Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje sporta, serija i napetih filmova! Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i izdvajamo najbolje filmske hitove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu i kriminalističku večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" i "Dnevnika 2", slijedi završna epizoda dokumentarne serije "Tajne u pijesku" i omiljena serija "Odvjetnica Matlock". Za kraj večeri tu je i emisija "Otvoreno" koja obrađuje aktualne teme.

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Tajne u pijesku

20:58 Odvjetnica Matlock

21:45 Otvoreno

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

HRT 2 je večeras u znaku nogometne groznice! Pratite izravni prijenos utakmice Brazil – Japan u sklopu Svjetskog prvenstva 2026., a kasnije i dvoboj Njemačka – Paragvaj. Pravi izbor za sve sportske fanove!

18:50 Nogomet, SP 2026.: Brazil - Japan, 1. pol.

19:51 Nogomet, SP 2026.: Brazil - Japan, prijenos

20:02 Nogomet, SP 2026.: Brazil - Japan, 2. pol.

22:20 Nogomet, SP 2026.: Njemačka - Paragvaj, 1. pol.

RTL

RTL večer rezervira za domaću seriju "San snova" u dva uzastopna termina, a nakon toga slijedi informativni "RTL Direkt". Za ljubitelje realityja, večer završava uz "Farmu Slovenija".

20:15 San snova

21:20 San snova

22:30 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV tradicionalno donosi omiljene serije. U udarnom terminu gledamo novu epizodu "Daleki grad", zatim "Nasljednik" i "Tajne prošlosti". Za kraj večeri tu su i "Večernje vijesti".

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:30 Tajne prošlosti

Foto: PROMO

RTL 2

RTL 2 je večeras u sportskom duhu – ne propustite izravan prijenos UEFA Europskog prvenstva U-19: Hrvatska - Ukrajina. Nakon toga slijede popularne komedije "Dva i pol muškarca".

20:55 UEFA Europsko prvenstvo U-19: Hrvatska - Ukrajina

22:50 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV donosi napetu večer uz kriminalističke i detektivske serije: "Navy CIS", "Tragovi zločina" i "Sherlock i Watson" garantiraju dozu misterija i uzbuđenja.

19:55 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

Foto: SONJA FLEMMING

Za ljubitelje filmova, izdvajamo najbolje naslove večeri s filmskih kanala:

20:00 "Vremeplov" (Star Movies) – Akcijska SF avantura o putovanju kroz vrijeme, temeljena na slavnom romanu H.G. Wellsa.

21:55 "Treće ubojstvo" (HTV 3) – Japanska kriminalistička drama redatelja Hirokazu Kore-ede, koja istražuje granice istine i pravde.

22:00 "Zavjet laži" (Star Movies) – Triler s napetim zapletom i neizvjesnim raspletom.

23:57 "ART" (HTV 3) – Za kraj večeri, ljubitelji kulture mogu uživati u ovoj emisiji posvećenoj umjetnosti.

*uz korištenje AI-ja

