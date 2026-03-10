Evo što će večeras biti u seriji 'U dobru i zlu': Petra krivo shvati Jocin plan, Marina doživi šok

U novoj napetoj epizodu serije 'U dobru i zlu' Marina s Petrom odlazi kod Novaka, no ondje ih dočeka neugodno iznenađenje. Marina zatekne Vilmu u ručniku i ostane potpuno zatečena prizorom. Razočarana se vraća Srićama, gdje Veljku jasno govori da odlazi.

U međuvremenu Joco posluša Veljkov savjet i rezervira sobu u hotelu za sebe i Nevenku. No Petra načuje njegov razgovor i uvjeri se da je riječ o nečemu sasvim drugom – misli da je Joco planira zaprositi u hotelu.

Foto: NOVA TV

Zrinka pokušava upozoriti Ivanu da se nešto događa između Marine i Veljka, ali Ivani je već dosta njezinih priča i odbija je shvatiti ozbiljno.