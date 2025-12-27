TV PROGRAM Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima te izdvajamo top 5 filmskih hitova na specijaliziranim kanalima. Saznajte što gledati večeras 27. prosinca!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras na hrvatskim TV kanalima očekuje vas pravi spektakl uz vrhunske zabavne emisije, uzbudljive serije i filmske hitove koje ne smijete propustiti! Pripremili smo za vas pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, kao i izbor najboljih filmova na specijaliziranim filmskim programima.
HRT 1
Na HRT 1 večer počinje informativno uz "Dnevnik 2" u 19:00, a potom slijedi popularna emisija "The Voice Kids" u 20:15, gdje vas očekuju mladi talenti i fantastične izvedbe. Za kraj večeri, ljubitelji biografskih drama mogu uživati u filmu "Judy" s Renee Zellweger u glavnoj ulozi.
19:00 Dnevnik 2
20:15 The Voice Kids (2) (6/9)
22:00 Judy, britansko-francusko-američki film (2019.)
HRT 2
HRT 2 donosi zanimljiv dokumentarni program – "Dunavom kroz srce Europe s Joannom Lumley" vodi vas na putovanje Europom od 20:15. Od 21:03 očekuje vas zabavno-kulinarski show "Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje", a večer završava uz "Graham Norton i gosti" u 22:06.
20:15 Dunavom kroz srce Europe s Joannom Lumley
21:03 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje
22:06 Graham Norton i gosti
RTL
RTL večeras nudi akciju i uzbuđenje! U 20:15 ne propustite "Isplatu", akcijski triler koji će vas držati na rubu sjedala. Od 22:30 slijedi "Smoking", još jedna doza akcije s komičnim elementima.
20:15 Isplata
22:30 Smoking
NOVA TV
NOVA TV donosi odličan filmski dvojac za subotnju večer. U 20:15 gledajte "Izgubljeni grad", zabavnu akcijsku komediju s Channingom Tatumom i Sandrom Bullock, a potom u 22:25 spektakularni "Kralj Arthur: Legenda o maču".
20:15 Izgubljeni grad
22:25 Kralj Arthur: Legenda o maču
RTL 2
RTL 2 večer započinje s "Dr. House" u 18:30 i 19:20, a potom slijedi dvostruka doza napete policijske serije "Chicago P.D." od 20:10. Za ljubitelje sitcoma, tu su "Teorija velikog praska" i "Prijatelji" od 21:45 nadalje.
18:30 Dr. House
20:10 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:15 Prijatelji
DOMA TV
Na Doma TV večer je rezervirana za misteriju i dramu s popularnom serijom "Veronica Mars" od 18:15 do 19:00. U 20:00 slijedi filmski hit "Neobična priča o Benjaminu Buttonu" s Bradom Pittom, dok kasnovečernji termin zauzima napeti triler "Sjeme zla" u 22:45.
18:15 Veronica Mars
20:00 Neobična priča o Benjaminu Buttonu
22:45 Sjeme zla
Filmski hitovi večeri na specijaliziranim kanalima:
Najslađe stvorenje (Star Movies, 20:00) – Romantična komedija s Cameron Diaz i Christinom Applegate o urnebesnoj potrazi za pravom ljubavi.
Alfa (Star Movies, 21:55) – Dirljiva avantura o preživljavanju i prijateljstvu između mladića i vuka u prapovijesnom dobu.
Teorija svega (Star Movies, 11:15, repriza kasnije) – Biografska drama o životu i ljubavi Stephena Hawkinga.
Transporter 3 (CineStar A&T, 9:55, repriza kasnije) – Akcijski triler s Jasonom Stathamom, vožnja puna adrenalina.
Legenda o jeseni (Star Life, 11:55, repriza kasnije) – Epska obiteljska saga s Bradom Pittom u jednoj od svojih najpoznatijih uloga.
