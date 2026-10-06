Na koncert Danijele Martinović nije došao baš nitko: 'U tom su klubu bili samo konobari...'

Imala sam apsolutno rekordnih nula prodanih karata, priznala je Danijela Martinović (55) i otkrila kako je jednom došla na dogovoreni nastup, a u klubu nije bilo publike. Bilo je to u diskoklubu u blizini Siska, gdje su je te večeri dočekali samo konobari.

- Otišla sam kući kada smo vidjeli da neće nitko doći, ali moram reći da nisam imala stres, strah, neku neizvjesnost - prisjetila se ranije u emisiji 'Special Happy Show'.

Split - Koncert na Danijele Martinovic na Sustipanu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Taj je događaj nije pokolebao. S vremenom se cijeloj situaciji počela smijati. Kaže da su iz nje izvukli i jednostavnu pouku, da nikad ne treba odustati. Već nekoliko mjeseci poslije njezina je karijera krenula sasvim drugim smjerom. Uslijedile su pjesme 'Zovem te ja', 'Ide mi, u životu ide mi', 'Što sam ja, što si ti' i 'Neka mi ne svane'.

- Nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo - rekla je.

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Talentirana Splićanka u glazbu se zaljubila još u djetinjstvu, imala je 14 godina kad je počela pjevati u crkvenom bendu Dominik. Dio karijere provela je u grupi Magazin, gdje je zamijenila Ljiljanu Nikolovsku. No nakon pet godina odvažila se i krenula u uspješnu solo karijeru.

Veliki uspjeh ostvarila je 1998. godine. S pjesmom 'Neka mi ne svane' pobijedila je na Dori, predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Birminghamu i osvojila peto mjesto. Ona je, inače, prva predstavnica u povijesti Eurosonga koja se presvukla tijekom nastupa.

Zamjenom crne haljine u bijelu pokrenula je novi trend na ovom natjecanju. Pobjedu je ipak odnio Izrael i njegova transseksualna diva Dana International s pjesmom 'Diva'.