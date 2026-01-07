Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih krimi serija, preko romantičnih drama, do uzbudljivih filmskih klasika. Donosimo pregled najvažnijih emisija i nekoliko filmskih preporuka koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer na HRT 1 donosi informativne i edukativne sadržaje. Nakon "Dnevnika 2", slijedi dokumentarna serija o održivoj modi, a potom i popularna serija "Grof Monte-Cristo". Za kraj večeri, tu je emisija "Otvoreno" koja obrađuje najvažnije aktualne teme.

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Dobra ekonomija (2) – Moda

21:11 Grof Monte-Cristo

22:10 Otvoreno

Foto: paolo modugno

HRT 2

Ljubitelji sporta uživat će u prijenosu Svjetskog kupa u skijanju, a kasnije večer rezervirana je za akcijsku dramu "Neukrotiva volja". Prije toga, pogledajte zanimljiv dokumentarac o Skandinaviji.

19:00 Velika putovanja željeznicom po europskom kopnu

19:58 Skandinavija: Novi hladni rat

20:55 Skijanje, Svjetski Kup: Madonna di Campiglio – slalom (2. vožnja)

22:03 Neukrotiva volja

RTL

Na RTL-u vas očekuje nova epizoda hit-serije "Divlje pčele", a potom omiljeni reality show "Ljubav je na selu". Za kraj večeri, ne propustite napeti triler "Kod 7500: Otmica aviona".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:10 Ljubav je na selu

22:55 Kod 7500: Otmica aviona

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV donosi večer ispunjenu dramom i romantikom – najprije nova epizoda "Daleki grad", zatim serija "Tajne prošlosti". Informativni blok "Večernje vijesti" slijedi od 22:45, a kasnije pogledajte romantičnu komediju "Za sve je kriva svekrva".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:40 Tajne prošlosti

22:45 Večernje vijesti

23:10 Za sve je kriva svekrva

RTL2

RTL2 večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. Nakon "Dr. Housea", slijedi akcijska serija "Chicago P.D.", a zatim popularne komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:45 Dr. House

20:10 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Na Doma TV-u očekuju vas napeti policijski i detektivski serijali. "Navy CIS" i "Rookie" vode vas kroz uzbudljive istrage, a večer završava obiteljskom policijskom dramom "Blue Bloods".

19:05 Navy CIS

20:30 Rookie

21:20 Blue Bloods

22:50 Škorpion

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala)

Sedam duša (Star Movies, 20:00) – Emotivna drama s Willom Smithom o iskupljenju i drugoj prilici u životu.

Lice s ožiljkom (Star Movies, 22:30) – Kultni krimić s Al Pacinom u ulozi Tonyja Montane – ne propustite ovaj filmski klasik!

Foto: YouTube/screenshoot

Good Will Hunting (HTV 3, 21:00) – Oscarom nagrađena drama o matematičkom geniju iz radničke klase.

Za sve je kriva svekrva (Nova TV, 23:10) – Romantična komedija za opuštanje pred kraj dana.

Neukrotiva volja (HRT 2, 22:03) – Inspirativna sportska drama temeljena na istinitoj priči.