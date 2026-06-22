Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Nakon što Cihan u posljednji trenutak spriječi Sadakatin i Boranov plan, Alya i Deniz napokon mogu odahnuti. Dok zajedno provode bezbrižan dan daleko od obiteljskih sukoba, Cihan Alyi otkriva kako je otkrio zavjeru koja ih je umalo zauvijek razdvojila. Njihova bliskost pritom postaje jača nego ikad, a Deniz uživa u rijetkim trenucima obiteljske sreće uz roditelje.

U međuvremenu, Boran ne može prihvatiti poraz te očajnički pokušava doznati gdje su Alya i Deniz. Njegov bijes izaziva nove sukobe, dok Sadakat pokušava opravdati poteze koje je povukla vjerujući da je time štitila svoju obitelj. No Cihan više nema razumijevanja za njihove postupke i donosi odluku koja će dodatno produbiti razdor među njima.

Foto: NOVA TV

Istodobno, Zerrin se suočava s najvećim šokom u svom životu. Nakon što dozna da je njezino dijete živo, Demir joj postavlja okrutne uvjete bez kojih neće moći ponovno vidjeti svoju bebu. Rastrgana između ljubavi, istine i majčinskih osjećaja, Zerrin se nalazi pred nemogućim izborom koji bi mogao promijeniti sudbinu svih uključenih.

Dok se jedni bore za ljubav, a drugi za svoju djecu, Cihan jasno daje do znanja da više nikome neće dopustiti da ugrozi Alyu i Deniza. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!