Evo što gledati na HRT-u, Novoj TV i RTL-u za Novu godinu

Hrvatska radiotelevizija (HRT) pripremila je atraktivan program za novogodišnje blagdane s naglaskom na brojne odlične igrane i dokumentarne filmove te zabavne sadržaje.

HTV 1

Prvi program Hrvatske televizije (HTV1) na Silvestrovo, 31. prosinca u popodnevnom terminu od 17:20 prikazuje obiteljsku komediju „Popust na količinu“. Trener američkog nogometa Tom Baker (S. Martin) živi u skladnom braku sa suprugom Kate (B. Hunt) odgajajući svoje dvanaestoro djece na slikovitom imanju izvan grada. Premda se čini da je četrnaest ljudi pod jednim krovom svakodnevni razlog za uzbunu, Bakerovi se izvrsno slažu, od najstarije kćerke Nore (P. Perabo) do najmlađih blizanaca Nigela (B. Kinsman) i Kylea (S. Kinsman). Sve će to promijeniti poslovna ponuda Tomu da u Chicagu preuzme treniranje ugledne sveučilišne momčadi.

U udarnom terminu od 20:15 na rasporedu je posebno izdanje kviza „Potjera“.

Foto: HRT

Nakon kviza slijedi prigodna emisija „Sretna nova 2026.“. Zakoračite u 2026. uz više od 3 sata izvrsne glazbe, smijeha i plesa! U godini koja je pred nama Hrvatska radiotelevizija obilježava 100 godina HRT-a i 70 godina Eurosonga, pa smo novogodišnju noć posvetili najljepšim festivalskim i eurovizijskim trenucima.

Zajedno ćemo otpjevati neke od najvećih hitova - od Rock Me, Hajde da ludujemo, Vukovi umiru sami, Proljeće, Espresso Macchiato, Insieme, Volare, Marija Magdalena, Džuli, preko Zar je voljeti grijeh, Rijeka snova, Kokolo, Skitnica, pa sve do Moje štikle, Mame ŠČ i nezaboravnog Waterlooa.Uz obilje dobre glazbe, izvedene uživo iz studija Anton Marti, za dozu smijeha pobrinut će se stand-up komičari Saša Turković i Aleks Surać Šarić, a kroz novogodišnju noć vodit će vas neponovljiva Daniela Trbović.Na pozornici će nam se pridružiti veliki broj glazbenih gostiju: Jasna Zlokić, Zorica Kondža, Neno Belan, Boris Novković, Daniel Popović, Magazin, Domenica, Zsa Zsa, Luka Nižetić, Feminnem, Marko Kutlić i Let 3.Pjevači domaćini ove festivalsko-eurovizijske noći su Bojan Jambrošić, Ivana Kindl, Lea Mijatović, Alen Đuras, Lara Antić Prskalo, ToMa, Mihael Bogčev i Maja Bajamić.

Foto: HRT

Na Novu godinu, 1. siječnja slijedi nekoliko odličnih filmova za sve ukuse. U jutarnjem terminu od 09:10 na rasporedu je romantična drama „Sabrina“. Sabrina Fairchild (J. Ormond) je samozatajna djevojka čiji otac (J. Wood) radi kao vozač za njujoršku obitelj Larrabee. Oni su vlasnici tvrtke čija se vrijednost procjenjuje na stotine milijuna dolara, a vodi ju prodorna Maude Larrabee (N. Marchand). Nakon filma na rasporedu je prijenos novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije.

U 14:15 na rasporedu je hrvatski film „Cvrčak i mravica“. Junaci prvog hrvatskog cjelovečernjeg 3D animiranog filma nadahnutog slavnom Ezopovom basnom i La Fontaineovom bajkom su cvrčak Ket i mravica Antoneta. On svira i zabavlja bezbrižne kukce, veselje na Cvrčeli nikad ne prestaje, a zima je tek izmišljotina uštogljenih mrava i teoretičara zavjere.

U popodnevnom terminu od 17:15 na rasporedu je komedija „Legende u Vegasu“. Četvorica starih prijatelja odluče u Las Vegasu proslaviti momačku večer za pamćenje. Billy (M. Douglas), Paddy (R. De Niro), Archie (M. Freeman) i Sam (K. Kline) prijatelji su iz djetinjstva.

Foto: HRT

Udarni termin u 20:15 prvoga dana Nove godine rezerviran je za „Titanic“, najkomercijalniji film svih vremena koji je osvojio čak 11 Oscara. Brock Lovett (B. Paxton) na čelu je ekspedicije koja u olupini Titanica pokušava pronaći mitski 56-karatni dijamant potonuo zajedno s brodom. Nakon što na televiziji vidi reportažu o njegovom neuspješnom pothvatu, Lovettu se javlja 101-godišnja Rose (G. Stuart) i započinje svoju priču. Davne 1912. Rose De Witt Bukater (K. Winslett) bila je 17-godišnja djevojka iz propale aristokratske obitelji koju je majka (F. Fisher) zaručila za nesimpatičnog bogataša Cala Hockleya (B. Zane) kako bi Bukaterovi ponovno financijski stali na noge.

