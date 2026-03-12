TV PROGRAM ZA 12. OŽUJAK: Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima! Saznajte što gledati na HRT-u, RTL-u, Novoj TV, Doma TV i ostalim kanalima
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na glavnim domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje kvizova, serija i akcijskih filmova! Izdvajamo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 donosi omiljeni kviz "Tko želi biti milijunaš?" u 20:15 sati, a zatim intrigantni dokumentarni film o umjetnoj inteligenciji i umjetnosti "Kopiraj i ukradi". Za kraj večeri, informativna emisija "Otvoreno" pružit će pregled najvažnijih tema dana.
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:11 Kopiraj i ukradi – umjetna inteligencija i umjetnost
22:00 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 u 21:10 očekuje vas nagrađivani film "L.A. povjerljivo" (L.A. Confidential), vrhunski triler o korupciji i zločinu u Los Angelesu, dok ranije možete pogledati dokumentarnu seriju "Postanak ljudske vrste".
20:15 Postanak ljudske vrste: Put u nepoznato
21:10 L.A. povjerljivo
RTL
RTL večer započinje popularnom serijom "Divlje pčele" u 20:15, a potom slijedi reality hit "Gospodin Savršeni". Za kasnonoćnu zabavu, tu je akcijska komedija "Mamac".
20:15 Divlje pčele
21:20 Gospodin Savršeni
23:30 Mamac
NOVA TV
Nova TV donosi novu epizodu serije "Kumovi" u 20:20, zatim napetu dramu "U dobru i zlu 2" te uzbudljivi reality "Survivor". Za kraj večeri, istraživački magazin "Provjereno".
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu 2
22:15 Survivor
23:45 Provjereno
RTL 2
RTL 2 večer rezervira za ljubitelje napetih akcijskih serija – "Chicago P.D." i poznate humoristične hitove "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
19:50 Chicago P.D.
20:50 Chicago P.D.
21:40 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi vrhunske kriminalističke serije – "Blue Bloods" prati njujoršku policijsku obitelj, a "Sherlock i Watson" donosi modernu verziju slavnog detektiva.
19:55 Blue Bloods
20:50 Blue Bloods
21:40 Sherlock i Watson
22:35 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri:
"Brzi i žestoki 8" (Star Movies, 20:05) – Akcijska poslastica s Vinom Dieselom i Charlize Theron, adrenalinska vožnja kroz svjetske metropole.
"L.A. povjerljivo" (HRT 2, 21:10) – Kultni triler o korupciji u Los Angelesu s Kevinom Spaceyjem i Russellom Croweom.
"Bling Ring" (CineStar TV1) – Satirična kriminalistička drama o mladima opsjednutima slavom i bogatstvom.
"Kön 75" (Cinemax 2) – Glazbena drama o nastanku legendarnog albuma Keitha Jarretta.
"Z kao Zachariah" (CineStar A&T) – Napeti SF triler o posljednjim preživjelima nakon apokalipse.
"Sjećanja jedne gejše" (Viasat Kino Balkan) – Emotivna povijesna drama o životu legendarne gejše Sayuri.
