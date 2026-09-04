Nova sezona krimi serije 'Nijemi svjedok' idući petak na HTV-u 2

Hrvatska radiotelevizija (HRT) od petka, 11. rujna na Drugom programu (HRT-HTV2) u terminu od 21:50 sati počinje s prikazivanjem 27. sezone serije „Nijemi svjedok“.

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Nikki i Jack istražuju ubojstvo koje ima obilježja zloglasnog serijskog ubojice. Kada Nikki upozna Charlesa Becka, patologa koji je radio na obdukcijama negdašnjih žrtava, otkriva da je njegova žena navodno bila peta žrtva istog ubojice. Nakon što ronioci iz jezera izvuku beživotno tijelo, Nikki obavlja obdukciju i potvrđuje da je riječ o pokojnoj ženi patologa Charlesa Becka. Jack i Velvy otkrivaju nove dokaze koji dovode do nenadanog uhićenja, dok Nikki i dalje traga za istinom o zloglasnom serijskom ubojici Calvinu Dunnu.

U ostalim epizodama tim se suočava s novim misterijem nakon što je na obali rijeke Temze pronađeno tijelo mrtvog muškarca a nova sezona donosi i intrigantne međunarodne zaplete, uključujući i slučaj koji započinje masakrom u Mijanmaru te se pretvara u veliku i dalekosežnu istragu. Za razliku od klasičnih detektivskih serija gdje se sve vrti oko ispitivanja svjedoka, ovdje tijela govore samu istinu. Serija je poznata po iznimno detaljnom i realističnom prikazu patologije i forenzike.