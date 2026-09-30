Doznajte što vas očekuje u srijedu, 30. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će se u srijedu događati u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Nakon što mu pokušaj ulaska u zadrugu ne uspije, Nikola optužuje Jakova. Ispostavlja se da ni sam Jakov nije siguran koliko Nikoli može vjerovati. Napetosti među Vukasima postaju sve jače.
La promesa
HRT 1 13:20
Jacobo prizna da je priča o New Yorku bila laž. Kuharice zahvale Julieti što ih je razveselila. Curro i Ángela se pomire: Lorenzove su ih spletke zavele na krivi put, ali njihova je ljubav jača od svega.
Chicago u plamenu
RTL2 19:20
Kidd se mora nositi s posljedicama svoje duge odsutnosti, a i Severide se distancira. Postaja 51 bori se da ugasi požar kalija u tunelu.
Slučajna obitelj
NOVA TV 21:30
Bruno slučajno oda Korini da su on i Vito bili u hotelu. Korina je ljuta na Vitu u koga više nema povjerenja. Josip je zabrinut zbog Lovre koji špijunira za Antu. Naposlijetku ga stavlja na svoj detetektor laži. Lovro se preznojava odgovarajući na pitanja. Ivo i Vlasta odlaze po Tatjanu koja je napravila ogroman hotelski račun.
Plamen ljubavi
HRT 1 12:30
Zé odlazi na imanje, ondje napada i prijeti Joãu koji svima namjerava otkriti istinu o Sofijinoj smrti. Pojavljuje se Bé, a njih dvojica glume da se ne svađaju. João promatra dolazak Césara i Marije Paule pred njezinu kuću i ostaje šokiran vidjevši Césara kako je grli.
San snova
RTL 13:00
Tonka pokušava naći ženu s kojom se Ante nalazi, dok Jasna samo razmišlja o Alenovoj prosidbi pa sve otkrije Tonki. Alen želi iznenaditi Maju zajedničkim vikendom.
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