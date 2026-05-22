Evo što gledati večeras na TV-u

Večerašnji TV program donosi obilje uzbuđenja i zabave – od svjetskih filmskih hitova, preko napetih kriminalističkih serija, do sportskih prijenosa i zabavnih emisija. Pripremili smo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:04, a nakon informativnog bloka u 19 sati, u 20:12 na rasporedu je nagrađivana filmska drama "Fabelmanovi" Stevena Spielberga. Za kraj večeri, od 23:30, ljubitelji akcije mogu uživati u trileru "Moja krv i meso".

18:04 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Fabelmanovi

23:30 Moja krv i meso

HRT 2

HRT 2 donosi pravu sportsku poslasticu – izravni prijenos nogometne utakmice SuperSport HNL Hajduk – Vukovar počinje već od 18:10, a nakon sporta slijedi večer kriminalističkih serija u "Krimi petku" – "Costiera" (20:15), "Annika" (21:01) i "Gerri" (21:54).

18:10 SuperSport HNL: Hajduk - Vukovar

20:15 Costiera

21:01 Annika

21:54 Gerri

RTL

RTL večeras nudi domaću dramsku seriju "Divlje pčele" od 20:15, a potom novu sezonu dokumentarno-kriminalističke serije "Dosje Jarak" u 21:25. Za pravu filmsku poslasticu, u 22:35 očekuje vas klasik "Iskupljenje u Shawshanku" – jedan od najvoljenijih filmova svih vremena!

20:15 Divlje pčele

21:25 Dosje Jarak - nova sezona

22:35 Iskupljenje u Shawshanku

NOVA TV

Na NOVA TV nakon informativnog "Dnevnika" u 19:00, slijede omiljeni "Kumovi" u 20:20, a potom serija "Tajne prošlosti" u 21:30. Kasnovečernji termin rezerviran je za akcijski film "Opstanak" u 23:30.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:30 Tajne prošlosti

23:30 Opstanak

RTL 2

RTL 2 večer započinje uz "Chicago P.D." – dvije epizode od 19:35 i 20:40, a zatim slijedi humoristični blok s "Teorijom velikog praska" (21:30, 22:00). Sportski fanovi uživat će u prijenosu kvalifikacija za "Formula 1 Grand Prix Kanade" u 22:25.

19:35 Chicago P.D.

20:40 Chicago P.D.

21:30 Teorija velikog praska

22:25 Formula 1 Grand Prix Kanade – Sprint Qualifying

DOMA TV

Na Doma TV petak navečer rezerviran je za akciju – u 20:00 pogledajte "Elitni ubojice" (film o bivšem profesionalnom ubojici koji štiti obitelj), a u 21:40 ne propustite "Zorro: Maskirani osvetnik" – legendarni akcijski spektakl o borbi za pravdu.

18:05 Navy CIS

18:55 Navy CIS

20:00 Elitni ubojice

21:40 Zorro: Maskirani osvetnik

TOP FILMOVI VEČERI

20:05 Gospodin i gospođa Smith (Star Movies) – Akcijska komedija s Bradom Pittom i Angelinom Jolie kao bračnim parom tajnih agenata koji dobiju zadatak eliminirati jedno drugo.

22:30 Dobri Nijemac (Star Movies) – Povijesni triler s Georgeom Clooneyjem i Cate Blanchett smješten u poratni Berlin.

22:50 Pobuna (HTV 3) – Ratna drama o otporu i preživljavanju u teškim vremenima.

*uz korištenje AI-ja

