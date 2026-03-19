Mirna Mihelčić, zvijezda serije 'Kumovi': Nisam mislila da ću baš toliko sličiti Wednesday

Kad smo došli na ideju da glumica Mirna Mihelčić utjelovi Wednesday, nismo ni slutili da je obožavateljica Tima Burtona. U lik najpoznatije djevojke iz svijeta The Addams Family, koju u seriji igra Jenna Ortega, zvijezda "Kumova" i "Mrkomira Prvog" uskočila je u trenu.

Snimanje je bilo sve samo ne dosadno, posebno kad su na red došli kadrovi s lijesom, uz koje smo se nasmijali do suza. Društvo joj je pritom pravila i Thing, slavna "živa" ruka koja Wednesday vjerno pomaže...



U velikom intervjuu samo za Cafe porazgovarali smo o majčinstvu, kćeri Zori, suprugu te, naravno, glumi i projektima. Vodimo vas iza kulisa novog RTL-ova kulinarskog showa "Igra chefova", koji stiže ovoga proljeća.



Priveli smo na razgovor i glazbenu divu Zdenku Kovačiček. Njezina "Frka" žari i pali i nakon 45 godina, a u filmskom klasiku prisjećamo se legendarnog filma "Fargo". Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.