Evo što vas ovu srijedu čeka u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikola je zgrožen time što je Ante premlatio Marka. Domazet uvjeri sestre da Vukasi stoje iza krađe. Jakov ne može podnijeti oca nakon svega što je doznao, dok Teodora sve više pokazuje odanost suprugu. Ferida nema hrabrosti odati Ivici što je načula.

La Promesa

HRT1 13:20

Alonso zatekne Adriana u Catalininoj sobi. Dolazi Emilia, Catalinina njegovateljica. Santos je otišao iz Lujána s majkom. Curro vidi da je stručnjak za otrove s kojim je Pía razgovarala pisao Lorenzu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Usred dana Voight svjedoči otmici djevojke koja je povezana s njegovom prošlošću. Obavještajne službe istražuju otmicu koja bi mogla pomoći u pronalaženju ljudi odgovornih za nekoliko pljački banaka.

Cacau

HRT1 12:30

Regina zamoli Jaimea da budu više od prijatelja. On se uznemiri. Sal i Regina su sumnjičave u vezi sa Soraijom i Marlene koje slave uz šampanjac. Júlia ispituje Jaimea u vezi s Vitórijinom ljubomorom i otkrije da on voli Reginu.

