Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim serijama: Olgu su uhitili, a Blanka je u zatvoru

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 1. rujna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Policija uhićuje Olgu zbog ubojstva. Tomo shvaća da mu je Paula lagala i da je željela pobjeći s Mirom pa on odlazi. Blanka je u zatvoru, no sretna jer je Miro voli i neće je ostaviti.
La Promesa
HRT 1 13:20
Lope i Marcelo otvore vrata u tajnom prolazu i otkriju skrivenu prostoriju. Pía objasni Santosu da njegova majka nije otišla onako kako on misli. Manuel kaže roditeljima da odlazi na neko vrijeme s Janom.
Obiteljske tajne
RTL 00:45
Metin je sve nervozniji jer je u šumi pronađeno Zaferovo tijelo pa zove Merdara. Aylin pronalazi Parlinu lažnu osobnu u njezinoj sobi. Zbog toga je Ceylin izvan sebe te govori Parli da okupi prijatelje jer želi znati što se događa.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Tragična nesreća u kojoj Kaya strada s Nadimom potresa cijelu zajednicu, a Sadakat se opet suočava s nepodnošljivom boli gubitka djeteta. U isto vrijeme Demir, zaslijepljen gnjevom zbog onog što je njegov otac pretrpio, staje licem u lice s Cihanom.
Leyla
NOVA TV 21:25
Civan napokon uspijeva prevladati gubitak pamćenja i suočava se s istinama koje je mjesecima nesvjesno nosio u sebi. Svaka slika, svaka emocija vraća se poput lavine, a istine koje izranjaju iz zaborava više ne ostavljaju mjesta iluzijama.
Cacau
HRT1 12:25
Jaime je šokiran zbog Joanine pogibije. Salomão moli Valdemara pomoć kako bi locirao Joanin mobitel. Valdemar umiruje Lalá i govori joj da je mobitel uništen.
