Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Divlje pčele
RTL 20:15
Mještani Vrila iščekuju suđenje, na kojem će tužitelj za Katarinu tražiti najstrožu kaznu. I dok tužitelj predstavlja svjedoke, Katarina ima potporu većine mještana. Vice želi što prije sve prodati i pobjeći.
La Promesa
HRT1 13:20
Leocadia zamoli Angelu da ublaži ponašanje prema Lorenzu i konačno prihvati svoju novu stvarnost. Manuel i Toño otkriju da im Enora i dalje laže i uzima nacrte iz hangara.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Ruzekova oca policajca otima banda koja u zamjenu za njegov život želi identitet povjerljivog doušnika. Tim mora smisliti način kako ga spasiti a da se ne ugrozi sigurnost CIA-e.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Cijelo mjesto je na nogama kad na nacionalnoj televiziji najave večernju emisiju koja razotkriva korupciju kod liječnika Splitsko-dalmatinske županije, među kojima je i Luce. Martin se osramoti pred Kikijem jer mu ne može poslati izvještaj o projektima i sve je ljući zbog lošeg signala u Zaglavama.
Crno more
NOVA TV 18:10
Dok Koçarijevi slave Esmein razvod od Şerifa, on pokreće osvetu koja prijeti uništenjem cijele obitelji. Diže u zrak hladnjaču u Rusiji i truje vodu u selu Koçari. Istodobno priprema smrtonosnu zamku za Adila i planira odvesti Esme daleko od svih.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Ana odluči dati otkaz i otkriti da je ona kreatorica kolekcije na reviji. Cristina kaže Carlosu za ucjene. On obeća da će to riješiti. Sastaje se s Víctorom i nudi mu pet milijuna dolara, a zatim ga ubije.
