Doznajte što vas očekuje u utorak, 29. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
Divlje pčele
RTL 20:15
Krneta se i dalje iživljava nad Katarinom, a nju uz sve to grize savjest i zbog Domazetove sudbine. Nikola predlaže Jakovu da se pridruži zadruzi. Ante u izolaciji, preko Marka i Čavke, spletkari protiv Nikole.
La promesa
HRT 1 13:20
Curro i Ángela se svađaju oko pisma kralju, a Leocadia iskorištava njihove nesuglasice kako bi izazivala probleme. Teresa povjeri Petri da se između nje i Cristóbala sve vratilo u normalu; njihov je odnos samo služben.
Chicago u plamenu
RTL2 19:20
Boden istražuje Pelhamovu prošlost i razmišlja da ga zadrži u 51. postaji. Brett i Ritter ohrabruju Violet da otkrije što osjeća prema Gallu, no dogodi joj se upala slijepog crijeva. Gallova svađa s Pelhamom postane tema nakon što se Gallo oglušio o izravnu naredbu na poziv.
Plamen ljubavi
HRT 1 12:30
Zé razgovara sa Joãom o sljedećoj pošiljci, a João se i dalje pokušava izvući. Zé mu se obraća s prijezirom i podsjeća ga da nema kamo pobjeći. João se zaključa u Sofijinu sobu kako bi mogao slobodno razgovarati.
San snova
RTL 13:00
Mirko je bijesan jer je Alen preuzeo klub. Dado smišlja laži kako bi Kristini dogovorio sponzora, a ona ne skriva oduševljenje što joj se sreća osmjehnula.
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