Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od spektakularnog nogometa, preko napetih krimi serija, do uzbudljivih filmskih hitova. Donosimo pregled najvažnijih događanja na najgledanijim programima i izdvajamo najbolje filmove s kabelskih kanala.

HRT 1

HRT 1 donosi kombinaciju kviza, dokumentarnih emisija i dramskih serija. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:09, nakon čega slijedi informativni "Dnevnik 2" u 19:00. U udarnom terminu od 21:16 očekuje vas nova epizoda serije "Belgravia: Novo poglavlje", a za kraj večeri tu je i "Otvoreno" – emisija koja obrađuje ključne društvene teme.

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

21:16 Belgravia: Novo poglavlje

22:10 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 rezerviran je za sve ljubitelje nogometa – večeras vas očekuje prava nogometna groznica! Već od 20:00 počinje uvodna emisija za Ligu prvaka, a od 20:50 slijedi izravan prijenos utakmice osmine finala. Nogometna večer završava analizom i komentarima u 22:55.

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija

20:50 Liga prvaka: osmina finala, 1. poluvrijeme

22:00 Liga prvaka: osmina finala, 2. poluvrijeme

22:55 Liga prvaka – emisija

RTL

RTL nudi kombinaciju drame i zabave. U 20:15 ne propustite "Divlje pčele", popularnu seriju koja svakodnevno okuplja brojne gledatelje, a od 21:20 na rasporedu je "Gospodin Savršeni" – reality show koji uvijek donosi neočekivane preokrete. Za kraj večeri, od 23:30, opustite se uz komediju "Mamurluk 3".

20:15 Divlje pčele

21:20 Gospodin Savršeni

23:30 Mamurluk 3

NOVA TV

NOVA TV večer otvara informativnim "Dnevnikom Nove TV" u 19:00, a zatim slijede dvije hit serije – "Kumovi" u 20:20 i "U dobru i zlu 2" u 21:15. Ljubitelji realityja mogu uživati u "Survivoru" od 22:10.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:15 U dobru i zlu 2

22:10 Survivor

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu napetim akcijskim serijama i komedijama. Od 19:55 pratite "Chicago P.D.", a od 21:45 smijeh uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV nudi večer za ljubitelje kriminalističkih i detektivskih serija. Od 19:55 pratite "Blue Bloods", a zatim od 21:40 dvije epizode "Sherlock i Watson". Za kasnonoćne gledatelje tu je "Navy CIS LA".

19:55 Blue Bloods

21:40 Sherlock i Watson

23:25 Navy CIS LA

Filmski hitovi večeri – što ne smijete propustiti:

- Da Vincijev kod (Star Movies, 20:00) – Napeti triler s Tomom Hanksom u ulozi simbologa koji otkriva tajne drevnih zavjera.

- Put bez povratka 3 (Star Movies, 23:10) – Horor-triler za ljubitelje adrenalina i napetosti.

- Electra (Cinemax 2, 10:00 – repriza često navečer) – Provokativna filmska priča o djevojčici koja istražuje granice mašte i stvarnosti.

- Djevojka od milijun dolara (AMC, 14:15 – moguće reprize navečer) – Oscarom nagrađena sportska drama Clinta Eastwooda.

- Bohemian Rhapsody (Viasat Kino Balkan, 13:30 / Nova TV, 00:40) – Biografski hit o legendarnom Freddieju Mercuryju i grupi Queen.

- Red 2: Umirovljeni, naoružani i iznimno opasni** (CineStar Comedy, 13:50 – potražite reprizu) – Akcijska komedija s Bruceom Willisom i Helen Mirren.

Za ljubitelje napetosti, akcije i dobre zabave, večerašnji TV program nudi zaista bogat izbor! Pronađite svoj favorit i uživajte u večeri pred ekranom.