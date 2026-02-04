Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na malim ekranima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje napetih serija, informativnih emisija i filmskih blockbustera. Izdvajamo najvažnije sadržaje na glavnim hrvatskim kanalima te donosimo preporuke za najbolje filmove iz bogate ponude kabelskih i filmskih kanala.

HRT 1

Na Prvom programu večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:13, nakon čega slijedi "Dnevnik 2". U 20:15 na rasporedu je intrigantna dokumentarna serija "Dobra ekonomija: Budućnost hrane", dok ljubitelje drame u 21:12 očekuje nova epizoda serije "Obitelj Hardacre". Za kraj večeri rezerviran je informativni "Otvoreno" u 22:00.

18:13 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Dobra ekonomija: Budućnost hrane

21:12 Obitelj Hardacre

22:00 Otvoreno

HRT 2

Drugi program donosi zanimljiv dokumentarni film "Kad ucjena seksualnim sadržajem ubija" u 20:15, dok je prava poslastica večeri američki triler "Iluzionist" s Edwardom Nortonom u glavnoj ulozi u 21:11. Kasnije vas očekuje i epizoda serije "Baptiste".

20:15 Kad ucjena seksualnim sadržajem ubija

21:11 Iluzionist

23:03 Baptiste

RTL

Na RTL-u večer je rezervirana za domaću dramsku seriju "Divlje pčele" u 20:15, a od 21:15 ne propustite novu sezonu reality showa "Gospodin Savršeni". Informativni "RTL Direkt" počinje u 22:40.

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni – nova sezona

22:40 RTL Direkt

NOVA TV

Nova TV donosi omiljenu seriju "Kumovi" u 20:20, a zatim slijedi "U dobru i zlu" u 21:20. Večer završava s napetom dramom "Tajne prošlosti" u 22:15.

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:15 Tajne prošlosti

RTL 2

Ljubitelje kriminalističkih serija očekuje dvostruka doza akcije s "Chicago P.D." od 20:05 i 21:00, a za opuštanje tu su humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi večer prepunu akcije i policijskih priča: "Navy CIS" u 18:15 i 19:05, "Rookie" u 19:55 i 20:45, te "Blue Bloods" od 21:30. Kasnije slijedi "S.W.A.T.".

18:15 Navy CIS

19:55 Rookie

20:45 Rookie

21:30 Blue Bloods

22:25 Blue Bloods

Filmske preporuke večeri

Zorro: Maskirani osvetnik (Star Movies, 20:00) – Antonio Banderas i Catherine Zeta-Jones u legendarnom akcijskom spektaklu o borbi za pravdu i ljubav.

Iluzionist (HRT 2, 21:11) – Napeti triler s Edwardom Nortonom i Paulom Giamattijem, o ljubavi, misteriju i iluzijama u Beču s početka 20. stoljeća.

Zatočene (Star Movies, 22:50) – Mračan i napet triler o otmici i očajničkoj potrazi za nestalom djecom, s Hughom Jackmanom i Jakeom Gyllenhaalom.

Nemoguća misija 2 (Cinemax 2, 20:00) – Tom Cruise u nastavku kultnog akcijskog serijala koji garantira adrenalin i spektakularne scene.

King Kong (AMC, 20:00) – Spektakularna pustolovina Petera Jacksona o legendarnom gorostasu s otoka Lubanja.

Vampirska akademija (CineStar Fantasy, 20:00) – Fantastična akcijska avantura za ljubitelje vampirskih filmova i mladenačkih intriga.

