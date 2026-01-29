Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i najboljih filmskih hitova na domaćim TV kanalima 29. siječnja. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata na HRT1, HRT2, RTL, NOVA TV, RTL2 i Doma TV
Evo što gledati na TV-u večeras
Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih kvizova, uzbudljivih serija do spektakularnih filmskih hitova. Donosimo pregled najvažnijeg iz večernjeg programa i preporuke što nikako ne smijete propustiti!
HRT 1
Večer na HRT 1 započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a informativni blok "Dnevnik 2" slijedi u 19:00. U 20:15 rezervirajte vrijeme za "Tko želi biti milijunaš?", dok je od 21:14 na rasporedu nova britanska serija "Obitelj Hardacre". Za kraj večeri, u 22:05, pogledajte emisiju "Otvoreno" s aktualnim temama dana.
HRT 2
HRT 2 večeras donosi sportsku poslasticu – vaterpolo utakmicu Hrvatska – Srbija (snimka) od 19:14. U 20:15 očekuje vas dokumentarna serija "Nove tajne Pompeja: Tijela", a nakon toga slijedi dokumentarni film "Lijepi i dragi ljudi" u 21:19. Ljubitelji krimića uživat će u "Baptiste" od 22:46.
RTL
Na RTL-u večer počinje informativnom emisijom "RTL Danas" u 19:00, a zatim slijedi omiljena serija "Divlje pčele" u 20:15. U 21:55 ne propustite akcijsku komediju "Šangajski vitezovi" s Jackiejem Chanom i Owenom Wilsonom.
NOVA TV
NOVA TV donosi dozu romantike i drame uz "Daleki grad" od 20:20, a od 22:05 gledajte napetu seriju "Tajne prošlosti". Informativni rezime dana u "Večernjim vijestima" je u 23:15, a za kraj večeri pogledajte "Provjereno".
RTL 2
RTL 2 večer nudi vrhunsku dozu akcije i zabave. Od 20:00 i 21:00 gledajte "Chicago P.D.", a zatim od 21:45 i 22:05 dvije epizode urnebesne "Teorije velikog praska". Večer završava s komedijom "Dva i pol muškarca".
DOMA TV
Na Doma TV očekuje vas večer puna akcije i policijskih priča. Od 18:20 i 19:05 gledajte "Navy CIS", a od 19:55 i 20:50 dvije epizode "Rookieja". "Blue Bloods" vas čeka od 21:35, a večer završava napetim "S.W.A.T." u 23:15.
Filmski hitovi večeri (izbor s kabelskih kanala)
Transformeri: Posljednji vitez (Star Movies, 20:05) – Spektakularni nastavak popularne franšize donosi borbu između ljudi i robota, uz prepoznatljive specijalne efekte i akciju.
S.W.A.T. (Star Movies, 23:10) – Napeti akcijski triler o elitnoj policijskoj jedinici i opasnoj misiji u Los Angelesu.
Bonhoeffer: Pastor. Špijun. Ubojica. (CineStar Prem. 1, 21:00) – Povijesna drama o Dietrichu Bonhoefferu, čovjeku koji je riskirao sve kako bi zaustavio Hitlera.
Prekrasan dan u susjedstvu (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Dirljiva drama s Tomom Hanksom o životu i utjecaju legendarnog TV voditelja Freda Rogersa.
Nepodnošljiva težina golemog talenta (CineStar Prem. 2, 21:00) – Nicolas Cage glumi samog sebe u urnebesnoj akcijskoj komediji o glumačkoj krizi i opasnoj avanturi.
Venom 3: Posljednji ples (HBO2, 21:00) – Tom Hardy vraća se kao Venom u posljednjem nastavku Marvelove trilogije, gdje ga čekaju najveći izazovi do sada.
