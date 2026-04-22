Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl – od vrhunskih domaćih i stranih serija do uzbudljivih filmskih klasika! Donosimo pregled najvažnijih sadržaja od 18:00 do 23:00 na glavnim kanalima, uz preporuke najboljih filmova na tematskim kanalima.

HRT 1

HRT 1 nudi informativni i dokumentarni blok, a ljubitelje povijesnih serija očekuje nova epizoda "Hunyadi – Uspon na vlast". Za kraj večeri, ne propustite aktualnu emisiju "Otvoreno" koja donosi analizu najvažnijih tema dana.

18:11 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Varoški amarcord – Glumac iz Zagvozda (dokumentarna serija)

21:14 Hunyadi – Uspon na vlast (serija)

22:05 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras je rezerviran za sportske i filmske poslastice. Nakon utakmice SuperSport HNL-a, slijedi intrigantan dokumentarac o Černobilu te popularna britansko-američka komedija "Smrt na sprovodu".

18:45 SuperSport HNL: Varaždin – Rijeka (2. poluvrijeme)

20:15 Černobil – Kronologija nuklearne katastrofe (dokumentarni film)

21:10 Smrt na sprovodu (film)

RTL

RTL donosi nastavak omiljene dramske serije "Divlje pčele", a potom kulinarski show "Igra chefova" koji će vas prikovati uz ekrane. Za kraj večeri, očekuje vas romantična komedija "Pepeljugina priča".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Igra chefova – novi show

23:40 Pepeljugina priča (film)

NOVA TV

Nova TV i ove večeri ima dvostruku dozu "Kumova" – najgledanije domaće serije, a potom napetu epizodu "Survivora" za ljubitelje reality programa.

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:10 Kumovi

22:05 Survivor

RTL 2

RTL 2 nudi maraton hit serija iz franšize "Chicago" te večernje doze smijeha uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu

19:55 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras donosi kriminalističke i detektivske serije – tu su "Navy CIS", "Zakon i red: Odjel za žrtve" te "Sherlock i Watson" za ljubitelje misterija i napetosti.

18:00 Navy CIS

19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:40 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri – što izdvajamo?

20:00 "Batman zauvijek" (Star Movies) – Akcijska avantura s Valom Kilmerom i Jimom Carreyjem, uzbudljiva borba protiv zlikovaca u Gotham Cityju.

21:10 "Smrt na sprovodu" (HRT 2) – Britanska crna komedija koja će vas nasmijati do suza.

22:30 "Tjelesna straža" (Star Movies) – Triler s Kevinom Costnerom i Whitney Houston u nezaboravnoj priči o tjelohranitelju i slavnoj pjevačici.

22:18 "Klub zadovoljnih žena" (HTV 3) – Topla američka komedija o prijateljstvu i životnim izazovima.

23:50 "Odmetnik od rođenja" (Nova TV) – Vestern drama za ljubitelje žanra.