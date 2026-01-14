Saznajte što vas večeras 14. siječnja očekuje na glavnim TV kanalima! Donosimo pregled najzanimljivijih emisija i filmova za srijedu navečer, uz preporuke najboljih filmskih hitova na kabelskim kanalima.
Evo što gledati na TV-u večeras
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog programa! Od napetih serija, informativnih emisija do vrhunskih filmova – izdvojili smo najbolje što možete gledati između 18 i 23 sata. Pogledajte naš vodič kroz večernji TV program i odaberite svoje favorite!
HRT 1
Srijeda na HRT 1 rezervirana je za informativni i dokumentarni program, uz završnicu napete serije. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, slijedi dokumentarna serija o vodi i uzbudljiva epizoda "Grofa Monte-Crista". Večer završava emisijom "Otvoreno" i kulturnim pregledom.
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Dobra ekonomija: Voda
21:12 Grof Monte-Cristo
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras vas čeka kombinacija dokumentaraca i filmova. U 20:15 pogledajte intrigantni dokumentarac o zločinu, a od 21:12 ne propustite biografsku dramu o Steveu Jobsu.
18:44 Lovac na bilje
19:14 Velika putovanja željeznicom
20:15 Pljačka: Priča o zločinu i iskupljenju
21:12 Steve Jobs
RTL
RTL donosi hit serije i reality zabavu. Prvo "Divlje pčele" za ljubitelje drame, zatim omiljeni show "Ljubav je na selu", a večer završava urnebesnom komedijom "Ted".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:10 Ljubav je na selu
22:30 RTL Direkt
23:05 Ted
NOVA TV
Nova TV večer posvećuje domaćoj produkciji. Nakon "Bogu iza nogu" i Dnevnika, slijedi romantična serija "Daleki grad" i napeta drama "Tajne prošlosti". Za kraj dana, tu je triler film "Odraz opasnosti".
18:05 Bogu iza nogu
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:45 Tajne prošlosti
23:20 Odraz opasnosti
RTL 2
RTL 2 je večeras raj za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. "Dr. House" vodi nas u svijet medicine, dok "Chicago P.D." donosi akciju. Kasnije slijede komične minute uz "Teoriju velikog praska", "Dva i pol muškarca" i "Prijatelje".
18:45 Dr. House
20:10 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
23:10 Prijatelji
DOMA TV
Doma TV nudi večer ispunjenu napetim policijskim pričama i akcijom. "Navy CIS" i "Rookie" garantiraju uzbuđenje, a "Blue Bloods" i "S.W.A.T." donose pravu dozu američke policijske drame.
18:25 Navy CIS
19:55 Rookie
21:30 Blue Bloods
23:00 S.W.A.T.
Filmski hitovi večeri na kabelskim kanalima
Dobri dileri iz Dallasa (Star Movies, 20:00) – Istinita i dirljiva drama s nagrađivanim Matthewom McConaugheyjem o borbi protiv farmaceutske industrije i AIDS-a.
Steve Jobs (HRT 2, 21:12) – Biografski film o vizionaru koji je promijenio svijet tehnologije, s Michaelom Fassbenderom u glavnoj ulozi.
Uz more (Star Movies, 22:20) – Romantična drama s Angelinom Jolie i Bradom Pittom o paru na rubu raspada.
Terminator 3: Pobuna strojeva (CineStar TV1, 12:00, repriza moguća kasnije) – Kultni SF akcijski hit s Arnoldom Schwarzeneggerom.
Teorija svega (Cinemax, 12:40, repriza moguća navečer) – Inspirativna priča o Stephenu Hawkingu i njegovoj borbi s bolešću i ljubavlju.
Krupna riba (Viasat Kino Balkan, 10:40, potražite reprizu) – Fantastična priča Tima Burtona o odnosu oca i sina, puna magije i emocija.
Neovisno jeste li za napetu seriju, informativni program ili filmski maraton, večerašnji TV program donosi ponešto za svačiji ukus. Uživajte u večeri pred ekranom!
