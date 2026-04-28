Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas očekuje iznimno uzbudljiv TV program na glavnim kanalima! Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija, serija i filmova – pronađite nešto za sebe i uživajte u večeri pred malim ekranom.

HRT 1

HRT 1 nudi kombinaciju kviza, komedije i informativnog programa. Od 18:07 uživajte u popularnom kvizu "Potjera", zatim slijedi informativni "Dnevnik 2" i nova epizoda humoristične serije "Mrkomir I.". Večer završava s "Otvoreno", emisijom koja obrađuje aktualne teme.

Foto: HRT

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Mrkomir I.

22:13 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras donosi dokumentarno-znanstveni blok, a zatim filmsku poslasticu. U 20:15 pogledajte "Graditelji sutrašnjice", a od 21:05 uživajte u hvaljenoj biografskoj drami "Spencer" koja donosi priču o princezi Diani.

20:15 Graditelji sutrašnjice: Solarna vozila

21:05 Spencer

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje domaćih serija i kulinarskih izazova. U 20:15 na rasporedu je "Divlje pčele", a nakon toga slijedi popularni show "Igra chefova". Za kraj večeri, uživajte u filmu "Komičar".

20:15 Divlje pčele

21:20 Igra chefova

22:50 RTL Direkt

23:30 Komičar

Nova TV

Foto: NOVA TV

Nova TV donosi dvostruku dozu hit serije "Kumovi" – dvije uzastopne epizode od 20:20 i 20:35, a potom vas očekuje "Survivor" i kasnovečernje vijesti. Prava prilika za one koji vole domaće dramske i reality sadržaje!

20:20 Kumovi

20:35 Kumovi

22:10 Survivor

23:25 Večernje vijesti

RTL 2

RTL 2 večeras je u znaku akcije i humora – "Chicago P.D." i "Teorija velikog praska" garantiraju napetost i smijeh, a večer završava uz "Prijatelje".

19:55 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

23:25 Prijatelji

Foto: Screenshot/

Doma TV

Doma TV nudi kriminalističke serije za prave TV maratonce! Od 19:05 pratite "Navy CIS", a zatim dvije epizode "Zakon i red: Odjel za žrtve". Večer završava uz "Sherlock i Watson", modernu ekranizaciju slavnih detektivskih priča.

19:05 Navy CIS

19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:40 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:40 Sherlock i Watson

22:35 Sherlock i Watson

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

- "Prvi vitez" (Star Movies, 20:00) – spektakularna ljubavna priča s Richardom Gereom i Seanom Conneryjem u glavnim ulogama.

- "Assassin's Creed" (Star Movies, 22:50) – akcijska avantura temeljena na popularnoj video igri, s Michaelom Fassbenderom.

- "Babylon" (Nova TV, 23:50) – raskošna drama o zlatnom dobu Hollywooda s Margot Robbie i Bradom Pittom.

- "Vječni ciklus komedije: Usidjelica" (HTV 3, 22:10) – francusko-talijanska komedija iz 1972. godine.

- "Spencer" (HRT 2, 21:05) – biografska drama o princezi Diani s Kristen Stewart.

*uz korištenje AI-ja