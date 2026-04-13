Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje uzbudljivih serija, dokumentaraca i akcijskih filmova. Od povijesnih priča do napetih kriminalističkih serija i kulinarskih dvoboja, svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo vam najvažnije iz večernjeg programa glavnih kanala i preporuke najboljih filmova na kabelskim kanalima

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" za ljubitelje mozgalica, a slijedi ekskluzivni dokumentarac o 50 godina TV kalendara. Povijesna drama "Hunyadi - Uspon na vlast" vodi nas u intrigantne događaje prošlih stoljeća, a informativna emisija "Otvoreno" donosi aktualne teme dana.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 I tako počinje povijest: 50 godina TV kalendara

21:04 Hunyadi - Uspon na vlast

22:05 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 donosi kombinaciju sporta, dokumentaraca i filma. Ljubitelji prirode uživat će u "Životu jaguara u Pantanalu", dok večer kulminira američkom komedijom "Ubojstvo i margarite". Za kraj večeri tu su i napeti kriminalistički serijali.

18:35 Moj put: I tu je kući

19:14 WRC Croatia Rally, sažetak

20:15 Život jaguara u Pantanalu

21:08 Ubojstvo i margarite

22:49 Istraga: Dronovi napadaju

RTL

RTL večeras nudi dramski blok s "Divljim pčelama" te kulinarski show "Igra chefova" koji uvijek iznenadi novim izazovima. Informativni "RTL Direkt" donosi najbitnije vijesti, a kasnije večer rezervirana je za filmsku akciju s "Mumijom".

19:00 RTL Danas

20:10 Divlje pčele

21:15 Igra chefova

22:25 RTL Direkt

23:00 Mumija

NOVA TV

NOVA TV priprema večer za serijske maratonce – nakon "Crnog mora" i sportskog pregleda slijedi hit-serija "Kumovi", zatim "U dobru i zlu 2" i napeti "Survivor" za kraj večeri.

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:25 Kumovi

21:20 U dobru i zlu 2

22:20 Survivor

RTL 2

RTL 2 je večeras u znaku akcije i humora. Nakon "Chicago u plamenu" slijede uzbudljive epizode "Chicago P.D.", a za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:35 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Na Doma TV večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. "Navy CIS" i "Blue Bloods" vode nas u svijet policijskih istraga, a kasnije uživajte u modernoj verziji Sherlocka Holmesa – "Sherlock i Watson".

18:20 Navy CIS

19:55 Blue Bloods

20:40 Blue Bloods

21:40 Sherlock i Watson

22:30 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri na kabelskim kanalima

Nemoguća misija (Star Movies, 20:00) – Kultni akcijski triler s Tomom Cruiseom u ulozi neustrašivog agenta Ethana Hunta! Tajni zadaci, dvostruke igre i napeta akcija garantiraju večer punu adrenalina.

Avijatičar (Star Movies, 22:20) – Biografska drama o legendarnom Howardu Hughesu u Oscarom nagrađenoj izvedbi Leonarda DiCaprija.

Obećanje (Cinemax 2, 21:00) – Intenzivna i dirljiva priča nadahnuta stvarnim događajima o borbi za obitelj i ispunjenje posljednje želje.

Jučer (HBO3, 21:00) – Što bi bilo da ste jedini na svijetu koji se sjeća Beatlesa? Ova topla komedija donosi glazbu i dobru zabavu.

Peti element (CineStar A&T, 21:30) – Kultni SF spektakl Luca Bessona s Bruceom Willisom i Millom Jovovich u glavnim ulogama.

Divlja utrka (AMC, 21:45) – Urnebesna komedija prepunu zvijezda i nevjerojatnih obrata.

*uz korištenje AI-ja

