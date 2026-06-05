Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras domaće TV kanale ispunjavaju uzbudljive serije, napeti kvizovi i filmski hitovi koji garantiraju dobru zabavu. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima od 18 do 23 sata te preporučujemo najbolje filmove koji vas očekuju!

HRT 1

HRT 1 večeras nudi dozu zabave i napetosti uz popularni kviz „Potjera“, a nakon informativnog bloka slijede dva filmska naslova – britanska komedija i intrigantni triler.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Skidajte se do kraja (britanski film)

22:21 Siroče: Prvo ubojstvo (triler)

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. U udarnom terminu očekuju vas završne epizode popularnih europskih serija koje će vam držati pažnju do kasno u noć.

19:12 Put u Ameriku (magazin)

20:14 Krimi petak: Costiera

21:01 Krimi petak: Annika

21:55 Krimi petak: Gerri

RTL

RTL donosi nastavak omiljene dramske serije „Divlje pčele“ u udarnom terminu, a potom slijedi spektakularni akcijski blockbuster za sve ljubitelje fantastičnih priča i adrenalina.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:30 Godzilla: Kralj zvijeri

Foto: rtl

NOVA TV

Na NOVA TV ponovno su u fokusu domaće dramske serije koje su osvojile gledatelje, a večer završava uz dozu romantike i napetosti.

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 Daleki grad

22:30 Tajne prošlosti

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 večeras je prava destinacija za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. Uz uzbudljive epizode „Chicago P.D.“ i „Zločinački umovi“, večer završava uz dozu smijeha s omiljenim sitcomom.

18:10 Mamica

18:35 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:10 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi večer za ljubitelje akcije i znanstvene fantastike. U 20 sati pogledajte napeti špijunski film, a potom vas očekuje pravi SF spektakl.

18:05 Navy CIS LA

20:00 Šifra U.N.C.L.E.

22:05 Na rubu budućnosti

Filmski hitovi večeri

"Zabranjeno kraljevstvo" (Star Movies, 20:00) – Spektakularna akcijska avantura s Jackiejem Chanom i Jet Lijem u glavnim ulogama, prepuna borilačkih vještina i fantastičnih elemenata.

"Poroci Miamija" (Star Movies, 22:15) – Napeti triler inspiriran kultnom serijom, s Colinom Farrellom i Jamiejem Foxxom.

"Šifra U.N.C.L.E." (Doma TV, 20:00) – Vrhunska špijunska akcija u režiji Guya Ritchieja, s Henryjem Cavillom i Armiejem Hammerom.

"Na rubu budućnosti" (Doma TV, 22:05) – Akcijski SF s Tomom Cruiseom, u kojem se vojnik iz budućnosti iznova bori za spas čovječanstva.

"Siroče: Prvo ubojstvo" (HRT 1, 22:21) – Mračan triler koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.