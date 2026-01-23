Evo što gledati večeras na TV-u

Obavijesti

Saznajte što vas večeras 23. siječnja očekuje na glavnim domaćim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih emisija, serija i najboljih filmskih hitova za petak navečer.

Admiral

Petak navečer donosi pravu televizijsku poslasticu za sve ukuse! Od uzbudljivih akcijskih filmova, napetih sportskih prijenosa do omiljenih domaćih serija – pogledajte što ne smijete propustiti na glavnim kanalima i koje filmske hitove posebno izdvajamo!

HRT 1

Večer na HRT 1 donosi pravi spektakl za ljubitelje akcije i avanture! U udarnom terminu uživajte u blockbusteru "Pirati s Kariba: Nepoznate plime" s Johnnyjem Deppom, a kasnije vas očekuje vestern drama "Geronimo: Američka legenda". Informativni blokovi garantiraju da nećete propustiti najvažnije vijesti dana.

20:15 Pirati s Kariba: Nepoznate plime
22:40 Dnevnik 3
23:10 Geronimo: Američka legenda

PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES, Johnny Depp (center), 2011. ph: Peter Mountain/©Walt Di
Foto: Profimedia

HRT 2

Sportski entuzijasti doći će na svoje uz izravan prijenos Europskog prvenstva u vaterpolu – dvoboj Srbija - Italija. Nakon sportskog uzbuđenja slijedi "Krimi petak" s novom epizodom švedske kriminalističke serije "Maria Wern" i triler "Sjeverna obala".

20:23 EP u vaterpolu: Srbija - Italija
21:50 Krimi petak: Maria Wern
23:26 Krimi petak: Sjeverna obala

RTL

RTL večer donosi popularnu seriju "Divlje pčele" u prime timeu, a potom slijedi jedan od najcjenjenijih ratnih filmova – "Spašavanje vojnika Ryana". Pripremite kokice, jer vas očekuje večer prepuna emocija i napetosti!

20:15 Divlje pčele
21:15 Spašavanje vojnika Ryana

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV nastavlja s omiljenom turskom serijom "Daleki grad" koja će vas držati prikovanima za ekran, a kasnije slijedi misteriozna drama "Tajne prošlosti". Za kraj večeri – filmska komedija "Prevarantice".

20:20 Daleki grad
22:10 Tajne prošlosti
23:10 Prevarantice

tajne prošlosti
Foto: Nova Tv

RTL 2

RTL 2 nudi večer smijeha i sporta! Nakon humoristične serije "Mamica", slijedi još jedan prijenos Europskog prvenstva u rukometu – ogled Slovenija - Švedska. Kasnije vas zabavljaju hit-komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:00 Mamica
20:25 EP u rukometu: Slovenija - Švedska
22:10 Teorija velikog praska
23:05 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Za ljubitelje kriminalističkih serija tu je "Navy CIS", a potom slijede dva napeta filmska hita: "Međunarodna prijevara" i spektakularni "2012". Pripremite se za večer prepunu akcije i uzbuđenja

18:10 Navy CIS
20:00 Međunarodna prijevara
22:10 2012

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Večerašnji filmski hitovi

Ad Astra (Star Movies, 20:00) – Brad Pitt u vizualno impresivnoj svemirskoj drami o potrazi za ocem na rubu Sunčevog sustava.

Pravednik 3: Konačno poglavlje (Star Movies, 22:30) – Denzel Washington u završnici akcijske trilogije o osvetniku s vlastitim pravilima.

Club Zero (Cinemax 2, 21:00) – Provokativna drama o učiteljici u elitnom internatu i opasnim posljedicama njezine filozofije prehrane.

Everest (HBO, 20:15) – Spektakularna istinita priča o borbi za preživljavanje na najvišoj planini svijeta.

Paprika (Cinemax, 21:10) – Vrhunski japanski animirani triler o tehnologiji koja omogućuje ulazak u snove i posljedicama koje to donosi.

Ubojstvo i margarite (CineStar A&T, 21:15) – Crnohumorna priča s Pierceom Brosnanom u ulozi plaćenog ubojice koji preispituje svoj život.

