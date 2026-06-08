Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Zadnji je dan Katinog suđenja i Mirjana odluči svjedočiti. Domazet je napet jer ne zna hoće li ispoštovati njihov dogovor, ali Mirjana sve iznenadi kada se obruši na Katu i zadaje zadnji udarac. Kate iznosi svoj završni govor, no tužitelj ostaje pri svom zahtjevu. Unatoč Jakovu i Karmeli te njihovu protivljenju, Ivica dolazi na suđenje i zaprijeti Anti. Ovaj put prijetnja ima težinu. Iste večeri Ivica puni pištolj i odlazi u noć s mračnom namjerom.

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Na svoj rođendan Yıldız ostvaruje veliki san i preuzima srednjoškolsku diplomu, uvjerena da će joj brak sa Serhatom otvoriti put prema slobodi i studiju. Sreću joj prekida brat, kad sazna da je učitelj Metin zaljubljen u Yıldız. Neurokirurg Serhat Yelduran priprema se za odlazak iz zemlje.

La Promesa

Foto: HRT

HRT1 13:20

María Fernández povjeri Píji da je trudna. Enora prizna Manuelu i Toñu da je pokušala prodati nacrte prototipa motora kako bi financijski pomogla svome stricu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dok se tim približava narkobosu Javieru Escanu, Voight je prisiljen lagati doušnici Anni kako bi je zadržao na pravom putu. Nakon eksplozije tim je na rubu snaga, ali se i dalje bori da konačno uhvati Escana.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Foto: Nova TV

Saznanje da se Cihan i Alya nikad nisu razveli poremeti odnose među njima. Boran odluči iskoristiti tu tajnu u svoju korist te počinje sve snažnije pritiskati Cihana, koji pokušava zaštititi Alyu od opasnog sukoba.

Crno more

NOVA TV 18:10

Esme uspijeva Adila odgovoriti od osvete te njih dvoje, prkoseći dugogodišnjem sukobu obitelji Furtuna, odlaze pred svima. Dok napetosti među obiteljima dosežu točku pucanja, Esme pokušava spriječiti lanac novih sukoba koji bi mogao uništiti sve oko nje.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ana kaže Valeriji da će se udati za Carlosa zbog sina. Clara i Marco se ljube, a Mateo ih vidi. Cristina unajmi Felipea kako bi prevarila Alberta.