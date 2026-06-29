Obavijesti

Show

Komentari 0
FILMOVI, SERIJE...

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: PROMO

TV PROGRAM ZA 29. LIPANJ Večeras vas na glavnim TV kanalima očekuju uzbudljive serije, nogometna groznica i izbor vrhunskih filmova. Saznajte što gledati

Admiral

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje sporta, serija i napetih filmova! Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i izdvajamo najbolje filmske hitove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu i kriminalističku večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" i "Dnevnika 2", slijedi završna epizoda dokumentarne serije "Tajne u pijesku" i omiljena serija "Odvjetnica Matlock". Za kraj večeri tu je i emisija "Otvoreno" koja obrađuje aktualne teme.

18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Tajne u pijesku
20:58 Odvjetnica Matlock
21:45 Otvoreno

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

HRT 2 je večeras u znaku nogometne groznice! Pratite izravni prijenos utakmice Brazil – Japan u sklopu Svjetskog prvenstva 2026., a kasnije i dvoboj Njemačka – Paragvaj. Pravi izbor za sve sportske fanove!

18:50 Nogomet, SP 2026.: Brazil - Japan, 1. pol.
19:51 Nogomet, SP 2026.: Brazil - Japan, prijenos
20:02 Nogomet, SP 2026.: Brazil - Japan, 2. pol.
22:20 Nogomet, SP 2026.: Njemačka - Paragvaj, 1. pol.

RTL 

RTL večer rezervira za domaću seriju "San snova" u dva uzastopna termina, a nakon toga slijedi informativni "RTL Direkt". Za ljubitelje realityja, večer završava uz "Farmu Slovenija".

20:15 San snova
21:20 San snova
22:30 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV 

Nova TV tradicionalno donosi omiljene serije. U udarnom terminu gledamo novu epizodu "Daleki grad", zatim "Nasljednik" i "Tajne prošlosti". Za kraj večeri tu su i "Večernje vijesti".

20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:30 Tajne prošlosti

Foto: PROMO

RTL 2

RTL 2 je večeras u sportskom duhu – ne propustite izravan prijenos UEFA Europskog prvenstva U-19: Hrvatska - Ukrajina. Nakon toga slijede popularne komedije "Dva i pol muškarca".

20:55 UEFA Europsko prvenstvo U-19: Hrvatska - Ukrajina
22:50 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV 

Doma TV donosi napetu večer uz kriminalističke i detektivske serije: "Navy CIS", "Tragovi zločina" i "Sherlock i Watson" garantiraju dozu misterija i uzbuđenja.

19:55 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Za ljubitelje filmova, izdvajamo najbolje naslove večeri s filmskih kanala:

20:00 "Vremeplov" (Star Movies) – Akcijska SF avantura o putovanju kroz vrijeme, temeljena na slavnom romanu H.G. Wellsa.

21:55 "Treće ubojstvo" (HTV 3) – Japanska kriminalistička drama redatelja Hirokazu Kore-ede, koja istražuje granice istine i pravde.

22:00 "Zavjet laži" (Star Movies) – Triler s napetim zapletom i neizvjesnim raspletom.

23:57 "ART" (HTV 3) – Za kraj večeri, ljubitelji kulture mogu uživati u ovoj emisiji posvećenoj umjetnosti.

 *uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Moda na Melodijama Jadrana: Svi su gledali u outfit Nede Ukraden i usku Rozginu haljinu
IZDANJA U SPLITU

Moda na Melodijama Jadrana: Svi su gledali u outfit Nede Ukraden i usku Rozginu haljinu

U nedjelju je održana finalna večer Melodija Jadrana u Splitu. Među izvođačima koji su stali na pozornicu bili su Jelena Rozga, Neda Ukraden, grupa Lelek, Jacques Houdek...
FOTO Nives Celzijus se okrenula u tangicama: 'Mislim da je vrijeme da operem prozore'
KAKAV PRIZOR!

FOTO Nives Celzijus se okrenula u tangicama: 'Mislim da je vrijeme da operem prozore'

Prljavi prozori? Ma tko ih uopće primijeti kad Nives Celzijus izgleda ovako... U ljubičastom bikiniju okrenula se bočno, podigla ruku na kosu i snimila selfie koji je u prvi plan stavio njezine zanosne obline. Uz zrake sunca i pogled s balkona teško je bilo primijetiti išta drugo
Valentina iza kulisa pokazala duge noge samo u dresu, a pred kamerama blista u kreacijama
Iza TV sjaja

Valentina iza kulisa pokazala duge noge samo u dresu, a pred kamerama blista u kreacijama

Nema visokih potpetica ni elegantne haljine. Umjesto toga, hrvatski dres, lopta u krilu i široki osmijeh. Tako je sportska novinarka Valentina Miletić dočekala novo uključenje iz HRT-ova studija. Splićanka godinama uređuje i vodi emisije na MAXSportu, a posljednjih tjedana uz Marka Šapita vodi HRT-ovu emisiju 'Americana', posvećenu nogometnom ludilu, Svjetskom prvenstvu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026