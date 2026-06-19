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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT

TV PROGRAM ZA PETAK 19. LIPNJA Večeras vas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje bogat izbor sportskih prijenosa, napetih serija i uzbudljivih filmova. Saznajte što ne smijete propustiti i koji su filmski hitovi večeri!

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Večeras pred malim ekranima čeka vas prava poslastica! Od sportskih uzbuđenja, preko popularnih domaćih serija, do vrhunskih filmskih hitova – izdvojili smo najzanimljivije sadržaje koji će obilježiti petak navečer na glavnim hrvatskim kanalima.

HRT 1

HRT 1 donosi svečanu dodjelu nagrade Vladimir Nazor u udarnom terminu, a večer završava američkom sportskom komedijom. Za ljubitelje informativnog programa tu su i najvažnije vijesti dana.

20:15 Dodjela nagrade Vladimir Nazor, prijenos
21:45 Kralj svih glavonja (film, komedija)
23:47 Dnevnik 3

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras vlada nogometna groznica! Gledatelje očekuje prijenos utakmice SAD - Australija u sklopu SP 2026., a ljubitelji vaterpola mogu uživati u finalu hrvatskog prvenstva.

18:25 Vaterpolo: Prvenstvo Hrvatske, finale – 2. utakmica, prijenos
20:00 Nogomet: Americana, emisija
20:50 Nogomet, SP 2026.: SAD - Australija, 1. poluvrijeme
21:50 Nogomet, SP 2026.: SAD - Australija, prijenos

RTL 

RTL večer rezervira za hit-seriju "San snova" u dva uzastopna termina, nakon čega slijedi popularni reality show "Farma Slovenija". Za kraj, ljubitelji glazbenih drama mogu pogledati "Zvijezda je rođena".

20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 Farma Slovenija

Foto: RTL

NOVA TV 

Nova TV donosi nastavak omiljene serije "Daleki grad", a potom napetu dramsku večer uz "Nasljednika" i "Tajne prošlosti". Ljubitelji romantike mogu uživati u filmu "Najbolje od mene" kasno navečer.

20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti

Foto: ulgen.blue

RTL 2

RTL 2 večeras je u znaku akcije i kriminalistike – "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetu večer, a za opuštanje tu su i omiljene komedije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
22:55 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV priprema uzbudljiv filmski i serijski program. U udarnom terminu pogledajte triler "Opasni uljezi", a potom inspirativnu dramu "5.000 duša". Večer završava s "Crnom listom".

18:55 Rookie
20:00 Opasni uljezi (film)
21:35 5.000 duša (film)
23:30 Crna lista

MELISSA O’NEIL, NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri

"Venom 2" (Star Movies, 20:00) – spektakularni nastavak Marvelovog hita u kojem Tom Hardy ponovno tumači ulogu novinara s mračnim alter egom.

"Posljednji put viđena živa" (Star Movies, 22:05) – napeti akcijski triler o očajnom ocu u potrazi za nestalom suprugom, s Gerardom Butlerom u glavnoj ulozi.

"Opasni uljezi" (Doma TV, 20:00) – triler u kojem se skupina uljeza suočava s neočekivanim otporom u luksuznoj vili na otoku.

"5.000 duša" (Doma TV, 21:35) – inspirativna drama temeljena na istinitoj priči o snazi obitelji i vjere.

"Albert Nobbs" (Star Movies, 17:45) – nagrađivana drama o ženi koja se u viktorijanskoj Irskoj godinama pretvara da je muškarac kako bi preživjela.

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