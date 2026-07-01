Što će biti danas u Nasljedniku? Yıldız se suočava s posljedicama

Kada Melek pred svima objavi da se želi razvesti od Serhata, njihov odnos dolazi do točke s koje više nema povratka. Nakon burnih događaja Serhat donosi konačnu odluku o svom braku i pred svima jasno daje do znanja kome pripada njegovo srce.

Yıldız se suočava s teškim posljedicama, dok njezina obitelj odbija prihvatiti poraz. Paralelno s tim, Melek odlučuje ostati na zemlji svojih predaka, a obiteljske tajne iz prošlosti mogle bi isplivati na površinu.

Foto: ONAT ARPAT

Istodobno prijetnje koje Sevde iznosi o prošlosti postaju sve opasnije za Sultan i Meryem. Njihov cilj sada je jasan: pod svaku cijenu spriječiti da tajna povezana s Melek izađe na vidjelo. Novu epizodu ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!