TV PROGRAM: Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima. Saznajte što gledati večeras i ne propustite najveće TV hitove!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor serija, informativnih emisija i hit filmova. U nastavku donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima, kao i preporuke najboljih filmova koje možete pronaći na kabelskim i filmskim kanalima.
HRT 1
HRT 1 donosi večer prepunu znanja, povijesti i aktualnosti. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:07, slijede informativne emisije i zanimljiva dokumentarna serija "Pogled u Dioklecijanovo dvorište" u 20:15. Za ljubitelje povijesne drame tu je "Belgravia" od 21:05, a dan završava aktualnom emisijom "Otvoreno" u 21:55.
18:07 Potjera
20:15 Pogled u Dioklecijanovo dvorište
21:05 Belgravia
21:55 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za dokumentaristiku i vrhunski film. U 20:15 pogledajte "Bilo jednom u svemiru: Prijatelji do kraja života", a od 21:17 uživajte u Oscarom nagrađenom filmu "Povratnik" s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi.
20:15 Bilo jednom u svemiru: Prijatelji do kraja života
21:17 Povratnik
RTL
RTL donosi napetu dramsku večer uz "Divlje pčele" u 20:15, a potom slijedi omiljeni reality "Gospodin Savršeni" u 21:15. Informativni pregled dana donosi "RTL Direkt" u 22:45, a za kasnovečernju zabavu tu je filmski hit "Mamurluk 2" od 23:20.
20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
22:45 RTL Direkt
23:20 Mamurluk 2
NOVA TV
Na NOVA TV večer započinje informativnim "Dnevnikom" u 19:00, a u 20:20 slijedi nova epizoda popularne serije "Kumovi". Od 21:20 na rasporedu je "U dobru i zlu 2", dok ljubitelji realityja mogu uživati u "Survivoru" od 22:20.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu 2
22:20 Survivor
RTL 2
Na RTL 2 uživajte u akcijskoj drami "Chicago P.D." od 20:05 i 21:00, a večer završite uz humoristične klasike "Teorija velikog praska" (21:45, 22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:30, 23:00).
20:05 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
Doma TV
Na Doma TV ne propustite "Blue Bloods" od 19:55 i 20:50, te suvremenu detektivsku seriju "Sherlock i Watson" od 21:40
19:55 Blue Bloods
20:50 Blue Bloods
21:40 Sherlock i Watson
Najbolji filmovi večeri (izbor s filmskih kanala):
"Brzi i žestoki 6" (Star Movies, 20:00) – Akcijski spektakl s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom u glavnim ulogama.
"Povratnik" (HRT 2, 21:17) – Oscarom nagrađena drama s Leonardom DiCaprijem, o borbi za preživljavanje u divljini.
"Dina: Drugi dio" (HBO3, 19:45) – Nastavak epske SF sage o borbi za opstanak na pješčanom planetu Arrakis.
"Put u propast" (Star Movies, 22:45) – Kriminalistička drama s Tomom Hanksom i Paulom Newmanom.
"2012" (Viasat Kino Balkan, 20:00) – Spektakularni film katastrofe o kraju svijeta prema majanskom kalendaru.
"96 sati" (CineStar A&T, 21:00) – Napeti akcijski triler s Liamom Neesonom o ocu koji ne bira sredstva da spasi otetu kćer.
