Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVE DRAME

Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV
2
Foto: NOVA TV

Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

Admiral

Nakon što Cihan u posljednji trenutak spriječi Sadakatin i Boranov plan, Alya i Deniz napokon mogu odahnuti. Dok zajedno provode bezbrižan dan daleko od obiteljskih sukoba, Cihan Alyi otkriva kako je otkrio zavjeru koja ih je umalo zauvijek razdvojila. Njihova bliskost pritom postaje jača nego ikad, a Deniz uživa u rijetkim trenucima obiteljske sreće uz roditelje.

U međuvremenu, Boran ne može prihvatiti poraz te očajnički pokušava doznati gdje su Alya i Deniz. Njegov bijes izaziva nove sukobe, dok Sadakat pokušava opravdati poteze koje je povukla vjerujući da je time štitila svoju obitelj. No Cihan više nema razumijevanja za njihove postupke i donosi odluku koja će dodatno produbiti razdor među njima.

Foto: NOVA TV

Istodobno, Zerrin se suočava s najvećim šokom u svom životu. Nakon što dozna da je njezino dijete živo, Demir joj postavlja okrutne uvjete bez kojih neće moći ponovno vidjeti svoju bebu. Rastrgana između ljubavi, istine i majčinskih osjećaja, Zerrin se nalazi pred nemogućim izborom koji bi mogao promijeniti sudbinu svih uključenih.

Dok se jedni bore za ljubav, a drugi za svoju djecu, Cihan jasno daje do znanja da više nikome neće dopustiti da ugrozi Alyu i Deniza. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

SLAVI 65. ROĐENDAN FOTO Sjećate se Sanje Grospić iz serije 'Naša mala klinika'? Evo kako glumica izgleda danas
FOTO Sjećate se Sanje Grospić iz serije 'Naša mala klinika'? Evo kako glumica izgleda danas

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Vruća ljetna izdanja mame Renate, od haljina do bikinija: 'Čekaj, je l' to nema gaćice?'
ZALUDJELA SVE

FOTO Vruća ljetna izdanja mame Renate, od haljina do bikinija: 'Čekaj, je l' to nema gaćice?'

Renata Lovrinčević Buljan, majka mladog golmana Borne Buljana, ponovno je zaludjela pratitelje na društvenim mrežama! Ovoga puta javila se u uskoj bijeloj haljini koja je savršeno naglasila njezinu figuru. Zgodnoj fitness trenerici ljetna kombinacija pristajala je kao salivena...
FOTO Bujna Slavonka na moru pokazala cvijet, no svi se pitaju gdje su joj grudnjak i gaćice
LJETO JE POČELO

FOTO Bujna Slavonka na moru pokazala cvijet, no svi se pitaju gdje su joj grudnjak i gaćice

Claudia Rivier otvorila je sezonu fotki u badiću, a mnogima je upala u oko njena ljetna kombinacija koja je dosta toga otkrila. No ne i nosi li Claudia ispod odjeće grudnjak i gaćice...
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas ovog ponedjeljka očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026