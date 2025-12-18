Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje kvizova, serija i filmova! Pripremili smo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i izdvojili nekoliko filmskih hitova koje vrijedi pogledati.

HRT 1

HRT 1 nudi kviz uzbuđenja i dokumentarac o Titanicu

Na HRT 1 večer započinje uz popularni kviz "Potjera" (18:11), a nakon informativnog bloka slijedi nezaobilazni "Tko želi biti milijunaš?" (20:16). Večer zaokružuje dokumentarni film "Titanic - 25 godina poslije s Jamesom Cameronom" (21:16) te informativna emisija "Otvoreno" (22:01).



18:11 Potjera

20:16 Tko želi biti milijunaš?

21:16 Titanic - 25 godina poslije s Jamesom Cameronom

22:01 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 donosi dokumentarce i filmsku dramu

Na HRT 2 očekuje vas "Alhambra - Izgubljeni raj" (20:15), vizualno impresivan dokumentarac, a zatim američka drama "Tri želje" (21:11) za emotivnu večer. Za ljubitelje trilera, kasnije je tu i serija "Modus" (23:10).



20:15 Alhambra - Izgubljeni raj

21:11 Tri želje

23:10 Modus



RTL

RTL – domaća serija i reality zabava

RTL od 20:15 sati prikazuje omiljenu seriju "Divlje pčele", dok u 21:25 slijedi hit reality "Ljubav je na selu". Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:55, a kasnije večeras i filmska komedija "Posljednji provod" (23:25).



20:15 Divlje pčele

21:25 Ljubav je na selu

22:55 RTL Direkt

23:25 Posljednji provod

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV uz domaću dramu i kulinarski show

Na NOVA TV ne propustite "U dobru i zlu" (20:20), a odmah nakon toga slijedi kulinarski spektakl "Masterchef" (21:30). Kasnije navečer, informirajte se uz "Večernje vijesti" (23:10) i "Provjereno" (23:25).



20:20 U dobru i zlu

21:30 Masterchef

23:10 Večernje vijesti

23:25 Provjereno



RTL 2

RTL 2 – večer uz doktora Housea i humoristične hitove

RTL 2 donosi dozu dramske napetosti s "Dr. House" (18:15, 19:05), a zatim akciju s "Chicago P.D." (19:55, 20:55). Za ljubitelje smijeha tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:05) i "Dva i pol muškarca" (22:35, 22:50).



18:15 Dr. House

19:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

Doma TV – kriminalističke serije i akcija

Doma TV večer rezervira za "Navy CIS" (18:50, 19:45), a potom "Rookie" (20:40) i "Škorpion" (21:30, 22:25). Za kasnovečernje sate, tu je "Navy CIS LA" (23:15).



18:50 Navy CIS

20:40 Rookie

21:30 Škorpion







Za one koji žele filmsku večer, izdvajamo 5 najboljih filmova iz bogate ponude drugih kanala:



- "Američki varalice" (Star Movies, 20:00) – glamurozna kriminalistička drama s Christianom Baleom, Amy Adams i Jennifer Lawrence.

- "Posljednji posao" (Star Movies, 22:50) – intrigantna biografska drama o kriminalnom podzemlju.

- "Igra pobjednika" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – istinita sportska priča s Bradom Pittom o revoluciji u bejzbolu.

- "Avijatičar" (Cinemax, 20:10) – Oscarom nagrađena biografija Howarda Hughesa u režiji Martina Scorsesea.

- "Plaćenici 3" (CineStar A&T, 21:00) – akcijski spektakl sa Stalloneom, Schwarzeneggerom i Stathamom.



Neovisno jeste li zaljubljenik u kvizove, domaće serije, reality showove ili vrhunske filmove, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!