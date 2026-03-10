Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor serija, informativnih emisija i hit filmova. U nastavku donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima, kao i preporuke najboljih filmova koje možete pronaći na kabelskim i filmskim kanalima.

HRT 1

HRT 1 donosi večer prepunu znanja, povijesti i aktualnosti. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:07, slijede informativne emisije i zanimljiva dokumentarna serija "Pogled u Dioklecijanovo dvorište" u 20:15. Za ljubitelje povijesne drame tu je "Belgravia" od 21:05, a dan završava aktualnom emisijom "Otvoreno" u 21:55.

18:07 Potjera

20:15 Pogled u Dioklecijanovo dvorište

21:05 Belgravia

21:55 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za dokumentaristiku i vrhunski film. U 20:15 pogledajte "Bilo jednom u svemiru: Prijatelji do kraja života", a od 21:17 uživajte u Oscarom nagrađenom filmu "Povratnik" s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi.

20:15 Bilo jednom u svemiru: Prijatelji do kraja života

21:17 Povratnik

Foto: HRT

RTL

RTL donosi napetu dramsku večer uz "Divlje pčele" u 20:15, a potom slijedi omiljeni reality "Gospodin Savršeni" u 21:15. Informativni pregled dana donosi "RTL Direkt" u 22:45, a za kasnovečernju zabavu tu je filmski hit "Mamurluk 2" od 23:20.

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni

22:45 RTL Direkt

23:20 Mamurluk 2

Foto: rtl

NOVA TV

Na NOVA TV večer započinje informativnim "Dnevnikom" u 19:00, a u 20:20 slijedi nova epizoda popularne serije "Kumovi". Od 21:20 na rasporedu je "U dobru i zlu 2", dok ljubitelji realityja mogu uživati u "Survivoru" od 22:20.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu 2

22:20 Survivor

Foto: NOVA TV

RTL 2

Na RTL 2 uživajte u akcijskoj drami "Chicago P.D." od 20:05 i 21:00, a večer završite uz humoristične klasike "Teorija velikog praska" (21:45, 22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:30, 23:00).

20:05 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

Doma TV

Na Doma TV ne propustite "Blue Bloods" od 19:55 i 20:50, te suvremenu detektivsku seriju "Sherlock i Watson" od 21:40

19:55 Blue Bloods

20:50 Blue Bloods

21:40 Sherlock i Watson

Najbolji filmovi večeri (izbor s filmskih kanala):

"Brzi i žestoki 6" (Star Movies, 20:00) – Akcijski spektakl s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom u glavnim ulogama.

"Povratnik" (HRT 2, 21:17) – Oscarom nagrađena drama s Leonardom DiCaprijem, o borbi za preživljavanje u divljini.

"Dina: Drugi dio" (HBO3, 19:45) – Nastavak epske SF sage o borbi za opstanak na pješčanom planetu Arrakis.

"Put u propast" (Star Movies, 22:45) – Kriminalistička drama s Tomom Hanksom i Paulom Newmanom.

"2012" (Viasat Kino Balkan, 20:00) – Spektakularni film katastrofe o kraju svijeta prema majanskom kalendaru.

"96 sati" (CineStar A&T, 21:00) – Napeti akcijski triler s Liamom Neesonom o ocu koji ne bira sredstva da spasi otetu kćer.