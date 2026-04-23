ANKETA Tko vam je draži voditelj kviza Potjera - Joško Lokas ili Tarik Filipović?

U Potjeri koja se emitirala u srijedu, voditelj Joško Lokas rekao je kako je to bila 1827. epizoda, i ujedno njegova 1000. Prije Lokasa, ovaj popularni HRT-ov kviz vodio je Tarik Filipović koji se kasnije posvetio kvizu 'Tko želi biti milijunaš'. Oko svoje okrugle brojke epizoda se oglasio i sam Lokas na društvenim mrežama.

- Osim tako velikog broja emitirani emisija koje smo voditelji napravili Tarik Filipović i ja, meni je posebna jer je to moja simbolično zaokružena tisućita (stvarno 1001) emisija sa sjajnom ekipom lovaca, Moranom Zibar, Deanom Kotigom, Krešimirom Sučevićem Međeralom i Mladenom Vukorepom koje često nazivam i mojom drugom obitelji - napisao je Lokas.

Zahvalio se i svim gledateljima, natjecateljima i cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tih 1000 emisija. Zanima nas, tko vam je bolji voditelj Potjere - Joško Lokas ili Tarik Filipović?

