Evo što ćemo danas gledati u Kumovima: Je li Vinko jedini koji još nije čuo novi trač?

Stanislav planira put u Maroko jer je zabrinut za Tomija koji se zarazio virusom zapadnog Nila. Lara, opijena ljubomorom, ne vjeruje Tomiju da se razbolio.

Foto: Nova TV

Vinko želi pritisnuti Martina jer želi odgoditi uplatu za koncesiju za jezero te ga neuspješno posvuda traži, a Janko, Aljoša i Vesna ga pokušavaju zastaviti kako ne bi došli do neugodnosti. Mještani polako shvaćaju da je Vinko možda i jedini u mjestu koji nije čuo tračeve.

Foto: Nova TV

Braco nastavlja šverc za Tihu i gostionu, ali nailazi na neočekivane probleme. Novu epizodu pratite večeras od 20.15 na Novoj TV!