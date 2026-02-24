Obavijesti

SERIJE, FILMOVI...

Evo što gledati večeras na TV-u

Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT

TV PROGRAM Otkrijte što vas večeras 24. veljače očekuje na glavnim TV kanalima – donosimo pregled najvažnijih serija, informativnih emisija i filmskih hitova. Iskoristite večer uz najbolje s malih ekrana!

Admiral

Večerašnji TV raspored donosi pregršt uzbuđenja, napetih serija, zanimljivih dokumentaraca i filmskih hitova. Ako razmišljate što gledati ovog utorka navečer, donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, kao i preporuke za najbolje filmove!

HRT 1

HRT 1 nudi bogat informativni i dokumentarni program. Večer započinje omiljenim kvizom "Potjera", nakon čega slijedi dokumentarna serija "Pogled u dvorište samostanske braće" i napeta serija "Skandal na kraljevski način". Za kraj večeri, ne propustite "Otvoreno" s aktualnim temama.

18:07 Potjera
20:15 Pogled u dvorište samostanske braće
21:05 Skandal na kraljevski način
22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras donosi putopisnu i kriminalističku večer. Posebno izdvajamo dokumentarac "Bilo jednom u svemiru: Ono s Rusijom" i triler film "Dar" za ljubitelje napetosti.

19:23 Najluksuznija putovanja vlakom: Škotska
20:15 Bilo jednom u svemiru: Ono s Rusijom
21:18 Dar

RTL 

RTL tradicionalno nudi spoj drame i reality zabave. Navečer vas očekuje serija "Divlje pčele", zatim "Gospodin Savršeni" i informativni "RTL Direkt". Za kraj večeri, tu je akcijski triler "Oluja stoljeća".

20:15 Divlje pčele
21:20 Gospodin Savršeni
22:50 RTL Direkt
23:25 Oluja stoljeća

Foto: rtl

Nova TV 

Nova TV priprema večer domaćih serija i drame. Ne propustite novu epizodu "Kumova" i nastavak popularne serije "U dobru i zlu". Za kraj večeri, opustite se uz komediju "Zločesta učiteljica".

20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:10 Tajne prošlosti
23:25 Zločesta učiteljica

RTL 2

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje američkih policijskih serija i humorističnih klasika. Gledatelje očekuje dvostruka doza "Chicago P.D.", a kasnije i neizostavne komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi večer prepunu akcije i krimića. Prvo vas očekuje "Rookie", potom dvije epizode "Blue Bloods", a kasnije "S.W.A.T." za ljubitelje napetih policijskih priča.

19:55 Rookie
20:40 Rookie
21:35 Blue Bloods
22:30 Blue Bloods
23:20 S.W.A.T.

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

Top 5 filmskih hitova večeri koje ne smijete propustiti:

"Podmornica smrti" (Star Movies, 22:35) – Napeti akcijski triler koji će vas držati na rubu sjedala.

"Dar" (HRT 2, 21:18) – Mračni triler sa slavnom glumačkom postavom.

"Gospodin i gospođa Smith" (Cinemax 2, 11:45, repriza vjerojatno navečer) – Brad Pitt i Angelina Jolie u nezaboravnoj akcijskoj komediji.

"Beskrajna priča" (Cinemax 2, 13:45, moguće reprize) – Fantastična avantura za cijelu obitelj.

"Edward Škaroruki" (Star Life, 12:05, moguće večernje reprize) – Kultni film Tima Burtona s Johnnyjem Deppom.

"Ljubimica Amerike" (Star Movies, 9:55, moguće večernje reprize) – Romantična komedija s Julijom Roberts i Catherine Zeta-Jones.

