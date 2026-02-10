Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica! Od napetih kvizova i dokumentaraca, preko omiljenih domaćih serija, do uzbudljivih kriminalističkih i akcijskih serija — svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo najvažnije večernje sadržaje na glavnim kanalima, kao i top filmske preporuke s drugih programa.

HRT 1

Na HRT 1 večer otvara popularni kviz "Potjera" koji uvijek izaziva napetost i zabavu za cijelu obitelj. Nakon informativnog "Dnevnika 2", slijedi intrigantna dokumentarna serija "Pogled u dvorište iza kapije". Ljubitelje biografskih drama očekuje nova epizoda serije "Archie", dok će informativna emisija "Otvoreno" donijeti aktualne teme dana.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Pogled u dvorište iza kapije

21:05 Archie

21:55 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras donosi sportske prijenose ZOI Milano Cortina 2026 i aktualni "ZOI INFO". Pravi filmski spektakl počinje u 21:03 s ratnom dramom "Bili smo vojnici". Za ljubitelje kriminalističkih serija, kasnije slijedi "Mystery Bay".

18:40 ZOI Milano Cortina 2026: Skijaški skokovi

20:51 ZOI INFO

21:03 Bili smo vojnici (film)

23:24 Mystery Bay

RTL

Na RTL-u vas očekuje domaća drama "Divlje pčele" koja nastavlja s intrigantnim zapletima. Od 21:15 slijedi nova sezona reality showa "Gospodin Savršeni", a kasnije informativni "RTL Direkt".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni - nova sezona

22:35 RTL Direkt

NOVA TV

Nova TV večer započinje s "Crno more", a u udarnom terminu gledamo novu epizodu omiljene serije "Kumovi". Dramski niz nastavlja se s "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti".

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:30 U dobru i zlu

22:25 Tajne prošlosti

RTL 2

RTL 2 večeras nudi uzbudljive akcijske i kriminalističke serije. "Dr. House" je na rasporedu u predvečerje, a udarni termin rezerviran je za "Chicago P.D.". Za ljubitelje sitcoma tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Dr. House

20:05 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi večer punu akcije i napetosti. "Navy CIS" otvara večernji blok, a slijede "Rookie" i "Blue Bloods" — dvije serije koje su osvojile publiku širom svijeta. Za kraj večeri, tu je "S.W.A.T.".

18:10 Navy CIS

19:55 Rookie

20:40 Rookie

21:35 Blue Bloods

22:30 Blue Bloods

23:25 S.W.A.T.

Najbolji filmski hitovi večeri

"Okajanje" (Star Movies, 19:55) – Izvanredna drama s Keirom Knightley i Jamesom McAvoyjem o ljubavi, lažima i posljedicama u vihoru rata

"Pingvini gospodina Poppera" (Star Movies, 18:00) – Obiteljska komedija s Jimom Carreyjem, idealna za zajedničko gledanje.

"Zabranjene fotografije" (Star Movies, 22:30) – Napeti triler koji će vas držati prikovane uz ekran.

"Nemoguća misija 3" (Cinemax 2, 21:00 repriza) – Akcijski klasik s Tomom Cruiseom u ulozi neustrašivog Ethana Hunta.

"Gas do daske 2" (Nova TV, 23:40) – Akcijska komedija za kasnovečernju zabavu.

"Do posljednjeg daha" (CineStar Prem. 1, 21:00) – Dirljiva istinita priča o ljubavi i borbi protiv bolesti.

