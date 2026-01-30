Evo što gledati večeras na TV-u

Petak navečer donosi bogat izbor uzbudljivih serija, zabavnih emisija i filmskih hitova na domaćim televizijama. Ako još niste odlučili kako ćete provesti večer pred malim ekranom, donosimo vam najvažnije iz večernjeg programa i preporuke za filmske poslastice koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer na HRT 1 obilježit će spektakularni blockbuster "Pirati s Kariba: Salazarova osveta" u udarnom terminu. Nakon akcije i avanture slijedi intrigantni SF triler "Ex Machina" za ljubitelje napetosti i umjetne inteligencije.

20:15 Pirati s Kariba: Salazarova osveta

23:10 Ex Machina

Foto: HRT

HRT 2

Petak je rezerviran za ljubitelje krimića! U udarnom terminu pogledajte "Krimi petak: Ubojstva u Douaiju", a potom nastavite uz "Maria Wern" i "Sjevernu obalu" – sve redom napete kriminalističke priče koje će vas prikovati uz ekran.

20:15 Krimi petak: Ubojstva u Douaiju

21:49 Krimi petak: Maria Wern

23:28 Krimi petak: Sjeverna obala

RTL

Na RTL-u vas očekuje sportska groznica s prijenosom Europskog prvenstva u rukometu, a zatim uzbudljiva TV premijera trilera "Neovisni kandidat". Za kraj večeri, tu je i emotivna drama "World Trade Center".

20:30 Divlje pčele

21:35 Neovisni kandidat (TV premijera)

23:55 World Trade Center

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV donosi omiljene serije i večernji akcijski film. Ne propustite "Daleki grad" i "Tajne prošlosti", a za kraj večeri tu je akcijska komedija "Razbijač".

20:20 Daleki grad

22:05 Tajne prošlosti

23:05 Razbijač

RTL 2

RTL 2 večeras nudi dozu humora i sporta – najprije s popularnim serijama "Dr. House", a potom uz prijenos rukometnog spektakla Danska - Island. Za kasnonoćne sate pripremite se za smijeh uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:40 Dr. House

20:25 EP u rukometu: Danska - Island

22:10 Teorija velikog praska

23:05 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Za ljubitelje akcije i napetih drama, Doma TV donosi filmski dvostruki program: najprije "S.W.A.T." – napeti akcijski film o elitnoj jedinici policije, a zatim dirljivu dramu "Sedam duša".

20:00 S.W.A.T.

22:05 Sedam duša

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala)

Ad Astra (Cinemax, 22:00) – Brad Pitt u vizualno impresivnom SF spektaklu o potrazi za nestalim ocem na rubu Sunčevog sustava.

Pravovremeno (Star Movies, 20:00) – napeti triler o kriminalu, znanosti i borbi protiv vremena.

Posljednja pljačka (Star Movies, 22:10) – akcijski triler o skupini pljačkaša na posljednjem velikom zadatku.

Srebrna zvijezda (HBO2, 21:00) – drama o iskupljenju i obiteljskim tajnama, s napetom pričom i snažnim emocijama.

Hachiko: Priča o psu (CineStar Comedy, 20:00) – emotivna istinita priča o odanosti i ljubavi koja će vas sigurno dirnuti.

Krupna riba (Viasat Kino Balkan, 21:00) – magična filmska bajka Tima Burtona o pričama, s Ewanom McGregorom u glavnoj ulozi.