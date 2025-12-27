Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras na hrvatskim TV kanalima očekuje vas pravi spektakl uz vrhunske zabavne emisije, uzbudljive serije i filmske hitove koje ne smijete propustiti! Pripremili smo za vas pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, kao i izbor najboljih filmova na specijaliziranim filmskim programima.

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje informativno uz "Dnevnik 2" u 19:00, a potom slijedi popularna emisija "The Voice Kids" u 20:15, gdje vas očekuju mladi talenti i fantastične izvedbe. Za kraj večeri, ljubitelji biografskih drama mogu uživati u filmu "Judy" s Renee Zellweger u glavnoj ulozi.

19:00 Dnevnik 2

20:15 The Voice Kids (2) (6/9)

22:00 Judy, britansko-francusko-američki film (2019.)

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 donosi zanimljiv dokumentarni program – "Dunavom kroz srce Europe s Joannom Lumley" vodi vas na putovanje Europom od 20:15. Od 21:03 očekuje vas zabavno-kulinarski show "Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje", a večer završava uz "Graham Norton i gosti" u 22:06.

20:15 Dunavom kroz srce Europe s Joannom Lumley

21:03 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje

22:06 Graham Norton i gosti

RTL

RTL večeras nudi akciju i uzbuđenje! U 20:15 ne propustite "Isplatu", akcijski triler koji će vas držati na rubu sjedala. Od 22:30 slijedi "Smoking", još jedna doza akcije s komičnim elementima.

20:15 Isplata

22:30 Smoking

NOVA TV

NOVA TV donosi odličan filmski dvojac za subotnju večer. U 20:15 gledajte "Izgubljeni grad", zabavnu akcijsku komediju s Channingom Tatumom i Sandrom Bullock, a potom u 22:25 spektakularni "Kralj Arthur: Legenda o maču".

20:15 Izgubljeni grad

22:25 Kralj Arthur: Legenda o maču

RTL 2

RTL 2 večer započinje s "Dr. House" u 18:30 i 19:20, a potom slijedi dvostruka doza napete policijske serije "Chicago P.D." od 20:10. Za ljubitelje sitcoma, tu su "Teorija velikog praska" i "Prijatelji" od 21:45 nadalje.

18:30 Dr. House

20:10 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:15 Prijatelji

Foto: promo

DOMA TV

Na Doma TV večer je rezervirana za misteriju i dramu s popularnom serijom "Veronica Mars" od 18:15 do 19:00. U 20:00 slijedi filmski hit "Neobična priča o Benjaminu Buttonu" s Bradom Pittom, dok kasnovečernji termin zauzima napeti triler "Sjeme zla" u 22:45.

18:15 Veronica Mars

20:00 Neobična priča o Benjaminu Buttonu

22:45 Sjeme zla

Filmski hitovi večeri na specijaliziranim kanalima:

Najslađe stvorenje (Star Movies, 20:00) – Romantična komedija s Cameron Diaz i Christinom Applegate o urnebesnoj potrazi za pravom ljubavi.

Alfa (Star Movies, 21:55) – Dirljiva avantura o preživljavanju i prijateljstvu između mladića i vuka u prapovijesnom dobu.

Teorija svega (Star Movies, 11:15, repriza kasnije) – Biografska drama o životu i ljubavi Stephena Hawkinga.

Transporter 3 (CineStar A&T, 9:55, repriza kasnije) – Akcijski triler s Jasonom Stathamom, vožnja puna adrenalina.

Legenda o jeseni (Star Life, 11:55, repriza kasnije) – Epska obiteljska saga s Bradom Pittom u jednoj od svojih najpoznatijih uloga.