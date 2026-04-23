EKSKLUZIVNO Čitatelj 24sata iz Londona snimio Micka Jaggera sa sinom: 'Ne mogu vjerovati!'

Nisam mogao vjerovati. Tek smo bili krenuli s aerodroma i skretali prema centru kad sam ugledao Micka Jaggera. To je stvarno prizor koji ne očekuješ, njega jednostavno ne možeš promašiti. Bio je potpuno opušten, šetao je kvartom kao bilo tko drugi, i to s najmlađim sinom. Upravo to mi je bilo nevjerojatno, jedan od najvećih glazbenika svih vremena, a izgleda kao običan čovjek koji vodi dijete u šetnju, opisao nam je naš čitatelj, koji je legendarnog frontmena The Rolling Stonesa snimio u srijedu u londonskoj četvrti Chelsea.

- U jednom trenutku čak se sagnuo i zavezao vezice na tenisicama. To mi je baš ostalo u glavi, koliko je sve djelovalo normalno i bez ikakve pompe. Baš nevjerojatan prizor. Iskreno, bilo mi je neugodno prići mu. Bio je s djetetom i djelovalo je kao njihov privatni trenutak, nisam to htio narušavati - priznao je čitatelj.

U London je stigao zbog Crvene jabuke, koja je će u četvrtak u kultnoj palači The Clapham Grand proslaviti 40 godina glazbene karijere.

- Kad sam Micka vidio baš u tom dijelu grada, nedaleko od dvorane, odmah mi je palo na pamet: tko zna, možda se pojavi na koncertu - dodao je čitatelj.

Takva putovanja za njega nisu rijetkost. Često prati bendove iz regije i odlazi na njihove koncerte diljem Europe.

- Volim otići na koncerte naših bendova kad sviraju vani, to mi je poseban doživljaj. Spojiš putovanje i glazbu, a nikad ne znaš na koga možeš naletjeti - nasmijao se.

Karizmatični frontmen The Rolling Stonesa dobro je poznat domaćoj publici, ponajprije zahvaljujući legendarnim koncertima koje je bend održao u Zagrebu. U lipnju 1976. grad je na nekoliko dana postao jedno od središta svjetske rock scene. The Rolling Stonesi, tad na vrhuncu slave, stigli su u tadašnju Jugoslaviju kako bi održali dva rasprodana koncerta u Velikoj dvorani Doma sportova. Bio je to događaj bez presedana, a interes publike bio je golem. Za tadašnjih 150 dinara, pred osam tisuća ljudi svake večeri, Jagger i ekipa priredili su spektakl o kojem se dugo pričalo. Kako je zabilježila novinarka Večernjeg lista Anči Fabijanović, bend je pažljivo pripremio svaki detalj nastupa, a glavna atrakcija bio je, naravno, Mick Jagger. ​

- Bio je u pokretu cijelo vrijeme nastupa, sat i 45 minuta, a na kraju je i publiku i sebe zalijevao vodom - stoji u tadašnjem izvještaju.

Međutim, nisu svi bili oduševljeni. Dio publike zamjerio je bendu što su se previše oslanjali na pjesme s tad aktualnog albuma 'Black and Blue', koje mnogima još nisu ušle u uho. U vrijeme kad su se ploče nabavljale u Trstu ili švercale iz inozemstva, čuti nove stvari uživo bio je i blagoslov i prokletstvo. Ipak, koncert je bio pun pogodak, a Vladimir Mihaljek Miha, jedan od organizatora, kasnije je otkrio da je honorar benda iznosio za današnje pojmove skromnih 15.000 njemačkih maraka.

Osim dvodnevnog nastupa 1976. u Domu sportova, svirali su i u kolovozu 1998. na Hipodromu. Bio je to prvi rock-spektakl nakon što je Republika Hrvatska uspjela sve dijelove teritorija reintegrirati u svoj ustavnopravni poredak, u jeku netom završenog Svjetskog nogometnog prvenstva u Francuskoj. Čak je i bubnjar sastava Big Country, predgrupe Rolling Stonesa na zagrebačkom koncertu, za tu priliku odjenuo dres hrvatske nogometne reprezentacije, slaveći našu broncu.

Tog se dana na Hipodromu skupilo oko 80.000 ljudi, a Stonesi su promovirali u to doba aktualan album "Bridges to Babylon". Jagger je te večeri oduševio publiku kad je "propričao" hrvatski, ulaznica je koštala 200 kuna, a taj je nastup pokazao i jednu zanimljivu vezu benda s domaćom scenom. Na službenoj web stranici Stonesa publika je mogla glasati za pjesmu koju želi čuti, a Hrvati su, na veliko iznenađenje benda, odabrali "Star Star". Razlog je bila ogromna popularnost obrade te pjesme pod nazivom "Starfucker" koju je snimio Psihomodo pop. Stonesi su ispunili želju i odsvirali pjesmu koju te godine nije odabrao nijedan drugi grad na turneji.