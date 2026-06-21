TV PROGRAM ZA NEDJELJU 21. LIPNJA Večeras vas na domaćim kanalima očekuje uzbudljiv spoj sportskih prijenosa, popularnih serija i filmskih hitova.
Evo što gledati večeras na TV-u
Nedjeljna večer pred ekranima donosi pregršt uzbuđenja! Od sportskih spektakala, napetih serija do filmskih hitova – izdvajamo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove na ostalim kanalima.
HRT 1
Na HRT 1 večer započinje uz popularni kviz "Superpotjera" koji okuplja najbolje natjecatelje i donosi napetu borbu znanja. Nakon informativnog "Dnevnika 2" slijedi dokumentarna serija "What's up Japan" koja otkriva zanimljivosti iz japanske kulture, dok je vrhunac večeri emotivna biografska drama "Seabiscuit – utrka života" o legendarnom trkaćem konju i ljudima koji su vjerovali u nemoguće.
18:06 Superpotjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 What's up Japan
21:14 Seabiscuit – utrka života
HRT 2
Ljubitelji nogometa doći će na svoje jer HRT 2 donosi izravne prijenose Svjetskog prvenstva 2026. Večer počinje utakmicom Španjolska – Saudijska Arabija, a nastavlja se dvobojem Belgija – Iran. Za sve koji vole sport, ovo je kanal koji ne smijete propustiti!
18:51 Nogomet, SP 2026.: Španjolska – Saudijska Arabija
20:50 Nogomet, SP 2026.: Belgija – Iran
23:00 Nogomet: Americana, emisija
RTL
RTL večeras donosi dozu romantike i humora uz filmski hit "Kako biti solo" – idealan izbor za sve koji traže zabavu i opuštanje. Nakon toga slijedi akcijski triler "Otok" s napetom radnjom i odličnom glumačkom postavom.
19:00 RTL Danas
20:15 Kako biti solo
22:40 Otok
NOVA TV
Na NOVA TV očekuje vas prava obiteljska avantura s filmom "Dolittle" u kojem Robert Downey Jr. vodi gledatelje kroz svijet neobičnih životinja. Večer se nastavlja uz spektakularni "Jumanji: Dobrodošli u džunglu" koji će zabaviti cijelu obitelj.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Dolittle
22:20 Jumanji: Dobrodošli u džunglu
RTL 2
RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcijskih serija i krimića. "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetu večer, a za opuštanje tu su i legendarni "Dva i pol muškarca".
18:30 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Na Doma TV večer počinje uz adrenalin i akciju serije "Cobra 11", a zatim slijede dva uzbudljiva filmska naslova – "Dobra osoba", drama o životnim preokretima, i "Poslije svega: Pad", nastavak popularnog romantičnog serijala.
18:05 Cobra 11
20:00 Dobra osoba
22:10 Poslije svega: Pad
Najbolji filmovi večeri
"Sjećanja jedne gejše" (Star Movies, 19:55) – raskošna drama o životu i ljubavi u Japanu, dobitnica Oscara za fotografiju i kostimografiju.
"Nestala djevojka" (Star Movies, 23:00) – napeti triler Davida Finchera o nestanku žene i tajnama koje izlaze na vidjelo.
"Udruženi psi" (Star Movies, 18:05) – obiteljska avantura koja će razveseliti najmlađe.
"Venom" (Star Movies, 11:20, repriza dostupna) – akcijska SF avantura s Tomom Hardyjem u ulozi anti-junaka.
"Nim na otoku mašte" (Star Movies, 16:00) – čarobna obiteljska pustolovina za sve generacije.
*uz korištenje AI-ja
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