TV PROGRAM

Evo što gledati na TV-u večeras

Evo što gledati na TV-u večeras
Foto: HRT

Saznajte što vas večeras 14. siječnja očekuje na glavnim TV kanalima! Donosimo pregled najzanimljivijih emisija i filmova za srijedu navečer, uz preporuke najboljih filmskih hitova na kabelskim kanalima.

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog programa! Od napetih serija, informativnih emisija do vrhunskih filmova – izdvojili smo najbolje što možete gledati između 18 i 23 sata. Pogledajte naš vodič kroz večernji TV program i odaberite svoje favorite!

HRT 1

Srijeda na HRT 1 rezervirana je za informativni i dokumentarni program, uz završnicu napete serije. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, slijedi dokumentarna serija o vodi i uzbudljiva epizoda "Grofa Monte-Crista". Večer završava emisijom "Otvoreno" i kulturnim pregledom.

18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Dobra ekonomija: Voda
21:12 Grof Monte-Cristo
22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas čeka kombinacija dokumentaraca i filmova. U 20:15 pogledajte intrigantni dokumentarac o zločinu, a od 21:12 ne propustite biografsku dramu o Steveu Jobsu.

18:44 Lovac na bilje
19:14 Velika putovanja željeznicom
20:15 Pljačka: Priča o zločinu i iskupljenju
21:12 Steve Jobs

RTL

RTL donosi hit serije i reality zabavu. Prvo "Divlje pčele" za ljubitelje drame, zatim omiljeni show "Ljubav je na selu", a večer završava urnebesnom komedijom "Ted".

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:10 Ljubav je na selu
22:30 RTL Direkt
23:05 Ted

NOVA TV

Nova TV večer posvećuje domaćoj produkciji. Nakon "Bogu iza nogu" i Dnevnika, slijedi romantična serija "Daleki grad" i napeta drama "Tajne prošlosti". Za kraj dana, tu je triler film "Odraz opasnosti".

18:05 Bogu iza nogu
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:45 Tajne prošlosti
23:20 Odraz opasnosti

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 je večeras raj za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. "Dr. House" vodi nas u svijet medicine, dok "Chicago P.D." donosi akciju. Kasnije slijede komične minute uz "Teoriju velikog praska", "Dva i pol muškarca" i "Prijatelje".

18:45 Dr. House
20:10 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
23:10 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV nudi večer ispunjenu napetim policijskim pričama i akcijom. "Navy CIS" i "Rookie" garantiraju uzbuđenje, a "Blue Bloods" i "S.W.A.T." donose pravu dozu američke policijske drame.

18:25 Navy CIS
19:55 Rookie
21:30 Blue Bloods
23:00 S.W.A.T.

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri na kabelskim kanalima

Dobri dileri iz Dallasa (Star Movies, 20:00) – Istinita i dirljiva drama s nagrađivanim Matthewom McConaugheyjem o borbi protiv farmaceutske industrije i AIDS-a.

Steve Jobs (HRT 2, 21:12) – Biografski film o vizionaru koji je promijenio svijet tehnologije, s Michaelom Fassbenderom u glavnoj ulozi.

Uz more (Star Movies, 22:20) – Romantična drama s Angelinom Jolie i Bradom Pittom o paru na rubu raspada.

Terminator 3: Pobuna strojeva (CineStar TV1, 12:00, repriza moguća kasnije) – Kultni SF akcijski hit s Arnoldom Schwarzeneggerom.

Teorija svega (Cinemax, 12:40, repriza moguća navečer) – Inspirativna priča o Stephenu Hawkingu i njegovoj borbi s bolešću i ljubavlju.

Krupna riba (Viasat Kino Balkan, 10:40, potražite reprizu) – Fantastična priča Tima Burtona o odnosu oca i sina, puna magije i emocija.

Neovisno jeste li za napetu seriju, informativni program ili filmski maraton, večerašnji TV program donosi ponešto za svačiji ukus. Uživajte u večeri pred ekranom!

