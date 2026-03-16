Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog programa! Od napetih serija, popularnih kvizova do informativnih emisija i uzbudljivih filmova – izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 donosi večer punu informacija i zanimljivih tema. Nakon popularnog kviza "Potjera" (18:10), slijedi "Dnevnik 2" u 19:00 sati. U udarnom terminu pogledajte dokumentarnu seriju "Znamo li što jedemo?" u 20:15, a ljubitelje povijesnih drama oduševit će nova epizoda serije "Belgravia: Novo poglavlje" u 21:06. Za kraj večeri, ne propustite "Otvoreno" u 22:00, gdje vas očekuju aktualne teme i gostovanja.
18:10 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Znamo li što jedemo?
21:06 Belgravia: Novo poglavlje
22:00 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcem "Hrvati u Chicagu" (18:12), a potom slijedi pustolovna serija "Tragom istraživačice" (19:12). U 20:15 očekuje vas dokumentarna serija "Lavlje bratstvo: Rat s bivolima", dok je vrhunac večeri uz napeti američki film "Pregovarač" u 21:13 – kriminalistička drama koja će vas držati prikovane uz ekran.
18:12 Hrvati u Chicagu
19:12 Tragom istraživačice
20:15 Lavlje bratstvo: Rat s bivolima
21:13 Pregovarač
RTL
RTL večeras nudi kombinaciju domaćih drama i reality zabave. Nakon informativnog "RTL Danas" (19:00), slijedi popularna serija "Divlje pčele" u 20:15. Ljubitelji reality showova uživat će u "Gospodin Savršeni" od 21:20, dok kasnovečernji termin donosi uzbudljivi akcijski triler "Put osvete" u 23:20.
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Gospodin Savršeni
23:20 Put osvete
NOVA TV
Nova TV večer započinje s "Crno more" (18:10), nakon čega slijedi "Dnevnik Nove TV" (19:00) i sportski pregled. U 20:25 ne propustite hit-seriju "Kumovi", a od 21:25 nastavlja se "U dobru i zlu 2". Za ljubitelje realityja, "Survivor" je na rasporedu od 22:20.
18:10 Crno more
19:00 Dnevnik Nove TV
20:25 Kumovi
21:25 U dobru i zlu 2
22:20 Survivor
RTL 2
RTL 2 donosi večer u znaku akcije i humora. Nakon "Chicago u plamenu" (18:35), u 20:00 i 21:00 slijede nove epizode serije "Chicago P.D.", a od 21:45 prebacujemo se na humor uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:35 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras oduševljava ljubitelje kriminalističkih serija. U 18:10 i 19:05 gledamo "NAVY CIS", zatim od 19:55 i 20:40 dvije uzbudljive epizode "Blue Bloods". Za kraj večeri, tu su "Sherlock i Watson" (21:40, 22:30) – moderna ekranizacija priča o slavnom detektivu.
18:10 NAVY CIS
19:05 NAVY CIS
19:55 Blue Bloods
20:40 Blue Bloods
21:40 Sherlock i Watson
22:30 Sherlock i Watson
A za prave filmofile – ovo su filmski hitovi večeri koje ne smijete propustiti:
- "J. Edgar" (Star Movies, 19:40) – Biografska drama o legendarnom šefu FBI-a, s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi.
- "Put bez povratka" (Star Movies, 22:15) – Napeti triler-horor koji će vas držati na rubu sjedala.
- "Philadelphia" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Kultna drama s Tomom Hanksom i Denzelom Washingtonom o borbi protiv diskriminacije i AIDS-a.
- "Klik – za savršen život" (Cinemax 2, 20:00) – Komedija s Adamom Sandlerom o univerzalnom daljinskom upravljaču koji mijenja život.
- "Majstori iluzije" (CineStar A&T, 20:00) – Spektakularni triler o grupi iluzionista koji izvode nevjerojatne pljačke.
- "Nedodirljivi" (CineStar Comedy, 21:00) – Inspirativna francuska komedija o nesvakidašnjem prijateljstvu bogataša i njegovog asistenta iz predgrađa.
Bez obzira jeste li ljubitelj serija, kvizova, informativnih emisija ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima.
