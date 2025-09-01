Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim serijama: Olgu su uhitili, a Blanka je u zatvoru

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Policija uhićuje Olgu zbog ubojstva. Tomo shvaća da mu je Paula lagala i da je željela pobjeći s Mirom pa on odlazi. Blanka je u zatvoru, no sretna jer je Miro voli i neće je ostaviti.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 1 13:20

Lope i Marcelo otvore vrata u tajnom prolazu i otkriju skrivenu prostoriju. Pía objasni Santosu da njegova majka nije otišla onako kako on misli. Manuel kaže roditeljima da odlazi na neko vrijeme s Janom.

Obiteljske tajne

RTL 00:45

Metin je sve nervozniji jer je u šumi pronađeno Zaferovo tijelo pa zove Merdara. Aylin pronalazi Parlinu lažnu osobnu u njezinoj sobi. Zbog toga je Ceylin izvan sebe te govori Parli da okupi prijatelje jer želi znati što se događa.

Foto: RTL

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Tragična nesreća u kojoj Kaya strada s Nadimom potresa cijelu zajednicu, a Sadakat se opet suočava s nepodnošljivom boli gubitka djeteta. U isto vrijeme Demir, zaslijepljen gnjevom zbog onog što je njegov otac pretrpio, staje licem u lice s Cihanom.

Leyla

NOVA TV 21:25

Civan napokon uspijeva prevladati gubitak pamćenja i suočava se s istinama koje je mjesecima nesvjesno nosio u sebi. Svaka slika, svaka emocija vraća se poput lavine, a istine koje izranjaju iz zaborava više ne ostavljaju mjesta iluzijama.

Foto: NOVA TV/PROMO

Cacau

HRT1 12:25

Jaime je šokiran zbog Joanine pogibije. Salomão moli Valdemara pomoć kako bi locirao Joanin mobitel. Valdemar umiruje Lalá i govori joj da je mobitel uništen.