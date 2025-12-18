Obavijesti

Komentari 2
Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: screenshot/HRT

Donosimo pregled najboljeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima te izdvajamo 5 filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje kvizova, serija i filmova! Pripremili smo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i izdvojili nekoliko filmskih hitova koje vrijedi pogledati.

HRT 1

HRT 1 nudi kviz uzbuđenja i dokumentarac o Titanicu
Na HRT 1 večer započinje uz popularni kviz "Potjera" (18:11), a nakon informativnog bloka slijedi nezaobilazni "Tko želi biti milijunaš?" (20:16). Večer zaokružuje dokumentarni film "Titanic - 25 godina poslije s Jamesom Cameronom" (21:16) te informativna emisija "Otvoreno" (22:01).

18:11 Potjera
20:16 Tko želi biti milijunaš?
21:16 Titanic - 25 godina poslije s Jamesom Cameronom
22:01 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 donosi dokumentarce i filmsku dramu
Na HRT 2 očekuje vas "Alhambra - Izgubljeni raj" (20:15), vizualno impresivan dokumentarac, a zatim američka drama "Tri želje" (21:11) za emotivnu večer. Za ljubitelje trilera, kasnije je tu i serija "Modus" (23:10).

20:15 Alhambra - Izgubljeni raj
21:11 Tri želje
23:10 Modus
 

RTL

RTL – domaća serija i reality zabava
RTL od 20:15 sati prikazuje omiljenu seriju "Divlje pčele", dok u 21:25 slijedi hit reality "Ljubav je na selu". Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:55, a kasnije večeras i filmska komedija "Posljednji provod" (23:25).

20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
22:55 RTL Direkt
23:25 Posljednji provod

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV uz domaću dramu i kulinarski show
Na NOVA TV ne propustite "U dobru i zlu" (20:20), a odmah nakon toga slijedi kulinarski spektakl "Masterchef" (21:30). Kasnije navečer, informirajte se uz "Večernje vijesti" (23:10) i "Provjereno" (23:25).

20:20 U dobru i zlu
21:30 Masterchef
23:10 Večernje vijesti
23:25 Provjereno
 

RTL 2

RTL 2 – večer uz doktora Housea i humoristične hitove
RTL 2 donosi dozu dramske napetosti s "Dr. House" (18:15, 19:05), a zatim akciju s "Chicago P.D." (19:55, 20:55). Za ljubitelje smijeha tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:05) i "Dva i pol muškarca" (22:35, 22:50).

18:15 Dr. House
19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

Doma TV – kriminalističke serije i akcija
Doma TV večer rezervira za "Navy CIS" (18:50, 19:45), a potom "Rookie" (20:40) i "Škorpion" (21:30, 22:25). Za kasnovečernje sate, tu je "Navy CIS LA" (23:15).

18:50 Navy CIS
20:40 Rookie
21:30 Škorpion

Za one koji žele filmsku večer, izdvajamo 5 najboljih filmova iz bogate ponude drugih kanala:

- "Američki varalice" (Star Movies, 20:00) – glamurozna kriminalistička drama s Christianom Baleom, Amy Adams i Jennifer Lawrence.
- "Posljednji posao" (Star Movies, 22:50) – intrigantna biografska drama o kriminalnom podzemlju.
- "Igra pobjednika" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – istinita sportska priča s Bradom Pittom o revoluciji u bejzbolu.
- "Avijatičar" (Cinemax, 20:10) – Oscarom nagrađena biografija Howarda Hughesa u režiji Martina Scorsesea.
- "Plaćenici 3" (CineStar A&T, 21:00) – akcijski spektakl sa Stalloneom, Schwarzeneggerom i Stathamom.

Neovisno jeste li zaljubljenik u kvizove, domaće serije, reality showove ili vrhunske filmove, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!

Komentari 2
