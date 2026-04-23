Obavijesti

Show

Komentari 6
DAJTE SVOJE MIŠLJENJE

ANKETA Tko vam je draži voditelj kviza Potjera - Joško Lokas ili Tarik Filipović?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Tko vam je draži voditelj kviza Potjera - Joško Lokas ili Tarik Filipović?
Foto: Instagram

Joško Lokas otkrio je kako je u srijedu bila njegova 1000. emisija Potjere. Prije Lokasa, ovaj popularni HRT-ov kviz vodio je Tarik Filipović koji se kasnije posvetio kvizu 'Tko želi biti milijunaš'

U Potjeri koja se emitirala u srijedu, voditelj Joško Lokas rekao je kako je to bila 1827. epizoda, i ujedno njegova 1000. Prije Lokasa, ovaj popularni HRT-ov kviz vodio je Tarik Filipović koji se kasnije posvetio kvizu 'Tko želi biti milijunaš'. Oko svoje okrugle brojke epizoda se oglasio i sam Lokas na društvenim mrežama. 

- Osim tako velikog broja emitirani emisija koje smo voditelji napravili Tarik Filipović i ja, meni je posebna jer je to moja simbolično zaokružena tisućita (stvarno 1001) emisija sa sjajnom ekipom lovaca, Moranom Zibar, Deanom Kotigom, Krešimirom Sučevićem Međeralom i Mladenom Vukorepom koje često nazivam i mojom drugom obitelji - napisao je Lokas. 

Zahvalio se i svim gledateljima, natjecateljima i cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tih 1000 emisija. Zanima nas, tko vam je bolji voditelj Potjere - Joško Lokas ili Tarik Filipović?

Tko vam je bolji voditelj Potjere?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Ako vam se anketa ne otvara, možete je otvoriti klikom OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026