Što će biti u seriji Divlje pčele? Marica je razotkrila bolnu istinu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Što će biti u seriji Divlje pčele? Marica je razotkrila bolnu istinu
Foto: rtl

Jedna od omiljenih TV serija donosi zaplete i drame i u novoj epizodi. U nastavku pročitajte što će se događati u seriji u petak 23. siječnja

Krstina zaručnica Marica otkriva Karmeli u kakvom su odnosu, a uskoro počinju komentirati Lucu. Tereza se opire odlasku u Čile, a majka joj daje do znanja - mjesto ti je uz muža! Ante je ubrzo donio odluku koja je razveselila njegovu kćer. Teodora i Ivica razgovaraju o njezinoj trudnoći, a ona je potpuno iskrena prema svom svekru.

Foto: rtl

Katarina razgovara o izvlaštenju, a Jakov je prati i govori joj sve ono što nije željela čuti. Nikola je kod Ante, razgovara o temi koja mu je iznimno važna.

Čavka je presretan jer shvaća da Tereza ostaje u Vrilu, a Luce doznaje bolnu istinu. Rajka i Ferida su uspjele u svom naumu. Cvita, Zora i Nikola sjede za doručkom, a situacija je iznimno neugodna i teška, iako Cvita ništa i ne sluti!

Foto: rtl
'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

