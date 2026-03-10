Evo što će večeras biti u seriji 'U dobru i zlu': Petra krivo shvati Jocin plan, Marina doživi šok

Obavijesti

Foto: NOVA TV

Od 21.20 na malim ekranima i danas možete gledati seriju 'U dobru i zlu'. Evo što će se u njoj događati večeras...

U novoj napetoj epizodu serije 'U dobru i zlu' Marina s Petrom odlazi kod Novaka, no ondje ih dočeka neugodno iznenađenje. Marina zatekne Vilmu u ručniku i ostane potpuno zatečena prizorom. Razočarana se vraća Srićama, gdje Veljku jasno govori da odlazi.

U međuvremenu Joco posluša Veljkov savjet i rezervira sobu u hotelu za sebe i Nevenku. No Petra načuje njegov razgovor i uvjeri se da je riječ o nečemu sasvim drugom – misli da je Joco planira zaprositi u hotelu.

Foto: NOVA TV

Zrinka pokušava upozoriti Ivanu da se nešto događa između Marine i Veljka, ali Ivani je već dosta njezinih priča i odbija je shvatiti ozbiljno. Nove epizode ne propustite od ponedjeljka do petka na Novoj TV!

DNEVNI PREGLED

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 10. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
SVE NA IZVOL'TE

Holivudska glumica pozirala je u zavodljivim izdanjima za proljetnu kampanju brenda Calvin Klein, a poručila je kako projekt slavi slobodu, samopouzdanje i osjećaj ugode u vlastitom tijelu
GODINA VEĆ IMA 86 CHUCK NORRISA

Legendarni Chuck Norris danas slavi svoj 86. rođendan. Obilježila ga je uloga Cordella Walkera u seriji "Walker, teksaški rendžer" koja se prikazivala osam godina, no Norris je postao i internet senzacija 2005. godine.

