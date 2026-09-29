Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Divlje pčele

RTL 20:15

Krneta se i dalje iživljava nad Katarinom, a nju uz sve to grize savjest i zbog Domazetove sudbine. Nikola predlaže Jakovu da se pridruži zadruzi. Ante u izolaciji, preko Marka i Čavke, spletkari protiv Nikole.

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La promesa

HRT 1 13:20

Curro i Ángela se svađaju oko pisma kralju, a Leocadia iskorištava njihove nesuglasice kako bi izazivala probleme. Teresa povjeri Petri da se između nje i Cristóbala sve vratilo u normalu; njihov je odnos samo služben.

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Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Boden istražuje Pelhamovu prošlost i razmišlja da ga zadrži u 51. postaji. Brett i Ritter ohrabruju Violet da otkrije što osjeća prema Gallu, no dogodi joj se upala slijepog crijeva. Gallova svađa s Pelhamom postane tema nakon što se Gallo oglušio o izravnu naredbu na poziv.

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Plamen ljubavi

HRT 1 12:30

Zé razgovara sa Joãom o sljedećoj pošiljci, a João se i dalje pokušava izvući. Zé mu se obraća s prijezirom i podsjeća ga da nema kamo pobjeći. João se zaključa u Sofijinu sobu kako bi mogao slobodno razgovarati.

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San snova

RTL 13:00

Mirko je bijesan jer je Alen preuzeo klub. Dado smišlja laži kako bi Kristini dogovorio sponzora, a ona ne skriva oduševljenje što joj se sreća osmjehnula.