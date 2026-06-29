TV PROGRAM ZA 29. LIPANJ Večeras vas na glavnim TV kanalima očekuju uzbudljive serije, nogometna groznica i izbor vrhunskih filmova. Saznajte što gledati
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje sporta, serija i napetih filmova! Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i izdvajamo najbolje filmske hitove koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 donosi informativnu i kriminalističku večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" i "Dnevnika 2", slijedi završna epizoda dokumentarne serije "Tajne u pijesku" i omiljena serija "Odvjetnica Matlock". Za kraj večeri tu je i emisija "Otvoreno" koja obrađuje aktualne teme.
18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Tajne u pijesku
20:58 Odvjetnica Matlock
21:45 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 je večeras u znaku nogometne groznice! Pratite izravni prijenos utakmice Brazil – Japan u sklopu Svjetskog prvenstva 2026., a kasnije i dvoboj Njemačka – Paragvaj. Pravi izbor za sve sportske fanove!
18:50 Nogomet, SP 2026.: Brazil - Japan, 1. pol.
19:51 Nogomet, SP 2026.: Brazil - Japan, prijenos
20:02 Nogomet, SP 2026.: Brazil - Japan, 2. pol.
22:20 Nogomet, SP 2026.: Njemačka - Paragvaj, 1. pol.
RTL
RTL večer rezervira za domaću seriju "San snova" u dva uzastopna termina, a nakon toga slijedi informativni "RTL Direkt". Za ljubitelje realityja, večer završava uz "Farmu Slovenija".
20:15 San snova
21:20 San snova
22:30 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV tradicionalno donosi omiljene serije. U udarnom terminu gledamo novu epizodu "Daleki grad", zatim "Nasljednik" i "Tajne prošlosti". Za kraj večeri tu su i "Večernje vijesti".
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:30 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 je večeras u sportskom duhu – ne propustite izravan prijenos UEFA Europskog prvenstva U-19: Hrvatska - Ukrajina. Nakon toga slijede popularne komedije "Dva i pol muškarca".
20:55 UEFA Europsko prvenstvo U-19: Hrvatska - Ukrajina
22:50 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi napetu večer uz kriminalističke i detektivske serije: "Navy CIS", "Tragovi zločina" i "Sherlock i Watson" garantiraju dozu misterija i uzbuđenja.
19:55 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
Za ljubitelje filmova, izdvajamo najbolje naslove večeri s filmskih kanala:
20:00 "Vremeplov" (Star Movies) – Akcijska SF avantura o putovanju kroz vrijeme, temeljena na slavnom romanu H.G. Wellsa.
21:55 "Treće ubojstvo" (HTV 3) – Japanska kriminalistička drama redatelja Hirokazu Kore-ede, koja istražuje granice istine i pravde.
22:00 "Zavjet laži" (Star Movies) – Triler s napetim zapletom i neizvjesnim raspletom.
23:57 "ART" (HTV 3) – Za kraj večeri, ljubitelji kulture mogu uživati u ovoj emisiji posvećenoj umjetnosti.
*uz korištenje AI-ja
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