah posumnja da nije riječ o nesretnom slučaju nego o pokušaju ubojstva mlade žene.
San Snova
RTL 13:00
Croatia se nije iskazala na prvom poluvremenu, ali svi se nadaju da bi Dizel mogao proigrati u drugom dijelu. No da bi se to dogodilo, Alen mora popustiti. Dado i Kristina pripremaju zamku za Nives, ali sami upadnu u nju. Smrt Jere odjekuje gradom i izgleda da će koristi od tragedije imati Sonja.
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