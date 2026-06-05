TV PROGRAM ZA 5. LIPANJ Pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima. Saznajte što gledati večeras na TV-u i koji filmski hitovi vas očekuju!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras domaće TV kanale ispunjavaju uzbudljive serije, napeti kvizovi i filmski hitovi koji garantiraju dobru zabavu. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima od 18 do 23 sata te preporučujemo najbolje filmove koji vas očekuju!
HRT 1
HRT 1 večeras nudi dozu zabave i napetosti uz popularni kviz „Potjera“, a nakon informativnog bloka slijede dva filmska naslova – britanska komedija i intrigantni triler.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Skidajte se do kraja (britanski film)
22:21 Siroče: Prvo ubojstvo (triler)
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. U udarnom terminu očekuju vas završne epizode popularnih europskih serija koje će vam držati pažnju do kasno u noć.
19:12 Put u Ameriku (magazin)
20:14 Krimi petak: Costiera
21:01 Krimi petak: Annika
21:55 Krimi petak: Gerri
RTL
RTL donosi nastavak omiljene dramske serije „Divlje pčele“ u udarnom terminu, a potom slijedi spektakularni akcijski blockbuster za sve ljubitelje fantastičnih priča i adrenalina.
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:30 Godzilla: Kralj zvijeri
NOVA TV
Na NOVA TV ponovno su u fokusu domaće dramske serije koje su osvojile gledatelje, a večer završava uz dozu romantike i napetosti.
18:10 Crno more
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 Daleki grad
22:30 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 večeras je prava destinacija za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. Uz uzbudljive epizode „Chicago P.D.“ i „Zločinački umovi“, večer završava uz dozu smijeha s omiljenim sitcomom.
18:10 Mamica
18:35 Chicago u plamenu
20:10 Chicago P.D.
21:10 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi večer za ljubitelje akcije i znanstvene fantastike. U 20 sati pogledajte napeti špijunski film, a potom vas očekuje pravi SF spektakl.
18:05 Navy CIS LA
20:00 Šifra U.N.C.L.E.
22:05 Na rubu budućnosti
Filmski hitovi večeri
"Zabranjeno kraljevstvo" (Star Movies, 20:00) – Spektakularna akcijska avantura s Jackiejem Chanom i Jet Lijem u glavnim ulogama, prepuna borilačkih vještina i fantastičnih elemenata.
"Poroci Miamija" (Star Movies, 22:15) – Napeti triler inspiriran kultnom serijom, s Colinom Farrellom i Jamiejem Foxxom.
"Šifra U.N.C.L.E." (Doma TV, 20:00) – Vrhunska špijunska akcija u režiji Guya Ritchieja, s Henryjem Cavillom i Armiejem Hammerom.
"Na rubu budućnosti" (Doma TV, 22:05) – Akcijski SF s Tomom Cruiseom, u kojem se vojnik iz budućnosti iznova bori za spas čovječanstva.
"Siroče: Prvo ubojstvo" (HRT 1, 22:21) – Mračan triler koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+