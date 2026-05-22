TV PROGRAM ZA 22. SVIBANJ Saznajte što ne smijete propustiti u večernjem terminu na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, te pogledajte naš izbor najboljih filmova večeri.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večerašnji TV program donosi obilje uzbuđenja i zabave – od svjetskih filmskih hitova, preko napetih kriminalističkih serija, do sportskih prijenosa i zabavnih emisija. Pripremili smo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:04, a nakon informativnog bloka u 19 sati, u 20:12 na rasporedu je nagrađivana filmska drama "Fabelmanovi" Stevena Spielberga. Za kraj večeri, od 23:30, ljubitelji akcije mogu uživati u trileru "Moja krv i meso".
18:04 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Fabelmanovi
23:30 Moja krv i meso
HRT 2
HRT 2 donosi pravu sportsku poslasticu – izravni prijenos nogometne utakmice SuperSport HNL Hajduk – Vukovar počinje već od 18:10, a nakon sporta slijedi večer kriminalističkih serija u "Krimi petku" – "Costiera" (20:15), "Annika" (21:01) i "Gerri" (21:54).
18:10 SuperSport HNL: Hajduk - Vukovar
20:15 Costiera
21:01 Annika
21:54 Gerri
RTL
RTL večeras nudi domaću dramsku seriju "Divlje pčele" od 20:15, a potom novu sezonu dokumentarno-kriminalističke serije "Dosje Jarak" u 21:25. Za pravu filmsku poslasticu, u 22:35 očekuje vas klasik "Iskupljenje u Shawshanku" – jedan od najvoljenijih filmova svih vremena!
20:15 Divlje pčele
21:25 Dosje Jarak - nova sezona
22:35 Iskupljenje u Shawshanku
NOVA TV
Na NOVA TV nakon informativnog "Dnevnika" u 19:00, slijede omiljeni "Kumovi" u 20:20, a potom serija "Tajne prošlosti" u 21:30. Kasnovečernji termin rezerviran je za akcijski film "Opstanak" u 23:30.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:30 Tajne prošlosti
23:30 Opstanak
RTL 2
RTL 2 večer započinje uz "Chicago P.D." – dvije epizode od 19:35 i 20:40, a zatim slijedi humoristični blok s "Teorijom velikog praska" (21:30, 22:00). Sportski fanovi uživat će u prijenosu kvalifikacija za "Formula 1 Grand Prix Kanade" u 22:25.
19:35 Chicago P.D.
20:40 Chicago P.D.
21:30 Teorija velikog praska
22:25 Formula 1 Grand Prix Kanade – Sprint Qualifying
DOMA TV
Na Doma TV petak navečer rezerviran je za akciju – u 20:00 pogledajte "Elitni ubojice" (film o bivšem profesionalnom ubojici koji štiti obitelj), a u 21:40 ne propustite "Zorro: Maskirani osvetnik" – legendarni akcijski spektakl o borbi za pravdu.
18:05 Navy CIS
18:55 Navy CIS
20:00 Elitni ubojice
21:40 Zorro: Maskirani osvetnik
TOP FILMOVI VEČERI
20:05 Gospodin i gospođa Smith (Star Movies) – Akcijska komedija s Bradom Pittom i Angelinom Jolie kao bračnim parom tajnih agenata koji dobiju zadatak eliminirati jedno drugo.
22:30 Dobri Nijemac (Star Movies) – Povijesni triler s Georgeom Clooneyjem i Cate Blanchett smješten u poratni Berlin.
22:50 Pobuna (HTV 3) – Ratna drama o otporu i preživljavanju u teškim vremenima.
*uz korištenje AI-ja
