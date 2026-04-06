Obavijesti

Show

Komentari 1
FILMOVI, SERIJE...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: rtl

TV PROGRAM ZA 6. TRAVANJ: Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima! Izdvajamo najzanimljivije serije, informativne emisije i filmske hitove koji će vas prikovati uz male ekrane

Admiral

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje uzbudljiv miks akcije, misterija i provjerenih serijskih hitova! Donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti na glavnim kanalima, a za ljubitelje filmova izdvajamo nekoliko pravih poslastica s tematskih kanala.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, nakon čega slijede središnje informativne emisije. U 20:15 na rasporedu je dokumentarni film "Plovput 7, Palagruža je", a odmah potom povijesna serija "Hunyadi - Uspon na vlast" koja će vas odvesti u burna vremena srednje Europe. Za kraj večeri, u 22:12, pogledajte intrigantni dokumentarac "Franjo - nepredvidivi papa".

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Plovput 7, Palagruža je
21:11 Hunyadi - Uspon na vlast
22:12 Franjo - nepredvidivi papa

Foto: HRT

HRT 2 

Na HRT 2 vas u 20:15 očekuje spektakularna dokumentarna serija "Život jaguara u Pantanalu", a već od 21:05 uživajte u toploj drami "August Rush" koja će vas osvojiti glazbenom pričom o potrazi za obitelji. Za ljubitelje krimića, kasnije navečer slijedi "Istraga: Tajna podmornice Vigil".

18:19 Hodočasnici
19:18 Kako svijet slavi: Uskrs
20:15 Život jaguara u Pantanalu
21:05 August Rush
23:04 Istraga: Tajna podmornice Vigil

RTL 

RTL večer započinje informativnim "RTL Danas" u 19:00, a potom slijedi hit serija "Divlje pčele" u 20:10. Najpopularniji reality show "Gospodin Savršeni" na rasporedu je od 21:10, dok kasnovečernji sati donose "RTL Direkt" i filmsku dramu "Apostol Petar: Iskupljenje".

19:00 RTL Danas
20:10 Divlje pčele
21:10 Gospodin Savršeni
22:35 RTL Direkt
23:10 Apostol Petar: Iskupljenje

Divlje pčele
Foto: rtl

NOVA TV 

Nova TV večeras nudi sportsku emisiju "PSK Potez prvaka" (20:20), a odmah nakon toga uživajte u omiljenoj seriji "Kumovi". U 21:25 slijedi nova epizoda serije "U dobru i zlu 2", a večer završava uz reality show "Survivor".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 PSK Potez prvaka
20:25 Kumovi
21:25 U dobru i zlu 2
22:15 Survivor

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 donosi večer za ljubitelje akcije i humora! U 20:05 i 21:00 očekuju vas dvije uzastopne epizode serije "Chicago P.D.", a nakon toga slijede popularne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:45 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV večeras nudi dozu kriminalističkih priča i misterija. Od 19:55 pratite "Blue Bloods", a od 21:30 i 22:25 dvije epizode serije "Sherlock i Watson" za sve ljubitelje modernih detektivskih zapleta.

18:15 Navy CIS
19:55 Blue Bloods
20:40 Blue Bloods
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri: 

"Bourneov identitet" (Star Movies, 20:05) – Matt Damon u ulozi tajanstvenog agenta bez sjećanja u jednom od najboljih akcijskih trilera 21. stoljeća.

"Blade" (Star Movies, 22:30) – Kultni akcijski horor s Wesleyjem Snipesom kao lovcem na vampire.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026