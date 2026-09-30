Evo što će se u srijedu događati u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon što mu pokušaj ulaska u zadrugu ne uspije, Nikola optužuje Jakova. Ispostavlja se da ni sam Jakov nije siguran koliko Nikoli može vjerovati. Napetosti među Vukasima postaju sve jače.

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La promesa

HRT 1 13:20

Jacobo prizna da je priča o New Yorku bila laž. Kuharice zahvale Julieti što ih je razveselila. Curro i Ángela se pomire: Lorenzove su ih spletke zavele na krivi put, ali njihova je ljubav jača od svega.

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Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Kidd se mora nositi s posljedicama svoje duge odsutnosti, a i Severide se distancira. Postaja 51 bori se da ugasi požar kalija u tunelu.

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Slučajna obitelj

NOVA TV 21:30

Bruno slučajno oda Korini da su on i Vito bili u hotelu. Korina je ljuta na Vitu u koga više nema povjerenja. Josip je zabrinut zbog Lovre koji špijunira za Antu. Naposlijetku ga stavlja na svoj detetektor laži. Lovro se preznojava odgovarajući na pitanja. Ivo i Vlasta odlaze po Tatjanu koja je napravila ogroman hotelski račun.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT 1 12:30

Zé odlazi na imanje, ondje napada i prijeti Joãu koji svima namjerava otkriti istinu o Sofijinoj smrti. Pojavljuje se Bé, a njih dvojica glume da se ne svađaju. João promatra dolazak Césara i Marije Paule pred njezinu kuću i ostaje šokiran vidjevši Césara kako je grli.

Foto: HRT

San snova

RTL 13:00

Tonka pokušava naći ženu s kojom se Ante nalazi, dok Jasna samo razmišlja o Alenovoj prosidbi pa sve otkrije Tonki. Alen želi iznenaditi Maju zajedničkim vikendom.