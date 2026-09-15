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Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Piše 24sata,
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Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
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Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas očekuje ovog utorka, 15. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Catarina i Luísa iznenade Miguela u njegovoj kući. Dolaze mu reći da je Luísa dobila rastavu i žele to proslaviti. Ganuti Miguel odluči da će živjeti zajedno u kući Marreirosovih.

La promesa

HRT1 13:20

U interesu mira i sklada, Alonso organizira sučeljavanje između Leocadije i Manuela. Santos otkrije Leocadiji da je Teresa dala Cristóbalu dar.

Foto: HRT

Kumovi

NOVA TV 20:30

Lucini podcasti imaju sve veću publiku. Luce redom odbija medije, no kad izađe novi negativan članak o njoj u Mediumu, Stanislav je uvjeri da iskoristi Spomenkin radijski eter i kaže svoju istinu.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Automobil je sletio u jezero Michigan i tim je pozvan u pomoć. Casey i Severide sukobljavaju se oko spašavanja nestalog vozača. Casey odmah posumnja da nije riječ o nesretnom slučaju nego o pokušaju ubojstva mlade žene.

San Snova

RTL 13:00

Croatia se nije iskazala na prvom poluvremenu, ali svi se nadaju da bi Dizel mogao proigrati u drugom dijelu. No da bi se to dogodilo, Alen mora popustiti. Dado i Kristina pripremaju zamku za Nives, ali sami upadnu u nju. Smrt Jere odjekuje gradom i izgleda da će koristi od tragedije imati Sonja.

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