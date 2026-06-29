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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'Plamen ljubavi', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad'...

Admiral

Nasljednik

NOVA TV 21:15

Melek pred svima objavljuje da ostaje u konaku i da će se boriti za svoje mjesto uz Serhata. Sultan iznenađuje obitelj predajući simbol moći budućem nasljedniku, čime otvara novu borbu za položaj gospodarice konaka.

Plamen ljubavi

HRT1 12:25

Foto: HRT

Miguel nazove majku Mariju Paulu da joj javi za vjenčanje. Pita je kako ide njezin posao, ali ona laže da je sve u redu. Nakon razgovora se rasplače i kaže Filipeu da je Alexandre raskinuo ugovor s njom zbog Miguelove veze s Luísom. Alexandrea nazovu i kažu mu da je Zé naručio pljačku.

Chicago P.D

RTL2 20:10

Chapman traži pomoć tima u hvatanju dilera droge koji je izbjegao zatvor nakon što je njezin doušnik nestao prije mnogo godina. Voight otkrije tajnu iz njezine prošlosti koja sada prijeti njezinoj karijeri i slučaju.

Daleki grad

NOVA TV 20:10

Foto: Nova TV

Alya se zajedno sa sinom u tajnosti priprema za odlazak, pokušavajući sakriti svoje planove od Cihana. Dok vjeruje da sama mora donijeti tešku odluku, ne zna da Cihan iza kulisa čini sve kako bi je zaštitio.

Crno more

NOVA TV 16:00

Nakon 20 godina razdvojenosti, Esme, Adil i Eleni napokon pokušavaju započeti novi život kao obitelj. Iako je njihov ponovni susret ispunjen emocijama, godine boli i nepravde ne mogu se tako lako zaboraviti.

San snova

RTL 20:15

Incident na utakmici juniorske momčadi posvadit će Maju i Alena, a sukob će utjecati na Bubala koji se jedva snalazi u ulozi roditelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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