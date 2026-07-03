Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama: Serhat izaziva bijes i otvara novi sukob

Nasljednik

NOVA TV 21:15

Na svečanoj večeri Serhat pred okupljenima donosi odluku koja izaziva šok i bijes među Kordaglıjevima. Odbija rudarski projekt i staje u obranu zemlje i seljana, čime otvara novi sukob.

Foto: ONAT ARPAT

Chicago P.D

RTL2 20:10

Tim radi na slučaju pljačke i premlaćivanja u trgovini, a dokazi vode do neobičnog para osumnjičenika.

Daleki grad

NOVA TV 20:10

Svjesna da više ne može živjeti između prošlosti i budućnosti, Alya odlučuje razgovarati s Boranom i jednom zauvijek razriješiti njihov odnos. No razgovor koji je trebao donijeti konačne odgovore ubrzo poprima neočekivan smjer. Cihan se suočava s vlastitim strahovima.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 16:00

Dolazi dugo očekivani dan vjenčanja. Čini se da su Esme i Adil napokon pobijedili sve prepreke koje su ih razdvajale i da ih od zajedničke budućnosti dijeli samo jedan korak. No upravo kada se učini da je sreća nadohvat ruke, sudbina pred njih postavlja najteže iskušenje dosad. U trenutku kada se završava veliki rat, postaje jasno da neke pobjede imaju previsoku cijenu.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Klub i Maja u potrazi su za Alenom poslije pijanke. Nakon Telčevog otkaza svi Mirkovi planovi padaju u vodu. Bubalo shvaća da juniorima nedostaje igrač koji bi ih poveo, no zbog Andreja mora promisliti o nedavnim odlukama.