Vinko želi pritisnuti Martina jer želi odgoditi uplatu za koncesiju za jezero te ga neuspješno posvuda traži, a Janko, Aljoša i Vesna ga pokušavaju zastaviti kako ne bi došli do neugodnosti
NOVA EPIZODA
Evo što ćemo danas gledati u Kumovima: Je li Vinko jedini koji još nije čuo novi trač?
Stanislav planira put u Maroko jer je zabrinut za Tomija koji se zarazio virusom zapadnog Nila. Lara, opijena ljubomorom, ne vjeruje Tomiju da se razbolio.
Vinko želi pritisnuti Martina jer želi odgoditi uplatu za koncesiju za jezero te ga neuspješno posvuda traži, a Janko, Aljoša i Vesna ga pokušavaju zastaviti kako ne bi došli do neugodnosti. Mještani polako shvaćaju da je Vinko možda i jedini u mjestu koji nije čuo tračeve.
Braco nastavlja šverc za Tihu i gostionu, ali nailazi na neočekivane probleme. Novu epizodu pratite večeras od 20.15 na Novoj TV!
