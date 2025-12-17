Obavijesti

Evo što vas ovu srijedu čeka u vašim omiljenim sapunicama

Foto: Tom Dubravec

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikola je zgrožen time što je Ante premlatio Marka. Domazet uvjeri sestre da Vukasi stoje iza krađe. Jakov ne može podnijeti oca nakon svega što je doznao, dok Teodora sve više pokazuje odanost suprugu. Ferida nema hrabrosti odati Ivici što je načula.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

Alonso zatekne Adriana u Catalininoj sobi. Dolazi Emilia, Catalinina njegovateljica. Santos je otišao iz Lujána s majkom. Curro vidi da je stručnjak za otrove s kojim je Pía razgovarala pisao Lorenzu.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Usred dana Voight svjedoči otmici djevojke koja je povezana s njegovom prošlošću. Obavještajne službe istražuju otmicu koja bi mogla pomoći u pronalaženju ljudi odgovornih za nekoliko pljački banaka.

Foto: You tube
HITOVI TJEDNA Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna
Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovoga tjedna

Cacau

HRT1 12:30

 Regina zamoli Jaimea da budu više od prijatelja. On se uznemiri. Sal i Regina su sumnjičave u vezi sa Soraijom i Marlene koje slave uz šampanjac. Júlia ispituje Jaimea u vezi s Vitórijinom ljubomorom i otkrije da on voli Reginu.

Foto: promo