Foto: Imdb

HRT 2

Drugi program Hrvatske televizije (HTV2) na Silvestrovo, 31. prosinca već od ranog jutra nudi dobru zabavu, pa je od 7:15 na rasporedu romantična komedija „Zimski dvorac – Udvoje je toplije“. Putna agentica Hannah Fischer očekuje promaknuće, ali kad se bude morala odreći svog putovanja u trope kako bi posjetila svjetski poznati ledeni hotel, otkrit će da se njezino odricanje itekako isplatilo.

Nakon predaha od filma u 8:45 slijedi dokumentarna serija „Paul Hollywood u Meksiku“. Paul Hollywood kreće na još jedno kulinarsko putovanje u njemu nepoznatu zemlju - Meksiko - kako bi saznao više o njezinim običajima, kulturi i povijesti kušajući lokalna jela i pića.

U popodnevnom terminu od 16:05 na rasporedu je dokumentarni film „Ususret Novoj godini s Jamiejem Oliverom“. Blagdansko je razdoblje idealno za odmaranje, druženje s obitelji i prijateljima i pripremu sjajnih jela. Jamie Oliver će nam u svojem domu u Essexu pokazati jela koja smatra savršenima za opuštene zimske dane.

Nastavak popodnevnog programa donosi sport i glazbu, pa tako od 17 sati gledamo godišnji pregled sporta u 2025. godini, a potom, od 18:15 koncert Petra Graše u Areni Zagreb 2022.

U udarnom terminu od 20:15 na rasporedu je glazbena komedija „Mamma mia!“. Sophie (A. Seyfried) živi s majkom (M. Streep), koja vodi mali hotel, na prelijepom grčkom otoku. Uzbuđena je zbog skorašnjeg vjenčanja: udaje se za dečka u kojega je zaljubljena do ušiju, kao i on u nju. Sophie nikad nije saznala tko joj je otac a sad bi to željela znati više nego ikada: željela bi da je otac dovede do oltara. No, majka joj to nikad nije htjela otkriti. A kad Sophie nađe majčin dnevnik, shvatit će da mama ni sama ne zna.

Nakon toga slijedi još jedan odličan film, u terminu od 22:05 i to drama „Milijunaš s ulice“. Jamal Malik (D. Patel) osamnaestogodišnji je mladić iz Mumbaija, dijete s ulice, "pseto iz sluma", bez roditelja, često i bez hrane. Odmalena je naučio na težak, siromaški život. No, njegov se život mijenja kad se prijavi i uspije kvalificirati za kviz Tko želi biti milijunaš. Na čuđenje milijunskog gledateljstva i uz navijanje cijele nacije, Jamal uspijeva odgovoriti na sva pitanja. Jamala tek jedno pitanje dijeli od osvajanja 20 milijuna rupija!

Novogodišnji filmski maraton nastavlja se u 00:05 westernom „Čovjek zvan Hrabrost“. Kad joj je odmetnik Tom Chaney hladnokrvno ubio oca i pobjegao, četrnaestogodišnja Mattie odlučila je privesti ga pravdi. U potragu kreće sa saveznim šerifom Cogburnom, čovjekom sklonom alkoholu i brzom potezanju revolvera.

Oni najizdržljiviji doći će na svoje u 02:05 jer slijedi horor „Supstanca“ sa Demi Moore u glavnoj ulozi. Nekadašnja filmska zvijezda Elisabeth Sparkle zamijenila je produkcije namijenjene velikom ekranu snimanjem videa za tjelovježbu. Iako izgleda izvrsno, s 50 godina sve joj se više vrata zatvara. Igrom slučaja do nje dolazi neobičan prijedlog: tajanstveni laboratorij nudi joj uzorak Supstance, čudesne tvari koja će joj pomoći da probudi mlađu, ljepšu i savršeniju verziju sebe. Film je imao pet nominacija za Oscare, u kategorijama za najbolji film, najbolju režiju (Coralie Fargeat), najbolju glavnu glumicu (Demi Moore), najbolji originalni scenarij, najbolju šminku i oblikovanje kose, za ovo potonje je i nagrađen. Treba spomenuti da je rijedak horor nominiran za najbolji film. Demi Moore nagrađena je Zlatnim globusom, a u Cannesu je film dobio nagradu za najbolji scenarij. Benjamin Kračun nagrađen je Europskom filmskom nagradom za najboljeg snimatelja.

