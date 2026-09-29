Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
Foto: rtl
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Doznajte što vas očekuje u utorak, 29. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Krneta se i dalje iživljava nad Katarinom, a nju uz sve to grize savjest i zbog Domazetove sudbine. Nikola predlaže Jakovu da se pridruži zadruzi. Ante u izolaciji, preko Marka i Čavke, spletkari protiv Nikole.

Foto: rtl

La promesa

HRT 1 13:20

Curro i Ángela se svađaju oko pisma kralju, a Leocadia iskorištava njihove nesuglasice kako bi izazivala probleme. Teresa povjeri Petri da se između nje i Cristóbala sve vratilo u normalu; njihov je odnos samo služben.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Boden istražuje Pelhamovu prošlost i razmišlja da ga zadrži u 51. postaji. Brett i Ritter ohrabruju Violet da otkrije što osjeća prema Gallu, no dogodi joj se upala slijepog crijeva. Gallova svađa s Pelhamom postane tema nakon što se Gallo oglušio o izravnu naredbu na poziv.

Foto: promo

Plamen ljubavi

HRT 1 12:30

Zé razgovara sa Joãom o sljedećoj pošiljci, a João se i dalje pokušava izvući. Zé mu se obraća s prijezirom i podsjeća ga da nema kamo pobjeći. João se zaključa u Sofijinu sobu kako bi mogao slobodno razgovarati.

Foto: tv profil

San snova

RTL 13:00

Mirko je bijesan jer je Alen preuzeo klub. Dado smišlja laži kako bi Kristini dogovorio sponzora, a ona ne skriva oduševljenje što joj se sreća osmjehnula.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte vrhunski nastup mladih akrobata koji je osvojio zlatni gumb u Supertalentu
VIDEO

Pogledajte vrhunski nastup mladih akrobata koji je osvojio zlatni gumb u Supertalentu

Baš ste me bez teksta ostavili, nagledala sam se i gimnastičara i cheerleadera, ali ovo zbilja je toliko novo, vaše i autentično. Sve je skupa odlično promišljeno, rekla je Tomčić
Umro Slavko Perović: Pjesme su bile neviđeni hitovi, a prodane ploče se broje u milijunima
ODLAZAK LEGENDE

Umro Slavko Perović: Pjesme su bile neviđeni hitovi, a prodane ploče se broje u milijunima

Poznati pjevač Slavko Perović umro je u 93. godini. Proslavio se prepjevom pjesme 'Mama Huanita', a uslijedile su uspješnice poput 'Pesma majci', 'Ja prodajem crne oči', 'Oči pune suza'...
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' objavila bujnu fotku u bikiniju, ne odustaje od ljeta
POZIRALA JE

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' objavila bujnu fotku u bikiniju, ne odustaje od ljeta

Kelly Brook, koja je 2005. proglašena 'najseksi ženom na svijetu', sada je na Instagramu objavila fotku u bikiniju pokraj vodopada...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026