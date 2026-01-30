Obavijesti

Evo što gledati večeras na TV-u

Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT

TV PROGRAM Donosimo pregled najboljeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima za petak 30. siječnja uz izbor najuzbudljivijih filmova koje večeras ne smijete propustiti!

Admiral

Petak navečer donosi bogat izbor uzbudljivih serija, zabavnih emisija i filmskih hitova na domaćim televizijama. Ako još niste odlučili kako ćete provesti večer pred malim ekranom, donosimo vam najvažnije iz večernjeg programa i preporuke za filmske poslastice koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer na HRT 1 obilježit će spektakularni blockbuster "Pirati s Kariba: Salazarova osveta" u udarnom terminu. Nakon akcije i avanture slijedi intrigantni SF triler "Ex Machina" za ljubitelje napetosti i umjetne inteligencije.

20:15 Pirati s Kariba: Salazarova osveta
23:10 Ex Machina

Foto: HRT

HRT 2

Petak je rezerviran za ljubitelje krimića! U udarnom terminu pogledajte "Krimi petak: Ubojstva u Douaiju", a potom nastavite uz "Maria Wern" i "Sjevernu obalu" – sve redom napete kriminalističke priče koje će vas prikovati uz ekran.

20:15 Krimi petak: Ubojstva u Douaiju
21:49 Krimi petak: Maria Wern
23:28 Krimi petak: Sjeverna obala

RTL

Na RTL-u vas očekuje sportska groznica s prijenosom Europskog prvenstva u rukometu, a zatim uzbudljiva TV premijera trilera "Neovisni kandidat". Za kraj večeri, tu je i emotivna drama "World Trade Center".

20:30 Divlje pčele
21:35 Neovisni kandidat (TV premijera)
23:55 World Trade Center

Divlje pčele
Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV donosi omiljene serije i večernji akcijski film. Ne propustite "Daleki grad" i "Tajne prošlosti", a za kraj večeri tu je akcijska komedija "Razbijač".

20:20 Daleki grad
22:05 Tajne prošlosti
23:05 Razbijač

RTL 2

RTL 2 večeras nudi dozu humora i sporta – najprije s popularnim serijama "Dr. House", a potom uz prijenos rukometnog spektakla Danska - Island. Za kasnonoćne sate pripremite se za smijeh uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:40 Dr. House
20:25 EP u rukometu: Danska - Island
22:10 Teorija velikog praska
23:05 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Za ljubitelje akcije i napetih drama, Doma TV donosi filmski dvostruki program: najprije "S.W.A.T." – napeti akcijski film o elitnoj jedinici policije, a zatim dirljivu dramu "Sedam duša".

20:00 S.W.A.T.
22:05 Sedam duša

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala)

Ad Astra (Cinemax, 22:00) – Brad Pitt u vizualno impresivnom SF spektaklu o potrazi za nestalim ocem na rubu Sunčevog sustava.

Pravovremeno (Star Movies, 20:00) – napeti triler o kriminalu, znanosti i borbi protiv vremena.

Posljednja pljačka (Star Movies, 22:10) – akcijski triler o skupini pljačkaša na posljednjem velikom zadatku.

Srebrna zvijezda (HBO2, 21:00) – drama o iskupljenju i obiteljskim tajnama, s napetom pričom i snažnim emocijama.

Hachiko: Priča o psu (CineStar Comedy, 20:00) – emotivna istinita priča o odanosti i ljubavi koja će vas sigurno dirnuti.

Krupna riba (Viasat Kino Balkan, 21:00) – magična filmska bajka Tima Burtona o pričama, s Ewanom McGregorom u glavnoj ulozi.