Foto: HRT

Važna napomena je kako se film zbog intenzivne režije i transgresivnog sadržaja ne preporučuje osjetljivim gledateljima. HRT ističe kako film nosi predikatizaciju „18“, i nije za mlađe od 18 godina, stoga se i emitira u kasnome terminu.

Na Novu godinu, 1. siječnja u terminu od 13:55 slijedi prijenos Novogodišnje turneje 4 skakaonice iz Garmisch Partenkirchena. U udarnom terminu od 20:15 na rasporedu je dokumentarni film „Dogodio se - Ratko Rudić“. Ljubitelji glazbe doći će na svoje u 22:15 kada slijedi dokumentarni film „My Way: Put jedne pjesme“.

U kasnome terminu od 00:50 slijedi komedija „Snježna mladenka“. Reporterka, zaposlena u tabloidu, želi saznati najnovije sočne tračeve o poznatoj politički eksponiranoj obitelji. U sklopu svog zadatka, ona provede nekoliko tjedana uoči Božića u društvu dotične obitelji te se zaljubi u jednoga od njihovih sinova.

HRT 3

Treći program Hrvatske televizije (HTV3) na Silvestrovo, 31. prosinca u popodnevnom terminu od 16 sati prikazuje francusku akcijsku komediju „Jaguar“ sa Jeanom Renauom. Indijanski poglavica dolazi u Francusku na sastanak s ministrom. U hotelskom dizalu poglavici se vrlo svidio mladi gost hotela François te se njih dvojica upoznaju na indijanski način, pipajući jedan drugome noseve.

U udarnom terminu od 21 na programu je Silvestarski koncert Berlinske filharmonije - Benjamin Bernheim i Kirill Petrenko. Glazba se nastavlja u 22:35 snimkom koncerta Nick Cavea i The Bad Seedsa iz Accor Arene u Parizu.

Nakon toga slijede dva filma, u 00:10 komedija „Mangupi polažu maturu“. Učenici privatne škole neprestano se glupiraju i pokušavaju maturirati bez imalo muke. Ravnateljica je spremna učiniti sve da njezini učenici maturiraju, pa odluči primijeniti represivnije metode. Učenici se pak osvećuju nastavnicima izvodeći psine. Potom u 1:45 slijedi klasik „Barbarella“ sa Jane Fondom u glavnoj ulozi. Lijepa Barbarella (J. Fonda) je najbolja tajna agentica ujedinjenog planeta Zemlje u 41. stoljeću, koju je predsjednik i rotirajući premijer (C. Dauphin) Sunčeva sustava upravo angažirao za najopasniju misiju u njezinom životu.

Na Novu godinu, 1. siječnja u terminu od 14 sati slijedi klasik „Dvanaestorica žigosanih“ sa legendarnim Lee Marvinom u glavnoj ulozi. Priča je smještena u vrijeme II. svjetskog rata. Narednik Reisman (L. Marvin) je dobio zadatak skupiti i osposobiti borbenu jedinicu sastavljenu od društvenih otpadnika koji se nalaze u zatvoru. Svi ti ljudi krivi su za najteže zločine i osuđeni na doživotne ili smrtne kazne. Ta bi jedinica trebala izvesti težak tajni zadatak čiji je cilj ući i uništiti dvorac u okupiranoj Francuskoj u kojem se nalazi njemački stožer.

U 18:10 slijedi „Prodavačica ljubičica“, glazbena drama a potom, u 20 sati novogodišnji koncert Tamburaškog orkestra HRT-a „Valceri, polke i druge špelancije“.

Nakon koncerta na programu je western „EL Dorado“ sa Johnom Wayneom. Kad mu utjecajni Bart Jason (E. Asner) predloži angažman u protjerivanju obitelji rančera Kevina MacDonalda (R. G. Armstrong), plaćeni revolveraš Cole Thornton (J. Wayne) ga odbije.

RTL

Stara godina je u poslijepodnevnom terminu na glavnom kanalu rezervirana za dva zabavna filma borilačkog majstora Jackieja Chana. Prvi je ‘Smoking’, akcijska komedija koja na zavodljiv način spaja niz komičnih situacija sa spektakularnim akcijskim scenama jedne od najvećih legendi borilačkog filma. Ubacivši u formulu i znanstveno-fantastične elemente posebnog smokinga, redatelj Kevin Donovan dobio je urnebesan film te ga svi željni dobre filmske zabave ne bi smjeli propustiti. Drugi je ‘Dobričina’, u režiji Samoa Hunga, hongkonškog glumca, koreografa, filmskog producenta i redatelja, poznatog po radu na borilačkim filmovima. “Dobričina” je bio prvi film Jackieja Chana na engleskom i predstavlja svojevrsni klasik.

