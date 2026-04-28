Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas očekuje iznimno uzbudljiv TV program na glavnim kanalima! Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija, serija i filmova – pronađite nešto za sebe i uživajte u večeri pred malim ekranom.
HRT 1
HRT 1 nudi kombinaciju kviza, komedije i informativnog programa. Od 18:07 uživajte u popularnom kvizu "Potjera", zatim slijedi informativni "Dnevnik 2" i nova epizoda humoristične serije "Mrkomir I.". Večer završava s "Otvoreno", emisijom koja obrađuje aktualne teme.
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Mrkomir I.
22:13 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 večeras donosi dokumentarno-znanstveni blok, a zatim filmsku poslasticu. U 20:15 pogledajte "Graditelji sutrašnjice", a od 21:05 uživajte u hvaljenoj biografskoj drami "Spencer" koja donosi priču o princezi Diani.
20:15 Graditelji sutrašnjice: Solarna vozila
21:05 Spencer
RTL
RTL večer rezervira za ljubitelje domaćih serija i kulinarskih izazova. U 20:15 na rasporedu je "Divlje pčele", a nakon toga slijedi popularni show "Igra chefova". Za kraj večeri, uživajte u filmu "Komičar".
20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova
22:50 RTL Direkt
23:30 Komičar
Nova TV
Nova TV donosi dvostruku dozu hit serije "Kumovi" – dvije uzastopne epizode od 20:20 i 20:35, a potom vas očekuje "Survivor" i kasnovečernje vijesti. Prava prilika za one koji vole domaće dramske i reality sadržaje!
20:20 Kumovi
20:35 Kumovi
22:10 Survivor
23:25 Večernje vijesti
RTL 2
RTL 2 večeras je u znaku akcije i humora – "Chicago P.D." i "Teorija velikog praska" garantiraju napetost i smijeh, a večer završava uz "Prijatelje".
19:55 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
23:25 Prijatelji
Doma TV
Doma TV nudi kriminalističke serije za prave TV maratonce! Od 19:05 pratite "Navy CIS", a zatim dvije epizode "Zakon i red: Odjel za žrtve". Večer završava uz "Sherlock i Watson", modernu ekranizaciju slavnih detektivskih priča.
19:05 Navy CIS
19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:40 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:40 Sherlock i Watson
22:35 Sherlock i Watson
Od filmskih hitova večeri izdvajamo:
- "Prvi vitez" (Star Movies, 20:00) – spektakularna ljubavna priča s Richardom Gereom i Seanom Conneryjem u glavnim ulogama.
- "Assassin's Creed" (Star Movies, 22:50) – akcijska avantura temeljena na popularnoj video igri, s Michaelom Fassbenderom.
- "Babylon" (Nova TV, 23:50) – raskošna drama o zlatnom dobu Hollywooda s Margot Robbie i Bradom Pittom.
- "Vječni ciklus komedije: Usidjelica" (HTV 3, 22:10) – francusko-talijanska komedija iz 1972. godine.
- "Spencer" (HRT 2, 21:05) – biografska drama o princezi Diani s Kristen Stewart.
*uz korištenje AI-ja
