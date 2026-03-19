Evo što će večeras biti u seriji u 'Dobru i zlu': Jedan zagrljaj pokreće lavinu sumnji

U novoj napetoj epizodu serije 'U dobru i zlu' Una slaže Petri da je Joci loše kako bi je dovela u bolnicu, gdje je čeka iznenađenje. Petra pristaje ponovno se udati za Jocu, no ceremoniju prekida Nevenka.

U isto vrijeme javnost bruji o skandalu jer se na vijestima pojavljuju Veljkove žene koje javno iskazuju bijes, a dodatnu dramu potiče Zrinka koja novinarima plasira informaciju o Marininoj deportaciji.

Foto: NOVA TV

Veljko se oprašta od Željke nakon dugogodišnjeg rada u firmi, a Ante pokušava spriječiti njen odlazak. „Željka, slušaj me, ti ne moraš ići iz ove firme, nema potrebe. To su ludosti.“ No oproštajni zagrljaj ubrzo pokreće lavinu nesporazuma kada Ante i Divna posumnjaju u njihovu tajnu vezu. Dok Veljko pokušava smiriti situaciju i razjasniti optužbe, napetosti sve više rastu.

Zabrinuta za Matka, Lorena odlazi u njegovu kuću i ostaje zatečena kada shvati da ga nema, a pri odlasku je primijeti Vuk.