Večernji termin započinje ‘Specijalnim izvještajem’ Stevena Spielberga u kojem se slavni redatelj ponovno potvrdio kao jedan od najvećih vizionara Hollywooda. Tih godina snimio je cijeli niz sjajnih filmova, a znanstveno-fantastični akcijski triler „Specijalni izvještaj“ spada u sam vrh. Temeljen na kratkoj priči velikana književne znanstvene fantastike Philipa K. Dicka, film je ovo čija je sama startna premisa dovoljna da zagolica pažnju svih obožavatelja žanra. Ekraniziran vrhunskim vizualnim efektima i realiziran u iznimno uvjerljiv filmski svijet bez dvojbe privlači sve one željne dobre i napete priče o važnim ljudskim pitanjima. Slavni Tom Cruise naprosto briljira u ulozi krivo optuženog Andertona, a podršku mu daje izvrsna glumačka ekipa (Max von Sydow, Samantha Morton, Tim Blake Nelson…), koju predvodi zločesti dečko današnjeg Hollywooda Colin Farrell.

Foto: Youtube/Screenshoot

Slijedi 'Liga pravde', prava filmska atrakcija za sve obožavatelje filmova o superjunacima! Snimljena u režiji Zacka Snydera, koji je donio 'Čovjeka od čelika' i 'Batman vs Supermana: Zora pravednika', ovaj sjajan film nastavlja priču 'Batman vs Supermana', u kojem Superman umire. Scenarij su napisali Chris Terrio i Joss Whedon, a postavu čine glumci koji su tumačili superjunake u ranijim DC filmovima: Ben Affleck, Henry Caville kao Superman, Gal Gadot, jedinstvena Wonder Woman, Ezra Miller kao The Flash, Jason Momoa kao Aquaman, Ra Fisher, Amy Adams, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen i J. K. Simmons. Uz dosta humora, buddy prepirki, poleta i emocija 'Liga pravde' neizostavan je film o superherojima.

I dok će nas 'Liga pravde uvesti u Novu godinu, nakon spašavanja Zemlje, odmah nakon ponoći stiže jedna TV premijera! Riječ je hvaljenom znanstveno-fantastičnom trileru iz 2020. 'Nevidljivi čovjek' u režiji Leigha Whannella. Glavna glumica Elisabeth Moss je za ulogu žene koju proganja bivši dečko (Oliver Jackson-Cohen) jednoglasno pohvaljena od kritičara, a tu su još Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer i drugi. Osim hvaljene glume Elisabeth Moss, film je u cijelosti odlično prihvaćen. Ovaj upečatljivi horor našao se na mnogim listama najboljih filmova 2020., dok se prema The Hollywood Reporteru smjestio među 25 najboljih horora 21. stoljeća, što govori sasvim dovoljno!

Uz smijeh i novogodišnju veselu atmosferu gledatelji na Kockici mogu u večernjem terminu uživati u 'Mućkama'. Naravno, ležerno raspoloženje na RTL2 donose omiljene humoristične serije 'Teorija velikog praska', 'Dva i pol muškarca' i 'Prijatelji' uz koje dočekujemo Novu godinu!

NOVA TV

Novogodišnja emisija Nove TV „I godina Nova“ i ove će godine obilježiti najluđu noć uz obilje glazbe, plesa i vrhunske zabave. Ovaj omiljeni glazbeni spektakl, koji već godinama spaja i zabavlja sve generacije, uvest će gledatelje u 2026. godinu, a za odličnu atmosferu i niz najvećih hitova od 20:20 sati pobrinut će se najistaknutija imena regionalne glazbene scene. Neke od najpoznatijih hitova zapjevat će Guliano, Lidija Bačić, Željko Bebek, Jole, Neda Ukraden, Mate Bulić, Dino Petrić, Kristina Krstičević, Dražen Zečić, Grupa Vigor, Nives Celzijus i brojni drugi. Sjajnu atmosferu dodatno će zagrijati dobro poznata lica Nove TV, među kojima su Maja Šuput i Ana Uršula Najev, a gledatelje očekuje i pokoji duet iznenađenja.

Foto: NOVATV

Uz bogat glazbeni program, gledatelje će kroz cijelu večer zabavljati i nasmijavati dramske situacije omiljenih Zaglavčana među kojima su Luce (Ana Uršula Najev), Janko (Momčilo Otašević), Marko Šank (Mijo Kevo), Milica (Petra Kraljev), policajac Goran (Andrija Tomić), Braco (Zdravko Vukelić), Anđela Akrap (Barbara Vicković) i Zvone (Stojan Matavulj), a nakon emisije ‘I godina Nova 2026.’ zabava na Novoj TV se nastavlja s brojim glazbenim hitovima u emisiji ‘S Novom do jutra’.

Na Novu godinu, 1. siječnja u terminu od 20:20 slijedi akcijski film 'Top Gun: Maverick', nakon kojeg u 22:40 počinje još jedan film 'Dok nas jackpot ne rastavi'.

Foto: Luka Dubroja