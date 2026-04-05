Evo što gledati večeras na TV-u

Evo što gledati večeras na TV-u
TV PROGRAM ZA 5. TRAVNJA: Ne propustite večerašnji TV program! Donosimo pregled najvažnijih serija i filmova na glavnim kanalima te preporuke najboljih filmskih hitova iz bogate ponude

Admiral

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih akcijskih filmova i napetih trilera do omiljenih zabavnih emisija i serija! Izdvajamo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te donosimo preporuke najboljih filmskih hitova iz bogate ponude.

HRT 1

HRT 1 priređuje večer za ljubitelje biografskih i povijesnih priča. Nakon "Dnevnika 2" u 19:00, u 20:15 na rasporedu je film "Sin Božji" – spektakularna ekranizacija života Isusa Krista, dok kasnije večeras možete pogledati dokumentarac o životu Davida Attenborougha.

19:00 Dnevnik 2
20:15 Sin Božji
22:55 Stoljeće legende: Životni put Davida Attenborougha

HRT 2

HRT 2 donosi sportsko-dokumentarnu večer. U 20:15 pogledajte inspirativan dokumentarac o Nikoli Karabatiću "(Ne)uspjeh prvaka", a u 21:16 slijedi "Stadion" s najnovijim sportskim analizama. Za kraj večeri tu je intrigantna dokumentarna serija o O.J. Simpsonu.

20:15 (Ne)uspjeh prvaka: Nikola Karabatić
21:16 Stadion
22:10 O. J. Simpson: Američki san

RTL 

RTL večeras nudi pravu filmsku akciju! Nakon "RTL Danas" u 19:00, u 20:10 na rasporedu je "Bourneovo naslijeđe" – napeti triler iz poznate špijunske franšize, a od 22:45 uživajte u romantičnoj drami "Tjelohranitelj".

19:00 RTL Danas
20:10 Bourneovo naslijeđe
22:45 Tjelohranitelj

NOVA TV 

NOVA TV rezervirala je večer za zabavu i akciju. Od 20:15 pratite spektakularni show "Tvoje lice zvuči poznato", a u 22:35 na rasporedu je filmski hit "Uskrsnuće" – uzbudljiva akcijska drama.

20:15 Tvoje lice zvuči poznato
22:35 Uskrsnuće

RTL 2

RTL2 pruža večer za ljubitelje akcijskih serija i humorističnih klasika. Od 20:00 uživajte u "Chicago P.D.", a kasnije se opustite uz epizode "Teorije velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

DOMA TV donosi filmsku zabavu za cijelu obitelj. U 18:05 pogledajte animirani hit "Imaginarni prijatelji", a večer je rezervirana za klasike – "Policijska akademija 5" u 20:00 te adrenalinski "Need for Speed" u 21:35.

18:05 Imaginarni prijatelji
20:00 Policijska akademija 5
21:35 Need for Speed

Filmski hitovi večeri

"Terminator: Spasenje" (Star Movies, 9:30, repriza moguće navečer) – Četvrti nastavak kultne franšize s Christianom Baleom u borbi protiv Skyneta i strojeva.

"Bilo jednom u Hollywoodu" (Star Movies, 22:10) – Quentino Tarantino vodi vas u zlatno doba Hollywooda uz zvjezdanu postavu (Leonardo DiCaprio, Brad Pitt).

"Jerry Maguire" (Cinemax 2, 9:45, repriza moguće navečer) – Tom Cruise kao sportski agent u nezaboravnoj drami o karijeri, ljubavi i životnim vrijednostima.

"Lav" (CineStar Prem. 2, 12:35, repriza moguće navečer) – Dirljiva istinita priča o potrazi za izgubljenom obitelji koja je osvojila srca gledatelja diljem svijeta.

"Pakao na horizontu" (CineStar A&T, 11:55, repriza moguće navečer) – Napeta ekranizacija istinite katastrofe na naftnoj platformi Deepwater Horizon.

"Peti element" (CineStar Fantasy, 11:55, repriza moguće navečer) – Kultni SF spektakl Luca Bessona s Bruceom Willisom i Millom Jovovich.

*uz korištenje AI-ja
 

