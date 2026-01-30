TV PROGRAM Donosimo pregled najboljeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima za petak 30. siječnja uz izbor najuzbudljivijih filmova koje večeras ne smijete propustiti!
Evo što gledati večeras na TV-u
Petak navečer donosi bogat izbor uzbudljivih serija, zabavnih emisija i filmskih hitova na domaćim televizijama. Ako još niste odlučili kako ćete provesti večer pred malim ekranom, donosimo vam najvažnije iz večernjeg programa i preporuke za filmske poslastice koje ne smijete propustiti!
HRT 1
Večer na HRT 1 obilježit će spektakularni blockbuster "Pirati s Kariba: Salazarova osveta" u udarnom terminu. Nakon akcije i avanture slijedi intrigantni SF triler "Ex Machina" za ljubitelje napetosti i umjetne inteligencije.
20:15 Pirati s Kariba: Salazarova osveta
23:10 Ex Machina
HRT 2
Petak je rezerviran za ljubitelje krimića! U udarnom terminu pogledajte "Krimi petak: Ubojstva u Douaiju", a potom nastavite uz "Maria Wern" i "Sjevernu obalu" – sve redom napete kriminalističke priče koje će vas prikovati uz ekran.
20:15 Krimi petak: Ubojstva u Douaiju
21:49 Krimi petak: Maria Wern
23:28 Krimi petak: Sjeverna obala
RTL
Na RTL-u vas očekuje sportska groznica s prijenosom Europskog prvenstva u rukometu, a zatim uzbudljiva TV premijera trilera "Neovisni kandidat". Za kraj večeri, tu je i emotivna drama "World Trade Center".
20:30 Divlje pčele
21:35 Neovisni kandidat (TV premijera)
23:55 World Trade Center
NOVA TV
Nova TV donosi omiljene serije i večernji akcijski film. Ne propustite "Daleki grad" i "Tajne prošlosti", a za kraj večeri tu je akcijska komedija "Razbijač".
20:20 Daleki grad
22:05 Tajne prošlosti
23:05 Razbijač
RTL 2
RTL 2 večeras nudi dozu humora i sporta – najprije s popularnim serijama "Dr. House", a potom uz prijenos rukometnog spektakla Danska - Island. Za kasnonoćne sate pripremite se za smijeh uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:40 Dr. House
20:25 EP u rukometu: Danska - Island
22:10 Teorija velikog praska
23:05 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Za ljubitelje akcije i napetih drama, Doma TV donosi filmski dvostruki program: najprije "S.W.A.T." – napeti akcijski film o elitnoj jedinici policije, a zatim dirljivu dramu "Sedam duša".
20:00 S.W.A.T.
22:05 Sedam duša
Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala)
Ad Astra (Cinemax, 22:00) – Brad Pitt u vizualno impresivnom SF spektaklu o potrazi za nestalim ocem na rubu Sunčevog sustava.
Pravovremeno (Star Movies, 20:00) – napeti triler o kriminalu, znanosti i borbi protiv vremena.
Posljednja pljačka (Star Movies, 22:10) – akcijski triler o skupini pljačkaša na posljednjem velikom zadatku.
Srebrna zvijezda (HBO2, 21:00) – drama o iskupljenju i obiteljskim tajnama, s napetom pričom i snažnim emocijama.
Hachiko: Priča o psu (CineStar Comedy, 20:00) – emotivna istinita priča o odanosti i ljubavi koja će vas sigurno dirnuti.
Krupna riba (Viasat Kino Balkan, 21:00) – magična filmska bajka Tima Burtona o pričama, s Ewanom McGregorom u glavnoj ulozi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+