Rijetko viđene fotke! Ovako je Kolinda izgledala na američkoj 'norijadi': 'Baš smo tulumarili'

Kolinda Grabar Kitarović 'norila' je u SAD-u pred kraj osamdesetih. Uz posebne pogodnosti, uživala je u besplatnom kinu, ali i sladoledu u kojem je uživala bez grižnje savjesti. Pogledajte kako je izgledala na maturalnoj
Kolinda Grabar Kitarović prisjetila se za 24sata kako su izgledali njezini posljednji srednjoškolski dani. Ona je maturirala u Los Alamosu, u školskoj godini 1985/1986., a opisala je taj grad kao 'poseban, mali i siguran' te da je u njemu bio samo laboratorij za istraživanje nuklearnog oružja, bolnica, nešto dućana i jedna jedina škola.
Nismo imali jedan dan norijadu nego smo imali takozvani 'senior week', odnosno maturantski tjedan. Tad su bili razni sadržaji, a na početku tjedna dobili smo simbolične zlatne ključeve grada, s kojima smo mogli ići na niz sadržaja i u restorane te sve dobijete besplatno kao maturanti, poručila je pa dodala: 'Nekako se najviše sjećam kako smo išli u kino nekoliko puta dnevno, a i čini mi se da sam se tada najela sladoleda kao nikad u životu'.
U posebnom sjećanju ostala joj je jedna od aktivnosti koju su organizirali.
Kampirali smo na travnjaku oko jezerca ispred te općinske zgrade. Sjećam se da smo bili tu posljednju noć prije ceremonije dodjele diploma i da smo igrali različite igre, pjevali, svirali i tako dalje. Sve do negdje pred zoru, kad su se uključile prskalice, odnosno automatski sustav za polijevanje travnjaka. Onda nam je trebalo neko vrijeme dok smo dobili nekoga da dođe u zgradu i isključi prskalice. Bili smo mokri do kože, rekla nam je u nostalgičnom tonu bivša predsjednica.
Kolinda s dečkima iz Rijeke fotografirala se na Manhattanu prije smještaja u američke obitelji. Ona je bila u obitelji visokoobrazovanih Amerikanaca, kemičarke i nuklearnog fizičara. Prisjetila se i maturalne večeri, koja je u SAD-u veliki događaj za srednjoškolce.
Tema maturalne večeri bila je 'Shadows in the Moonlight'. Večera nije bila zajednička nego se išlo u manjim skupinama kamo je tko htio. Ja sam sa skupinom prijatelja otišla u Santa Fe. Tijekom dana obilazili smo galerije i kafiće u Santa Feu, a kasno popodne otišli smo na večeru u Lamie's, tradicionalni 'Divlji zapad' restoran na Old Santa Fe Trailu, staroj željezničkoj postaji, kazala nam je.
Vratili smo se u Los Alamos, presvukli, otišli na maturalni ples, a nakon njega na tulum kod prijateljice koja je u dvorištu imala veliki jacuzzi, dodala je.
Ovako je Kolinda izgledala na posljednjoj konferenciji u Bakuu, Azerbajdžanu.
Sudjelovala je na panelu 'Put do mira' na kojem se raspravljalo o modernim sukobima i o tome kako geopolitičke promjene zahtijevaju nove pristupe izgradnji mira.
No, Kolinda je na maturalnoj večeri uživala s prijateljem Mattom Albrightom, s kojim je ostala u kontaktu.
Ostali smo u kontaktu. Bio je kod mene u Hrvatskoj. Poslije smo Jakov i ja išli kod njega kad je studirao u Rimu, proslaviti s njim jednu Novu godinu, poručila je.
Prisjetila se i jedne smiješne situacije koja se dogodila s njezinim prijateljem.
Jakov ga je poučavao kako kod nas ulaziti u tramvaj. On je ulazio polako, kulturno američki, pa su ga umalo poklopila vrata, kroz smijeh je dodala.
Ovako se Kolinda mijenala kroz godine.
Na prehranu pazi već dulje vrijeme.
Ne brojim kalorije, nego pazim na glikemijski indeks hrane. Ne konzumiram nikakav dodani šećer i kalorična pića. Dodani šećer skroz sam izbacila iz prehrane, a reduciram sol i škrob koliko mogu, rekla nam je bivša predsjednica prošle godine te dodala kako od vidljivih masnoća konzumira samo maslinovo ulje.
Bivša predsjednica obožava mediteransku kuhinju, a posebice onakvu kakvu je kuhala njena baka.
Otkrila je i svoj trik kojim reducira količinu tjestenine.
Vrlo malo tjestenine pomiješam s rezancima od tikvice koje sama napravim. Malo ih posolim da puste vodu, procijedim i zagrijem u tavi s neprianjajućim dnom da ostanu hrskavi, te pomiješam s umakom bolognese. Obožavam i pašticadu, ali samo onu koju sama radim. Srećom je toliko komplicirana i toliko vremena ode na nju pa to bude jako rijetko, jer što je pašticada bez njoki, rekla je.
Bivša predsjednica oduševila je sredinom veljače mnoge odjevnom kombinacijom s inauguracije novo starog predsjednika Zorana Milanovića.
Na Pantovčak je stigla u crnom kaputu, bijeloj haljini i crvenim kožnim rukavicama. Priznaje da je 'slaba' na rukavice.
Kolinda nam je priznala da joj se promjenom prehrambenih navika poboljšala krvna slika kao i da joj se koža 'pomladila'. Bivša predsjednica prakticira i protuupalnu prehranu u kojoj prevladavaju riba, obilje povrća i voća te nemasni izvori proteina.
