Evo što gledati na TV-u večeras

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog programa! Od napetih serija, informativnih emisija do vrhunskih filmova – izdvojili smo najbolje što možete gledati između 18 i 23 sata. Pogledajte naš vodič kroz večernji TV program i odaberite svoje favorite!

HRT 1

Srijeda na HRT 1 rezervirana je za informativni i dokumentarni program, uz završnicu napete serije. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, slijedi dokumentarna serija o vodi i uzbudljiva epizoda "Grofa Monte-Crista". Večer završava emisijom "Otvoreno" i kulturnim pregledom.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Dobra ekonomija: Voda

21:12 Grof Monte-Cristo

22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas čeka kombinacija dokumentaraca i filmova. U 20:15 pogledajte intrigantni dokumentarac o zločinu, a od 21:12 ne propustite biografsku dramu o Steveu Jobsu.

18:44 Lovac na bilje

19:14 Velika putovanja željeznicom

20:15 Pljačka: Priča o zločinu i iskupljenju

21:12 Steve Jobs

RTL

RTL donosi hit serije i reality zabavu. Prvo "Divlje pčele" za ljubitelje drame, zatim omiljeni show "Ljubav je na selu", a večer završava urnebesnom komedijom "Ted".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:10 Ljubav je na selu

22:30 RTL Direkt

23:05 Ted

NOVA TV

Nova TV večer posvećuje domaćoj produkciji. Nakon "Bogu iza nogu" i Dnevnika, slijedi romantična serija "Daleki grad" i napeta drama "Tajne prošlosti". Za kraj dana, tu je triler film "Odraz opasnosti".

18:05 Bogu iza nogu

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:45 Tajne prošlosti

23:20 Odraz opasnosti

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 je večeras raj za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. "Dr. House" vodi nas u svijet medicine, dok "Chicago P.D." donosi akciju. Kasnije slijede komične minute uz "Teoriju velikog praska", "Dva i pol muškarca" i "Prijatelje".

18:45 Dr. House

20:10 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

23:10 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV nudi večer ispunjenu napetim policijskim pričama i akcijom. "Navy CIS" i "Rookie" garantiraju uzbuđenje, a "Blue Bloods" i "S.W.A.T." donose pravu dozu američke policijske drame.

18:25 Navy CIS

19:55 Rookie

21:30 Blue Bloods

23:00 S.W.A.T.

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri na kabelskim kanalima

Dobri dileri iz Dallasa (Star Movies, 20:00) – Istinita i dirljiva drama s nagrađivanim Matthewom McConaugheyjem o borbi protiv farmaceutske industrije i AIDS-a.

Steve Jobs (HRT 2, 21:12) – Biografski film o vizionaru koji je promijenio svijet tehnologije, s Michaelom Fassbenderom u glavnoj ulozi.

Uz more (Star Movies, 22:20) – Romantična drama s Angelinom Jolie i Bradom Pittom o paru na rubu raspada.

Terminator 3: Pobuna strojeva (CineStar TV1, 12:00, repriza moguća kasnije) – Kultni SF akcijski hit s Arnoldom Schwarzeneggerom.

Teorija svega (Cinemax, 12:40, repriza moguća navečer) – Inspirativna priča o Stephenu Hawkingu i njegovoj borbi s bolešću i ljubavlju.

Krupna riba (Viasat Kino Balkan, 10:40, potražite reprizu) – Fantastična priča Tima Burtona o odnosu oca i sina, puna magije i emocija.



Neovisno jeste li za napetu seriju, informativni program ili filmski maraton, večerašnji TV program donosi ponešto za svačiji ukus. Uživajte u večeri pred ekranom!