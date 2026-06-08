Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Crno more', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Zadnji je dan Katinog suđenja i Mirjana odluči svjedočiti. Domazet je napet jer ne zna hoće li ispoštovati njihov dogovor, ali Mirjana sve iznenadi kada se obruši na Katu i zadaje zadnji udarac. Kate iznosi svoj završni govor, no tužitelj ostaje pri svom zahtjevu. Unatoč Jakovu i Karmeli te njihovu protivljenju, Ivica dolazi na suđenje i zaprijeti Anti. Ovaj put prijetnja ima težinu. Iste večeri Ivica puni pištolj i odlazi u noć s mračnom namjerom.

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Na svoj rođendan Yıldız ostvaruje veliki san i preuzima srednjoškolsku diplomu, uvjerena da će joj brak sa Serhatom otvoriti put prema slobodi i studiju. Sreću joj prekida brat, kad sazna da je učitelj Metin zaljubljen u Yıldız. Neurokirurg Serhat Yelduran priprema se za odlazak iz zemlje.

La Promesa 

Foto: HRT

HRT1 13:20

María Fernández povjeri Píji da je trudna. Enora prizna Manuelu i Toñu da je pokušala prodati nacrte prototipa motora kako bi financijski pomogla svome stricu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dok se tim približava narkobosu Javieru Escanu, Voight je prisiljen lagati doušnici Anni kako bi je zadržao na pravom putu. Nakon eksplozije tim je na rubu snaga, ali se i dalje bori da konačno uhvati Escana.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Foto: Nova TV

Saznanje da se Cihan i Alya nikad nisu razveli poremeti odnose među njima. Boran odluči iskoristiti tu tajnu u svoju korist te počinje sve snažnije pritiskati Cihana, koji pokušava zaštititi Alyu od opasnog sukoba.

Crno more

NOVA TV 18:10

Esme uspijeva Adila odgovoriti od osvete te njih dvoje, prkoseći dugogodišnjem sukobu obitelji Furtuna, odlaze pred svima. Dok napetosti među obiteljima dosežu točku pucanja, Esme pokušava spriječiti lanac novih sukoba koji bi mogao uništiti sve oko nje.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ana kaže Valeriji da će se udati za Carlosa zbog sina. Clara i Marco se ljube, a Mateo ih vidi. Cristina unajmi Felipea kako bi prevarila Alberta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nema niti grudnjak! Tea Tairović nosila prozirnu haljinu, čipka joj je jedva prekrila adute
NOSI LI GAĆICE?

FOTO Nema niti grudnjak! Tea Tairović nosila prozirnu haljinu, čipka joj je jedva prekrila adute

Pjevačica se pojavila u najprovokativnijem izdanju do sada. Naime, na se bi je imala haljinu koja je više otkrivala nego je skrivala. Rijetki su ostali ravnodušni na ove fotke...
Čestitke pristižu! Rodila glumica Martina Stjepanović Meter
SRETNE VIJESTI

Čestitke pristižu! Rodila glumica Martina Stjepanović Meter

Martina je sretnu vijest otkrila na suptilan, ali iznimno emotivan način. Objavila je fotografiju na kojoj njene i suprugove ruke drže sićušnu ručicu njenog malenog dječaka
FOTO Od djetinjstva do danas: Pogledajte kako se mijenjala Kim Kardashian kroz godine
BILA JE I PLAVUŠA

FOTO Od djetinjstva do danas: Pogledajte kako se mijenjala Kim Kardashian kroz godine

Proslavila se kroz reality show 'Keeping Up with the Kardashians', a serija je završila nakon čak 20 sezona. Nekoć je bila prijateljica i 'potrčko' Paris Hilton, a danas je poduzetnica i bogatašica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026