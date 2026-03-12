Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na glavnim domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje kvizova, serija i akcijskih filmova! Izdvajamo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi omiljeni kviz "Tko želi biti milijunaš?" u 20:15 sati, a zatim intrigantni dokumentarni film o umjetnoj inteligenciji i umjetnosti "Kopiraj i ukradi". Za kraj večeri, informativna emisija "Otvoreno" pružit će pregled najvažnijih tema dana.

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:11 Kopiraj i ukradi – umjetna inteligencija i umjetnost

22:00 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 u 21:10 očekuje vas nagrađivani film "L.A. povjerljivo" (L.A. Confidential), vrhunski triler o korupciji i zločinu u Los Angelesu, dok ranije možete pogledati dokumentarnu seriju "Postanak ljudske vrste".

20:15 Postanak ljudske vrste: Put u nepoznato

21:10 L.A. povjerljivo

Foto: HRT

RTL

RTL večer započinje popularnom serijom "Divlje pčele" u 20:15, a potom slijedi reality hit "Gospodin Savršeni". Za kasnonoćnu zabavu, tu je akcijska komedija "Mamac".

20:15 Divlje pčele

21:20 Gospodin Savršeni

23:30 Mamac

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV donosi novu epizodu serije "Kumovi" u 20:20, zatim napetu dramu "U dobru i zlu 2" te uzbudljivi reality "Survivor". Za kraj večeri, istraživački magazin "Provjereno".

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu 2

22:15 Survivor

23:45 Provjereno

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje napetih akcijskih serija – "Chicago P.D." i poznate humoristične hitove "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:50 Chicago P.D.

20:50 Chicago P.D.

21:40 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi vrhunske kriminalističke serije – "Blue Bloods" prati njujoršku policijsku obitelj, a "Sherlock i Watson" donosi modernu verziju slavnog detektiva.

19:55 Blue Bloods

20:50 Blue Bloods

21:40 Sherlock i Watson

22:35 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri:

"Brzi i žestoki 8" (Star Movies, 20:05) – Akcijska poslastica s Vinom Dieselom i Charlize Theron, adrenalinska vožnja kroz svjetske metropole.

"L.A. povjerljivo" (HRT 2, 21:10) – Kultni triler o korupciji u Los Angelesu s Kevinom Spaceyjem i Russellom Croweom.

"Bling Ring" (CineStar TV1) – Satirična kriminalistička drama o mladima opsjednutima slavom i bogatstvom.

"Kön 75" (Cinemax 2) – Glazbena drama o nastanku legendarnog albuma Keitha Jarretta.

"Z kao Zachariah" (CineStar A&T) – Napeti SF triler o posljednjim preživjelima nakon apokalipse.

"Sjećanja jedne gejše" (Viasat Kino Balkan) – Emotivna povijesna drama o životu legendarne gejše Sayuri.