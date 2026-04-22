Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl – od vrhunskih domaćih i stranih serija do uzbudljivih filmskih klasika! Donosimo pregled najvažnijih sadržaja od 18:00 do 23:00 na glavnim kanalima, uz preporuke najboljih filmova na tematskim kanalima.
HRT 1
HRT 1 nudi informativni i dokumentarni blok, a ljubitelje povijesnih serija očekuje nova epizoda "Hunyadi – Uspon na vlast". Za kraj večeri, ne propustite aktualnu emisiju "Otvoreno" koja donosi analizu najvažnijih tema dana.
18:11 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Varoški amarcord – Glumac iz Zagvozda (dokumentarna serija)
21:14 Hunyadi – Uspon na vlast (serija)
22:05 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 večeras je rezerviran za sportske i filmske poslastice. Nakon utakmice SuperSport HNL-a, slijedi intrigantan dokumentarac o Černobilu te popularna britansko-američka komedija "Smrt na sprovodu".
18:45 SuperSport HNL: Varaždin – Rijeka (2. poluvrijeme)
20:15 Černobil – Kronologija nuklearne katastrofe (dokumentarni film)
21:10 Smrt na sprovodu (film)
RTL
RTL donosi nastavak omiljene dramske serije "Divlje pčele", a potom kulinarski show "Igra chefova" koji će vas prikovati uz ekrane. Za kraj večeri, očekuje vas romantična komedija "Pepeljugina priča".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova – novi show
23:40 Pepeljugina priča (film)
NOVA TV
Nova TV i ove večeri ima dvostruku dozu "Kumova" – najgledanije domaće serije, a potom napetu epizodu "Survivora" za ljubitelje reality programa.
18:10 Crno more
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:10 Kumovi
22:05 Survivor
RTL 2
RTL 2 nudi maraton hit serija iz franšize "Chicago" te večernje doze smijeha uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:30 Chicago u plamenu
19:55 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras donosi kriminalističke i detektivske serije – tu su "Navy CIS", "Zakon i red: Odjel za žrtve" te "Sherlock i Watson" za ljubitelje misterija i napetosti.
18:00 Navy CIS
19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:40 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri – što izdvajamo?
20:00 "Batman zauvijek" (Star Movies) – Akcijska avantura s Valom Kilmerom i Jimom Carreyjem, uzbudljiva borba protiv zlikovaca u Gotham Cityju.
21:10 "Smrt na sprovodu" (HRT 2) – Britanska crna komedija koja će vas nasmijati do suza.
22:30 "Tjelesna straža" (Star Movies) – Triler s Kevinom Costnerom i Whitney Houston u nezaboravnoj priči o tjelohranitelju i slavnoj pjevačici.
22:18 "Klub zadovoljnih žena" (HTV 3) – Topla američka komedija o prijateljstvu i životnim izazovima.
23:50 "Odmetnik od rođenja" (Nova TV) – Vestern drama za ljubitelje žanra.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+