Evo što gledati večeras na TV-u

Večerašnji TV program donosi pregršt uzbudljivih serija, zanimljivih dokumentaraca i filmskih hitova. Ako ne znate što gledati, donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke za najbolje filmove iz ponude!

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, nakon čega slijedi informativni "Dnevnik 2". Večer je rezervirana za dokumentarni film o opernoj divi Mirjani Bohanec Vidović u 20:15, dok ljubitelje povijesnih i trilerskih serija očekuje nova epizoda serije "Maxima". Za kraj, ne propustite aktualnu emisiju "Otvoreno" u 22:10.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Sve o Mirjani - Portret Mirjane Bohanec Vidović

21:16 Maxima

22:10 Otvoreno

Foto: HRTi/Screenshot

HRT 2

Na HRT 2 u 21:07 čeka vas napeti američki akcijski triler "Posljednji put viđena živa", dok prije toga možete uživati u dokumentarnoj seriji o jednom od najpoznatijih zrakoplovnih misterija – "Ubojstvo na nebu: Tko je srušio let MH17?". Kasnije slijedi i popularni "Inspektor Wallander".

18:55 Najljepša europska sela: Norveška

20:17 Ubojstvo na nebu: Tko je srušio let MH17?

21:07 Posljednji put viđena živa

22:44 Inspektor Wallander

RTL

RTL večeras donosi novu epizodu omiljene dramske serije "Divlje pčele" u 20:20, a odmah zatim slijedi kulinarski show "Igra chefova". Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 23:05, a noć završava uz akcijski triler "Odbrojavanje".

20:20 Divlje pčele

21:25 Igra chefova

23:05 RTL Direkt

23:45 Odbrojavanje

Foto: rtl

NOVA TV

Na NOVA TV večer počinje s informativnim "Dnevnikom Nove TV" u 19:00, a u 20:20 slijedi nova epizoda hit serije "Kumovi". Nakon toga dolazi dramska serija "Tajne prošlosti" (21:25), dok će ljubitelji filmova uživati u akcijskoj romantičnoj avanturi "Nije zlato sve što sja" od 23:05.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:25 Tajne prošlosti

23:05 Nije zlato sve što sja

RTL 2

RTL 2 večeras je prava destinacija za ljubitelje akcije i humora – od 19:55 i 20:45 gledajte "Chicago P.D.", a kasnije uživajte u hit sitcomima "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.

20:45 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV nudi večer punu uzbuđenja za fanove kriminalističkih i detektivskih serija: od "FBI" u 19:50 i 20:35, do popularnog "Sherlocka i Watsona" u 21:30 i 22:25.

19:50 FBI

20:35 FBI

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):

- "Ljudi u crnom II" (Star Movies, 20:00) – nastavak kultne SF komedije s Willom Smithom i Tommyjem Lee Jonesom u borbi protiv izvanzemaljskih prijetnji.

- "Klopka" (Star Movies, 21:55) – napeti triler s elementima komedije, idealan za kasnovečernje opuštanje.

- "Johnny English ponovo jaše" (Star Movies, 17:45) – urnebesna špijunska komedija s Rowanom Atkinsonom.

- "Simon Čarobnjak" (HTV 3, 23:45) – fantastična avantura o mladiću s posebnim moćima.

- "Pravednik 3: Konačno poglavlje" (Star Movies, 02:35) – za one koji vole kasnonoćnu akciju s Denzelom Washingtonom.

Bilo da ste ljubitelj serija, dokumentaraca ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

*uz korištenje AI-ja





