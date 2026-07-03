Doznajte što vas ovog petka, 3. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'Plamen ljubavi', Chicago P.D.', 'San snova'...
Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama: Serhat izaziva bijes i otvara novi sukob
Nasljednik
NOVA TV 21:15
Na svečanoj večeri Serhat pred okupljenima donosi odluku koja izaziva šok i bijes među Kordaglıjevima. Odbija rudarski projekt i staje u obranu zemlje i seljana, čime otvara novi sukob.
Chicago P.D
RTL2 20:10
Tim radi na slučaju pljačke i premlaćivanja u trgovini, a dokazi vode do neobičnog para osumnjičenika.
Daleki grad
NOVA TV 20:10
Svjesna da više ne može živjeti između prošlosti i budućnosti, Alya odlučuje razgovarati s Boranom i jednom zauvijek razriješiti njihov odnos. No razgovor koji je trebao donijeti konačne odgovore ubrzo poprima neočekivan smjer. Cihan se suočava s vlastitim strahovima.
Crno more
NOVA TV 16:00
Dolazi dugo očekivani dan vjenčanja. Čini se da su Esme i Adil napokon pobijedili sve prepreke koje su ih razdvajale i da ih od zajedničke budućnosti dijeli samo jedan korak. No upravo kada se učini da je sreća nadohvat ruke, sudbina pred njih postavlja najteže iskušenje dosad. U trenutku kada se završava veliki rat, postaje jasno da neke pobjede imaju previsoku cijenu.
San snova
RTL 20:15
Klub i Maja u potrazi su za Alenom poslije pijanke. Nakon Telčevog otkaza svi Mirkovi planovi padaju u vodu. Bubalo shvaća da juniorima nedostaje igrač koji bi ih poveo, no zbog Andreja mora promisliti o nedavnim odlukama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+